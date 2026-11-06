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Θετικές παραμένουν οι προοπτικές της Metlen σύμφωνα με τις JPMorgan και Citi, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, με τους δύο αμερικανικούς οίκους να διατηρούν τις συστάσεις και τις τιμές στόχους τους. Παρά την ισχυρή αύξηση των εσόδων, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η διακοπή λειτουργίας της μεγαλύτερης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής για 44 ημέρες επηρέασε την παραγωγή, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλει τις εκτιμήσεις για τη μεσοπρόθεσμη πορεία του ομίλου.

Η JPMorgan διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή στόχο τα 64 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 31%, ενώ η Citi επαναλαμβάνει τη σύσταση αγοράς με στόχο τα 52 ευρώ και αναμενόμενη συνολική απόδοση 9,5%, συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος.

Ισχυρή ανάπτυξη και επιβεβαίωση των στόχων

Τα έσοδα της Metlen διαμορφώθηκαν στα 6,21 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, αυξημένα κατά 21% σε ετήσια βάση. Η επίδοση υποδηλώνει επιτάχυνση της δραστηριότητας στο τρίτο τρίμηνο, καθώς στο πρώτο εξάμηνο η αύξηση είχε περιοριστεί στο 11%.

Η JPMorgan σημειώνει ότι τα έσοδα εννεαμήνου αντιστοιχούν περίπου στο 74% των δικών της προβλέψεων για το σύνολο του 2026 και στο 78% των εκτιμήσεων της αγοράς. Η παραγωγή αλουμίνας ξεπέρασε κατά 4% τις προβλέψεις της, ενώ η παραγωγή αλουμινίου κινήθηκε επίσης υψηλότερα των εκτιμήσεων.

Η διοίκηση επανέλαβε την πρόβλεψη για EBITDA μεταξύ 1 και 1,15 δισ. ευρώ το 2026, καθώς και τον μεσοπρόθεσμο στόχο για 1,92 έως 2,08 δισ. ευρώ.

Η επίπτωση από τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής

Η βασική επιφύλαξη των αναλυτών αφορά τη διακοπή λειτουργίας της μεγαλύτερης θερμικής μονάδας του ομίλου, η οποία επανήλθε σε πλήρη λειτουργία στις 12 Οκτωβρίου.

Η JPMorgan υπολογίζει ότι η παραγωγή θερμικής ενέργειας ήταν μειωμένη κατά 12% από τις προβλέψεις της, ενώ η Citi εκτιμά ότι η απώλεια παραγωγής είχε αρνητική επίπτωση στα EBITDA της τάξης των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, στο χαμηλό διψήφιο εύρος.

Ωστόσο, η Citi θεωρεί ότι τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους στην ηλεκτροπαραγωγή μπορούν να αντισταθμίσουν την επίπτωση. Η αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, λόγω του ακριβότερου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, υποστήριξε σημαντικά τα έσοδα.

Οι καταλύτες για τη συνέχεια

Οι δύο οίκοι διατηρούν θετική στάση για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Metlen.

Η JPMorgan εκτιμά ότι τα παλαιά ενεργειακά έργα θα ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες, ενώ η επέκταση της παραγωγής αλουμίνας, η μονάδα γαλλίου και οι δραστηριότητες ανακυκλωμένων μετάλλων εξελίσσονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Η Citi επισημαίνει ότι περίπου το 41% της σχεδιαζόμενης παραγωγής γαλλίου έχει ήδη καλυφθεί από εμπορικές συμφωνίες.

Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στο τέταρτο τρίμηνο και στην υλοποίηση των συναλλαγών πώλησης ενεργειακών έργων, που μπορούν να ενισχύσουν την κερδοφορία. Η διατήρηση των ετήσιων προβλέψεων, παρά την προσωρινή διακοπή παραγωγής, αποτελεί βασικό στοιχείο της θετικής αξιολόγησης των δύο οίκων.