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Σε νέες αγορές 822.300 μετοχών της Allwyn, συνολικής αξίας περίπου 10,05 εκατ. ευρώ, προχώρησε το Valea Foundation στις 9 και 12 Οκτωβρίου 2026.

Πιο αναλυτικά, η Allwyn AG (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, ότι στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2026 έλαβε δύο γνωστοποιήσεις από το VALEA FOUNDATION, νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

Pavel Saroch , Μη Εκτελεστικό Μέλος

, Μη Εκτελεστικό Μέλος Paul Schmid, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

σε σχέση με τις ακόλουθες συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας.

Στις 9 Οκτωβρίου 2026, το VALEA FOUNDATION αγόρασε 382.300 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009), με μέση τιμή 12,06 ευρώ ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 4.609.770,47 ευρώ.

2026, το VALEA FOUNDATION αγόρασε κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009), με μέση τιμή ευρώ ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους ευρώ. Στις 12 Οκτωβρίου 2026, το VALEA FOUNDATION αγόρασε 440.000 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009), με μέση τιμή 12,36 ευρώ ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 5.438.462,16 ευρώ.

Οι συναλλαγές επί των κοινών μετοχών έλαβε χώρα στο χρηματιστήριο της Euronext Athens.

Το VALEA FOUNDATION είναι ο κατά 100% έμμεσος μέτοχος της KKCG Entertainment International AG, η οποία είναι ο ελέγχων μέτοχος της Allwyn AG.

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