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Σε νέα αγορά 283.899 μετοχών της Allwyn, συνολικής αξίας 3,49 εκατ. ευρώ, προχώρησε στις 14 Οκτωβρίου το Valea Foundation, με μέση τιμή κτήσης 12,31 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικότερα, η Allwyn AG (η «Εταιρεία») ανακοίνωσε, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, ότι στις 15 Οκτωβρίου 2026 έλαβε γνωστοποίηση από το VALEA FOUNDATION, νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

– Pavel Saroch, Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Paul Schmid, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

σε σχέση με την ακόλουθη συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.

Στις 14 Οκτωβρίου 2026, το VALEA FOUNDATION αγόρασε 283.899 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009), με μέση τιμή 12,31 ευρώ ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 3.494.430,06 ευρώ.

Η συναλλαγή επί των κοινών μετοχών έλαβε χώρα στο χρηματιστήριο της Euronext Athens.

Το VALEA FOUNDATION είναι ο κατά 100% έμμεσος μέτοχος της KKCG Entertainment International AG, η οποία είναι ο ελέγχων μέτοχος της Allwyn AG.

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