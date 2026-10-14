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Σε μια νέα συμφωνία πώλησης μετοχών από εργαζομένους προχωρά η Anduril, με την αποτίμηση της αμερικανικής εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας να αναμένεται να αγγίξει τα 90 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές διαδικασίες και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς τα σχέδια δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η διαδικασία προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να διαθέσουν μετοχές τους στην τιμή των 94,80 δολαρίων ανά μετοχή, με το συνολικό ύψος της προσφοράς να περιορίζεται σε περίπου 1,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τους όρους της συναλλαγής.

Η προσφορά ξεκίνησε στις 13 Οκτωβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 9 Νοεμβρίου, όπως ανέφερε μία από τις πηγές.

Εκπρόσωπος της Anduril αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Από τα 61 στα 90 δισ. δολάρια μέσα σε λίγους μήνες

Η Anduril, η οποία συγκαταλέγεται ήδη στις πολυτιμότερες νεοφυείς επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας παγκοσμίως, ιδρύθηκε το 2017 με συνιδρυτή τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Πάλμερ Λάκι.

Η εταιρεία αναπτύσσει και προμηθεύει ένα ευρύ φάσμα αμυντικών συστημάτων που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ των οποίων μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη, λογισμικό αυτόνομης λειτουργίας, συστήματα επιτήρησης και κράνη επαυξημένης πραγματικότητας για στρατιωτική χρήση.

Η αποτίμησή της είχε ήδη διπλασιαστεί στα 61 δισ. δολάρια κατά τον γύρο χρηματοδότησης του περασμένου Μαΐου, σε μια περίοδο κατά την οποία κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο αυξάνουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες, επιδιώκοντας να εκσυγχρονίσουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες.

Με βάση τη νέα σχεδιαζόμενη συναλλαγή, η αξία της Anduril αναμένεται να ενισχυθεί κατά περίπου 47,5% σε σχέση με την αποτίμηση του Μαΐου, επιβεβαιώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διασταύρωση της τεχνητής νοημοσύνης και της αμυντικής βιομηχανίας.

Η εταιρεία, η οποία συγκαταλέγει το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας μεταξύ των σημαντικότερων πελατών της, κατέγραψε έσοδα 2,2 δισ. δολαρίων κατά το προηγούμενο έτος.

Πώληση μετοχών για εργαζομένους σε 16 χώρες

Η Anduril πραγματοποιεί τακτικά τέτοιου είδους διαδικασίες πώλησης μετοχών, προσφέροντας στους εργαζομένους της τη δυνατότητα να ρευστοποιούν μέρος των συμμετοχών τους, χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Η πρακτική αυτή γίνεται ολοένα και πιο συνηθισμένη μεταξύ των μεγάλων μη εισηγμένων τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίες παραμένουν εκτός χρηματιστηριακών αγορών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αναζητώντας παράλληλα τρόπους να προσφέρουν ρευστότητα στο προσωπικό τους.

Για πρώτη φορά, η Anduril επεκτείνει τη συγκεκριμένη δυνατότητα σε εργαζομένους που βρίσκονται σε 16 χώρες, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει ενημερωθεί για τη διαδικασία.

Στους προηγούμενους γύρους πώλησης μετοχών μπορούσαν να συμμετάσχουν μόνο εργαζόμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

Η νέα προσφορά είναι διαθέσιμη τόσο σε εν ενεργεία όσο και σε πρώην εργαζομένους της Anduril, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Οι ισχυροί επενδυτές πίσω από την Anduril

Στον γύρο χρηματοδότησης του περασμένου Μαΐου, η Anduril άντλησε 5 δισ. δολάρια, με επικεφαλής τις επενδυτικές εταιρείες Thrive Capital και Andreessen Horowitz.

Μεταξύ των σημαντικών χρηματοδοτών της βρίσκεται επίσης η Founders Fund, η οποία έχει επενδύσει στην εταιρεία και συγκαταλέγει στους εταίρους της τον Τρέι Στίβενς, έναν από τους συνιδρυτές της Anduril.

Η νέα αποτίμηση των 90 δισ. δολαρίων, εφόσον επιβεβαιωθεί μέσω της συναλλαγής, θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία, σε μια συγκυρία κατά την οποία η παγκόσμια ζήτηση για προηγμένες αμυντικές τεχνολογίες ενισχύει το ενδιαφέρον των επενδυτών για τον κλάδο.

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