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Κατώτερα των προσδοκιών της Wall Street ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της Amazon για το τρίτο τρίμηνο, καθώς τόσο η κερδοφορία όσο και τα συνολικά έσοδα του τεχνολογικού κολοσσού δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προβλέψεις των αναλυτών. Παρά την καλύτερη των εκτιμήσεων επίδοση της Amazon Web Services (AWS), οι διαφημιστικές δραστηριότητες απογοήτευσαν, ενώ οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στις ταμειακές ροές της εταιρείας.

Η απογοήτευση της αγοράς οδήγησε πτωτικά τη μετοχή της εταιρείας με απώλειες άνω του 7% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Πάντως, η Amazon διατήρησε αμετάβλητο το επενδυτικό της πρόγραμμα για το 2026, ύψους 220 δισ. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να διαθέτει τεράστια κεφάλαια για την ανάπτυξη υποδομών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εξετάζουν όλο και πιο προσεκτικά το κόστος και τις αποδόσεις των επενδύσεων στην AI.

Όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 1,89 δολάρια, έναντι 1,96 δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές σε δημοσκόπηση της LSEG.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 201,94 δισ. δολάρια, επίσης χαμηλότερα από τις προβλέψεις για 202,31 δισ. δολάρια.

Η εικόνα των επιμέρους δραστηριοτήτων της Amazon ήταν μεικτή.

Η Amazon Web Services, ο ιδιαίτερα σημαντικός για τον όμιλο τομέας υπηρεσιών cloud κατέγραψε έσοδα 45,98 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 45,29 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της StreetAccount.

Αντίθετα, ο διαφημιστικός τομέας εμφάνισε χαμηλότερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 19,64 δισ. δολάρια, έναντι προβλέψεων για 20,82 δισ. δολάρια.

Η Amazon επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026, επαναλαμβάνοντας ότι αναμένει να φτάσουν τα 220 δισ. δολάρια κατά τη διάρκεια του έτους. Οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι που αναπτύσσουν και διαχειρίζονται υπολογιστικές υποδομές μεγάλης κλίμακας έχουν επιδοθεί σε έναν πρωτοφανή αγώνα επενδύσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στην εκρηκτική ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, αρχίζουν πλέον να εμφανίζονται ενδείξεις ότι ο ρυθμός αύξησης των κεφαλαιουχικών δαπανών μετριάζεται.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Microsoft μείωσε την πρόβλεψή της για τις ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες στα 170 δισ. δολάρια, από 175 δισ. δολάρια προηγουμένως.

Από την πλευρά της, η Alphabet διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για επενδύσεις μεταξύ 195 και 205 δισ. δολαρίων.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η επιδείνωση των ελεύθερων ταμειακών ροών της Amazon, καθώς οι υψηλές επενδύσεις συνεχίζουν να απορροφούν σημαντικά κεφάλαια.

Η εταιρεία κατέγραψε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, οι εκροές μετρητών ανήλθαν στα 42,4 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 386% σε ετήσια βάση.

Κατά το προηγούμενο τρίμηνο, η Amazon είχε ανακοινώσει αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 7,6 δισ. δολαρίων.