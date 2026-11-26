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Η AS Company συνέχισε κατά το εννεάμηνο του 2026 τη θετική πορεία των οικονομικών της μεγεθών, σε ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς και οικονομικούς στόχους της.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 4,10%, ενώ παράλληλα καταγράφηκε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται κατά 19,13%. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του Ομίλου και την ικανότητά του να ενισχύει την κερδοφορία του, παρά τις συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το οικονομικό περιβάλλον.

Σχολιασμός Οικονομικών Επιδόσεων

Η αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 1,91% αντανακλά τη συνεχή αναβάθμιση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της Εταιρίας και τη στρατηγική της εστίαση σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της συνολικής κερδοφορίας.

Κατά την περίοδο 01.01.2026 – 30.09.2026, ο Όμιλος AS παρουσίασε σημαντική βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών, με το περιθώριο EBITDA επί των πωλήσεων να ανέρχεται σε 23,22% έναντι 20,29% και το περιθώριο κερδών προ φόρων σε 22,04% έναντι 17,79% κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αντανακλώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του Ομίλου για τη βελτίωση της ποιότητας των εσόδων, την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας και τη συνεχή αναβάθμιση των οικονομικών του επιδόσεων.

Το EBITDA, σε συγκρίσιμα μεγέθη, ανήλθε σε €5,81 εκατ., αυξημένο κατά 19,13% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, εξαιρουμένου του κέρδους από την πώληση ακινήτου στην Ελούντα Κρήτης. Η σημαντική αυτή βελτίωση αντανακλά την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου και την αυξανόμενη ικανότητά του να μετατρέπει την ανάπτυξη των εργασιών σε ισχυρότερη και ποιοτικότερη λειτουργική κερδοφορία.

Ισχυρή Χρηματοοικονομική Θέση

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο Όμιλος διατηρούσε μηδενικό δανεισμό, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, πιστοποιώντας την διατήρηση της ισχυρής ρευστότητας.

Η συνεχιζόμενη ενίσχυση της καθαρής ταμειακής θέσης του Ομίλου επιβεβαιώνει ότι η βελτίωση της κερδοφορίας συνοδεύεται από αντίστοιχη δημιουργία ταμειακών ροών, γεγονός που αναδεικνύει την ποιότητα των οικονομικών επιδόσεων και την αποτελεσματική χρηματοοικονομική διαχείριση.

Έκτακτη Διανομή Μερισμάτων

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 18.12.2026, στα θέματα της οποίας θα περιλαμβάνεται η έγκριση έκτακτης χρηματικής διανομής συνολικού μικτού ποσού 956.675,85 € από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της χρήσης 2024. Η προτεινόμενη διανομή αντανακλά τη σταθερή προσήλωση της Εταιρίας στη δημιουργία και απόδοση αξίας προς τους μετόχους της, διατηρώντας παράλληλα την ισχυρή χρηματοοικονομική της θέση.

Το τελικό ποσό της έκτακτης χρηματικής διανομής ανά μετοχή θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρία κατά την ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων.