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Η AstraZeneca επενδύει 2 δισ. δολάρια στη βιοτεχνολογική εταιρεία Summit Therapeutics, προκειμένου να συνεργαστούν στην ανάπτυξη ενός πολλά υποσχόμενου νέου φαρμάκου κατά του καρκίνου, το οποίο θα μπορούσε να συνδυαστεί με άλλες θεραπείες της βρετανικής φαρμακευτικής.

Η επένδυση σε μετοχικό κεφάλαιο αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη του πειραματικού φαρμάκου ivonescimab, ενός αντισώματος που στοχεύει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καρκινικών κυττάρων και στον περιορισμό της ανάπτυξής τους.

Το φάρμακο δρα σε δύο πρωτεΐνες, τις PD-1 και VEGF, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την επιβίωση των όγκων.

Η μετοχή της AstraZeneca ενισχύθηκε έως και 2,3% στο Λονδίνο την Τρίτη, περιορίζοντας τις απώλειες της χρονιάς περίπου στο 7%. Η μετοχή της Summit Therapeutics σημείωσε άνοδο 19% στη Νέα Υόρκη μετά το κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της AstraZeneca Πασκάλ Σοριό επιχειρεί να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο νέων φαρμάκων της εταιρείας, ώστε να διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης.

Το ivonescimab, το βασικό υπό ανάπτυξη φάρμακο της Summit, βρίσκεται σε κλινικές δοκιμές για μορφές καρκίνου του πνεύμονα και καρκίνου του παχέος εντέρου, μεταξύ άλλων εφαρμογών.

Οι δύο εταιρείες εκτιμούν ότι το φάρμακο θα μπορούσε να συνδυαστεί με το πειραματικό φάρμακο της AstraZeneca sonesitatug vedotin, με τις πρώτες δοκιμές για τον συνδυασμό σε καρκίνους του γαστρεντερικού να ξεκινούν σύντομα.

Το στοίχημα της νέας γενιάς αντικαρκινικών θεραπειών

Η συμφωνία δίνει στην AstraZeneca πρόσβαση σε μια κατηγορία φαρμάκων που συνδυάζει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις κατά του καρκίνου και θα μπορούσε να αποτελέσει την επόμενη γενιά θεραπειών μετά από επιτυχημένα φάρμακα όπως το Keytruda.

Στοιχεία από μελέτη του ivonescimab σε περισσότερους από 500 ασθενείς στην Κίνα έδειξαν θετικά αποτελέσματα νωρίτερα φέτος. Ωστόσο, ορισμένοι γιατροί εξέφρασαν επιφυλάξεις για το κατά πόσο τα δεδομένα μπορούν να εφαρμοστούν στον πληθυσμό των ΗΠΑ, όπου οι ασθενείς στις κλινικές δοκιμές είναι συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας.

Παρότι αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Bristol-Myers Squibb και Merck, αναπτύσσουν αντίστοιχες θεραπείες, αναλυτές εκτιμούν ότι το ivonescimab βρίσκεται στο πιο προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Ενίσχυση του ογκολογικού χαρτοφυλακίου

Η AstraZeneca έχει ενισχύσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιό της στον τομέα της ογκολογίας υπό τη διοίκηση του Πασκάλ Σοριό. Οι επενδυτές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα κρίσιμης κλινικής δοκιμής για το αντικαρκινικό φάρμακο Datroway, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να εισέλθει και στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Η επένδυση της AstraZeneca στη Summit αφορά μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές, με τιμή που αντιστοιχεί σε 18,36 δολάρια ανά κοινή μετοχή, δηλαδή περίπου 19% υψηλότερα από την τιμή κλεισίματος της Δευτέρας.

Οι δύο εταιρείες θα διατηρήσουν τα δικαιώματα στα δικά τους μόρια, ενώ θα χρηματοδοτήσουν από κοινού τις κλινικές μελέτες, με την AstraZeneca να αναλαμβάνει τη χορηγία τους.

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