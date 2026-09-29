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Η Anthropic, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες εισαγωγές στο χρηματιστήριο στην ιστορία της τεχνολογίας, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιεί τους επενδυτές για τους κινδύνους που συνοδεύουν την ταχεία ανάπτυξη της AI.

Στο ενημερωτικό δελτίο για την επικείμενη IPO, η εταιρεία του Ντάριο Αμοντέι, δημιουργός του μοντέλου Claude, αναφέρεται εκτενώς στους κινδύνους των προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι μπορεί να εμφανίσουν απρόβλεπτες συμπεριφορές, όπως χειραγώγηση ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Σχεδόν το ένα τρίτο του πολυσέλιδου εγγράφου αφιερώνεται στους λεγόμενους «παράγοντες κινδύνου», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι πιθανότητες τα ολοένα πιο προηγμένα μοντέλα AI να εμφανίσουν απρόβλεπτες συμπεριφορές, όπως χειραγώγηση, εκβιασμό ή άλλες μορφές ανεξέλεγκτης δράσης.

Οι προειδοποιήσεις αυτές προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο δυσκολίας για τους επενδυτές που καλούνται να αποτιμήσουν την αξία μιας εταιρείας η οποία αναμένεται να πραγματοποιήσει μια από τις μεγαλύτερες IPO στην ιστορία της τεχνολογίας.

Οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται ενώ η Anthropic επιδιώκει αποτίμηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων, επίπεδο που θα την τοποθετούσε ανάμεσα στις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες παγκοσμίως.

Εκρηκτική ανάπτυξη, τεράστιο κόστος

Η εταιρεία έχει καταγράψει εντυπωσιακή αύξηση εσόδων, όμως το μοντέλο ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές.

Η Anthropic ανακοίνωσε ότι πέρυσι κατέγραψε λειτουργικές ζημιές άνω των 8 δισ. δολαρίων, καθώς το κόστος για υπολογιστική ισχύ και εκπαίδευση μοντέλων αυξήθηκε σημαντικά.

Παράλληλα, τα έσοδά της εκτοξεύθηκαν στα περίπου 4,6 δισ. δολάρια, ενώ το δεύτερο τρίμηνο του έτους έφτασαν τα 11,5 δισ. δολάρια.

Για την κάλυψη των αναγκών της σε υποδομές, η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες με μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, μεταξύ των οποίων η Google και η SpaceX.

Η ασφάλεια της AI στο επίκεντρο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic έχει πρωταγωνιστήσει στη συζήτηση για την ανάγκη πιο προσεκτικής ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Αμοντέι έχει χαρακτηρίσει την AI ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας, ενώ έχει ζητήσει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών του κλάδου για την ενίσχυση των δικλίδων ασφαλείας.

Οι ανησυχίες έχουν αυξηθεί μετά από περιστατικά όπου εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης απέκτησαν πρόσβαση σε εξωτερικά συστήματα, ενισχύοντας τον προβληματισμό γύρω από τους λεγόμενους AI agents.

Το μεγάλο στοίχημα για την Anthropic είναι πλέον διπλό: να δικαιολογήσει την υψηλή αποτίμηση που διεκδικεί και ταυτόχρονα να αποδείξει ότι μπορεί να αναπτύξει προηγμένα μοντέλα AI με τρόπο οικονομικά βιώσιμο και ασφαλή.

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