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Έως και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί από τον ΟΠΕΚΑ η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 για το τρέχον έτος.

Η καταβολή του επιδόματος αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους που έχουν ολοκληρώσει σωστά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Βασική προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή είναι η αίτηση Α21 να έχει υποβληθεί οριστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αντίθετα, όσες αιτήσεις έχουν παραμείνει σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης θεωρούνται ότι δεν έχουν κατατεθεί επίσημα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην πληρωμή της συγκεκριμένης δόσης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 πρόκειται να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία από τις 8:00 το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026. Από εκείνη τη στιγμή οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προχωρήσουν είτε σε νέες αιτήσεις είτε σε διορθώσεις και τροποποιήσεις των ήδη υποβληθεισών αιτήσεων, εφόσον απαιτείται.

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να προσθέσουν στοιχεία, να αλλάξουν δεδομένα στην αίτησή τους ή να υποβάλουν νέα αίτηση θα πρέπει, επομένως, να περιμένουν μέχρι την επανενεργοποίηση της πλατφόρμας το πρωί της 30ής Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής της 4ης δόσης, με τον ΟΠΕΚΑ να υπενθυμίζει ότι μόνο οι οριστικά καταχωρισμένες και εγκεκριμένες αιτήσεις μπορούν να οδηγήσουν στην καταβολή του επιδόματος.

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