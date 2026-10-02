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Στη διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025 προχωρά η Αττικές Εκδόσεις.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 1704501000 [η «Εταιρεία»] γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στη 26.08.2026 αποφάσισε, στο πλαίσιο του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025 συνολικού ποσού 306.000,00€, ήτοι ανά μετοχή 0,02€ (μεικτό μέρισμα).

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4172/2013, (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης φόρου για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,019 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) κατά την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, ενώ η ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) είναι η Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου Euronext Athens.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε», ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens A.E. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens A.E., η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος, είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο. Από την Πέμπτη 01/07/2027 η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής (λεωφόρος Κηφισίας 40).

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