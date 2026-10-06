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Τον πλήρη μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση των B2B τιμολογιακών της διαδικασιών υλοποίησε η ΑΒ Βασιλόπουλος, σε συνεργασία με τον Πιστοποιημένο Πάροχο ENTERSOFTONE IMPACT. Σε έναν κλάδο όπου διακινούνται καθημερινά εκατομμύρια παραστατικά, η κορυφαία αλυσίδα supermarket επιλέγοντας την πλέον αξιόπιστη λύση EINVOICING, απαντά στις υψηλές απαιτήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου για μηδενικά σφάλματα, άμεση διαβίβαση δεδομένων και δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Μέσω της λύσης EINVOICING, η ENTERSOFTONE IMPACT αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την εγγυημένη και άμεση διαβίβαση των παραστατικών στη myDATA τη στιγμή της έκδοσής τους, απαλλάσσοντας την ΑΒ Βασιλόπουλος από τη διαρκή παρακολούθηση των νομοθετικών αλλαγών. Η cloud υπηρεσία ενσωματώνεται απρόσκοπτα στα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της αλυσίδας, προσφέροντας πλήρη ορατότητα, ευελιξία και απόλυτο έλεγχο σε όλα τα στάδια της τιμολόγησης.

Παράλληλα, η λύση θωρακίζει τις επιχειρήσεις απέναντι στις διαδοχικές κανονιστικές απαιτήσεις της ΑΑΔΕ, καλύπτοντας πλήρως την υποχρεωτική B2B Ηλεκτρονική Τιμολόγηση που τέθηκε σε ισχύ από τις 2 Μαρτίου για εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει την άμεση ετοιμότητα των οργανισμών για τη Β’ Φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής με υποχρεωτική εφαρμογή από τις 12 Οκτωβρίου, εγγυώμενη την αδιάλειπτη διακίνηση αγαθών και την πλήρη εναρμόνιση με τα νέα ψηφιακά πρότυπα.

Για επιχειρησιακά περιβάλλοντα υψηλής κλίμακας και πολυπλοκότητας, η υιοθέτηση του EINVOICING αποτελεί μια ουσιαστική τομή που υπερβαίνει τα όρια της τυπικής κανονιστικής συμμόρφωσης. Μέσω της πλήρους ψηφιοποίησης των τιμολογιακών ροών, τα παραστατικά μετατρέπονται σε αξιοποιήσιμη πληροφορία, ενισχύοντας την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και θωρακίζοντας την εταιρική διακυβέρνηση με την ταχύτητα, τη διαφάνεια και τον έλεγχο που απαιτεί η ψηφιακή εποχή στο σύγχρονο λιανεμπόριο.

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