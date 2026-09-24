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Η βρετανική κατασκευάστρια πολυτελών αυτοκινήτων Bentley Motors παρουσίασε το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, δοκιμάζοντας τη διάθεση των εύπορων πελατών της να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση, καθώς επιχειρεί να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η ιταλική Ferrari.

Το νέο Bentley Torcal αποτελεί το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην 107χρονη ιστορία της εταιρείας και γίνεται το τέταρτο μοντέλο της γκάμας της, δίπλα στις Continental GT, Flying Spur και Bentayga.

Το αυτοκίνητο σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε στις εγκαταστάσεις παραγωγής της Bentley στο Crewe, στη βορειοδυτική Αγγλία.

Η Bentley μπαίνει στη μάχη των πολυτελών ηλεκτρικών

Η παρουσίαση του Torcal έρχεται μόλις τρεις μήνες μετά την αμφιλεγόμενη παρουσίαση του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της Ferrari, με αναλυτές να αποδίδουν μέρος των αρνητικών αντιδράσεων στην αλλαγή σχεδιαστικής φιλοσοφίας.

Το μοντέλο Luce της Ferrari, το πρώτο πενταθέσιο αυτοκίνητο στην ιστορία της μάρκας, σηματοδότησε σημαντική απομάκρυνση από την παραδοσιακή εικόνα των εμβληματικών σπορ αυτοκινήτων της εταιρείας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Bentley Motors, Φρανκ-Στέφεν Βάλισερ, δήλωσε στο CNBC ότι το Torcal βρίσκεται στην «εισαγωγική» κατηγορία τιμής της Bentley και ότι η εταιρεία έχει ήδη λάβει πολύ θετικές αντιδράσεις από όλες τις αγορές.

Το Torcal παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο Λονδίνο και διαθέτει αυτονομία έως 600 χιλιόμετρα.

Μπορεί να επιταχύνει από 0 έως 60 μίλια την ώρα (περίπου 97 χλμ./ώρα) σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα.

Η αρχική τιμή του διαμορφώνεται στις 173.000 λίρες Αγγλίας (περίπου 229.000 δολάρια), σημαντικά χαμηλότερα από τη Ferrari Luce, η οποία κοστίζει περίπου 550.000 ευρώ (περίπου 626.000 δολάρια).

Ερωτηθείς αν η Bentley άντλησε διδάγματα από την παρουσίαση της Ferrari Luce, ο Βάλισερ απάντησε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία λειτουργεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

«Η εξέλιξη και η μηχανική των αυτοκινήτων χρειάζονται χρόνια. Πρόκειται για έναν κύκλο τεσσάρων ετών, επομένως δεν μπορείς απλώς να αντιδράς σε ό,τι κάνει ένας ανταγωνιστής», ανέφερε.

Οι πλούσιοι αγοραστές αποδέχονται σταδιακά τα ηλεκτρικά

Ο επικεφαλής της Bentley υποστήριξε ότι η αποδοχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τους πελάτες υψηλού εισοδήματος «αυξάνεται».

Όπως σημείωσε, οι πελάτες έχουν πλέον μεγαλύτερη γνώση για τις δυνατότητες της τεχνολογίας και η εταιρεία προσπάθησε να δημιουργήσει ένα «πραγματικό Bentley», εστιάζοντας στον σχεδιασμό, την οδηγική εμπειρία και τον ήχο του αυτοκινήτου.

Άλλες εταιρείες πολυτελών σπορ αυτοκινήτων, όπως η Porsche και η Lamborghini, έχουν περιορίσει τα σχέδιά τους για νέα ηλεκτρικά μοντέλα λόγω της ασθενέστερης ζήτησης.

Ωστόσο, η Bentley εκτιμά ότι η αγορά των πολυτελών ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζει να αναπτύσσεται.

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