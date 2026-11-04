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Σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να περιορίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, η Black Friday της 27ης Νοεμβρίου 2026 αναδεικνύεται σε σημαντικό αγοραστικό γεγονός. Ωστόσο, πίσω από τις εντυπωσιακές εκπτώσεις και τις διαφημιστικές προσφορές, οι καταναλωτές καλούνται να διαπιστώσουν ποιες ευκαιρίες είναι πραγματικές και ποιες απλώς δημιουργούν την εντύπωση του οικονομικού οφέλους.

Η φετινή αγορά κινείται σε δύο παράλληλα επίπεδα. Από τη μία βρίσκονται τα φυσικά καταστήματα, όπου οι αγοραστές μπορούν να εξετάσουν τα προϊόντα, να συνομιλήσουν με τους πωλητές και, όπου υπάρχει σχετική δυνατότητα, να διεκδικήσουν καλύτερους όρους αγοράς. Από την άλλη, το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει συνεχή πρόσβαση σε προσφορές, εργαλεία σύγκρισης τιμών, εκπτωτικά κουπόνια και προγράμματα επιβράβευσης.

Η προετοιμασία αρχίζει συχνά αρκετές εβδομάδες πριν από την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, με τους καταναλωτές να καταγράφουν τις ανάγκες τους και να παρακολουθούν τις τιμές των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν.

Οι πραγματικές εκπτώσεις και τα παιχνίδια με τις τιμές

Η μεγαλύτερη πρόκληση για όσους αναζητούν συμφέρουσες αγορές είναι να διακρίνουν την ουσιαστική μείωση τιμής από ένα ελκυστικό διαφημιστικό μήνυμα. Ένα μεγάλο ποσοστό έκπτωσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το προϊόν πωλείται στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Το καθοριστικό στοιχείο είναι η τελική τιμή και η διακύμανσή της πριν από την προσφορά.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει, κατά γενικό κανόνα, ότι η τιμή αναφοράς μιας ανακοινωμένης έκπτωσης πρέπει να είναι η χαμηλότερη που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Η ανάγκη ελέγχου επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Μάρτιο του 2026 δημοσιοποιήθηκαν αποτελέσματα ελέγχων σε 314 ηλεκτρονικούς εμπόρους, από τους οποίους το 30% παρουσίαζε εσφαλμένα τις εκπτώσεις. Το εύρημα δεν αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων, δείχνει όμως ότι οι καταναλωτές χρειάζεται να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τις υπερβολικά ελκυστικές προσφορές.

Ρούχα, παπούτσια και ηλεκτρονικά – Πότε συμφέρουν οι αγορές

Στην ένδυση και την υπόδηση, η Black Friday μπορεί να προσφέρει ενδιαφέρουσες τιμές, ιδιαίτερα σε προηγούμενες συλλογές και προϊόντα με μεγάλα αποθέματα. Αντίθετα, στα καινούργια χειμερινά είδη οι μειώσεις ενδέχεται να είναι μικρότερες, ενώ η αναμονή για ακόμη χαμηλότερη τιμή συνοδεύεται από τον κίνδυνο να εξαντληθεί το επιθυμητό μέγεθος ή χρώμα.

Οι χειμερινές εκπτώσεις του Ιανουαρίου αποτελούν εναλλακτική επιλογή, χωρίς όμως να εγγυώνται ότι κάθε προϊόν θα πωλείται φθηνότερα.

Στις ηλεκτρονικές συσκευές και στις οικιακές συσκευές, ακόμη και μια σχετικά περιορισμένη ποσοστιαία έκπτωση μπορεί να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση, λόγω της υψηλής αρχικής τιμής.

Ωστόσο, έρευνα της βρετανικής καταναλωτικής οργάνωσης Which?, που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2025, έδειξε ότι το 83% των 175 προϊόντων που εξετάστηκαν είχε διατεθεί στην ίδια ή χαμηλότερη τιμή σε κάποια άλλη χρονική στιγμή μέσα στο έτος.

Επομένως, η Black Friday δεν αποτελεί αυτομάτως την οικονομικότερη περίοδο για κάθε αγορά.

Οι Έλληνες θέλουν προσφορές, αλλά δεν τις εμπιστεύονται πάντα

Η επιφυλακτικότητα απέναντι στις εκπτώσεις καταγράφεται και στην έρευνα της EY Ελλάδος για το 2025, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις MRB και Choose Communications. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 63% των ερωτηθέντων σχεδίαζε αγορές κατά τη Black Friday και τη Cyber Monday. Ωστόσο, το 45% αμφισβητούσε κατά πόσο οι διαφημιζόμενες εκπτώσεις ανταποκρίνονταν σε πραγματικές μειώσεις, ενώ το 30% θεωρούσε ότι τα προϊόντα που επιθυμούσε σπάνια συμμετείχαν στις προσφορές.

Η ίδια έρευνα ανέδειξε ως δημοφιλέστερη κατηγορία τα είδη τεχνολογίας και τις ηλεκτρονικές συσκευές, με ποσοστό 68%, ενώ ακολουθούσαν τα ρούχα και τα αξεσουάρ με 61%.

Πρόκειται, ωστόσο, για στοιχεία αγοραστικών προτιμήσεων και όχι για απόδειξη ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες προσφέρουν τις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών.

Οι προειδοποιήσεις για παραπλανητικές προσφορές

Για τους κινδύνους της εκπτωτικής περιόδου είχε προειδοποιήσει και ο Συνήγορος του Καταναλωτή στις 25 Νοεμβρίου 2025. Η Αρχή είχε επισημάνει περιπτώσεις τεχνητής ανατίμησης προϊόντων πριν από την ανακοίνωση εκπτώσεων, αλλά και πρόσθετες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται εξαρχής με σαφήνεια.

Οι καταναλωτές καλούνται να εξετάζουν προσεκτικά τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος, το συνολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών, καθώς και τους όρους επιστροφής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η σύγκριση τιμών μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων, αλλά και η παρακολούθηση της πορείας τους σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το ερώτημα ποια περίοδος συμφέρει περισσότερο δεν έχει ενιαία απάντηση. Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι τα ρούχα και τα παπούτσια είναι πάντοτε φθηνότερα τον Ιανουάριο ή ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές προσφέρονται υποχρεωτικά στις καλύτερες τιμές τους τον Νοέμβριο.

Η απάντηση εξαρτάται από το συγκεκριμένο προϊόν, τη διαθεσιμότητά του, τη ζήτηση και την εμπορική πολιτική της επιχείρησης.

Για τον καταναλωτή, το πραγματικό κέρδος δεν βρίσκεται στο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, αλλά στη χαμηλότερη πραγματική τιμή για ένα προϊόν που έχει ήδη αποφασίσει ότι χρειάζεται. Η σύγκριση, ο προγραμματισμός και η αποφυγή παρορμητικών αγορών παραμένουν τα σημαντικότερα εργαλεία για μια συμφέρουσα Black Friday.