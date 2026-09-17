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Σύμφωνα με νέα στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα η Bolt, η κορυφαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα αστικής κινητικότητας με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και 850 πόλεις παγκοσμίως, οι ολοκληρωμένες διαδρομές που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από τους αδειοδοτημένους επαγγελματίες οδηγούς-συνεργάτες της κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού παρουσίασαν αύξηση 200% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, καταγράφηκε άνοδος 165% στα αιτήματα για διαδρομές το τρίμηνο Ιούνιος – Αύγουστος 2026, με τον Ιούλιο να αποτελεί τον μήνα με τα περισσότερα αιτήματα από την έναρξη της λειτουργίας της Bolt στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2025.

Η ανάπτυξη αυτή συνέπεσε με την επέκταση της δραστηριότητας της Bolt σε τέσσερις κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας – Ηράκλειο, Μύκονο, Σαντορίνη και Κέρκυρα – δίνοντας σε ακόμη περισσότερους επισκέπτες αλλά και μόνιμους κατοίκους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για τις μετακινήσεις τους σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης.

Με την τουριστική κίνηση να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των μετακινήσεων κατά τη θερινή περίοδο, οι βασικοί συγκοινωνιακοί κόμβοι βρέθηκαν και φέτος στο επίκεντρο. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, όπου είναι διαθέσιμη και η λειτουργία Flight Tracking της Bolt, αναδείχθηκε στο δημοφιλέστερο σημείο παραλαβής επιβατών, ενώ ακολούθησαν το Λιμάνι του Πειραιά και ο Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων ΚΤΕΛ Κηφισού αλλά και προορισμοί διασκέδασης όπως το Bolivar Beach Bar και το εμπορικό κέντρο το The Mall Athens.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα στοιχεία σχετικά με τη γεωγραφική διασπορά των διεθνών επισκεπτών που χρησιμοποίησαν τη Bolt για τις μετακινήσεις τους στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συνολικά, επιβάτες από 146 διαφορετικές εθνικότητες χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα, με ορισμένες από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλή αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

Συγκεκριμένα, η Ολλανδία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, της τάξης του 282%, και ακολούθησε η Πολωνία με 152%, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία κατέγραψαν αύξηση 138% έκαστη. Οι διαδρομές επισκεπτών από τη Νορβηγία αυξήθηκαν κατά 118%, από την Αυστραλία κατά 111%, από τη Σουηδία κατά 107%, από το Ισραήλ κατά 102% και από τη Γαλλία κατά 75%. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι επιβάτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά κατέγραψαν την υψηλότερη μέση δαπάνη ανά διαδρομή, μεταξύ των ομάδων επισκεπτών που αναλύθηκαν, η οποία διαμορφώθηκε στα 28,40 ευρώ.

Τα στοιχεία της Bolt αναδεικνύουν και το διαφορετικό μοτίβο μετακινήσεων μεταξύ επισκεπτών και μόνιμων κατοίκων των πόλεων. Από τις 07:00 έως τις 16:00, τα αιτήματα διαδρομών από επισκέπτες ξεπερνούσαν εκείνα των ντόπιων, υποστηρίζοντας τις ημερήσιες μετακινήσεις προς τουριστικά αξιοθέατα, μουσεία και παραλίες. Αντίθετα, από τις 21:00 έως τις 02:00, η ζήτηση από μόνιμους κατοίκους ήταν υψηλότερη, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη χρήση υπηρεσιών ταξί για βραδινές μετακινήσεις και νυχτερινές εξόδους.

Επιπλέον, η ανάλυση των δεδομένων από τη λειτουργία της πλατφόρμας κατά τη θερινή περίοδο περιλάμβανε και μία ιδιαίτερα αξιοσημείωτη διαδρομή μεγάλης απόστασης που έφτασε τα 509,6 χιλιόμετρα, με αφετηρία τον Πειραιά και προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ολοένα αυξανόμενη χρήση της Bolt ως ένα εναλλακτικό μέσο αστικής κινητικότητας.

«Το φετινό καλοκαίρι ανέδειξε τους τρόπους με τους οποίους διαφορετικοί τύποι επιβατών χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της Bolt για τις μετακινήσεις τους στην Ελλάδα – από τους επισκέπτες από το εξωτερικό που φτάνουν στη χώρα μέσω των μεγάλων συγκοινωνιακών κόμβων έως τους μόνιμους κατοίκους που μετακινούνται στην πόλη περισσότερο τις απογευματινές και βραδινές ώρες», δήλωσε ο Δημήτρης Παπαχλιμίντζος, Operations Manager της Bolt Greece. «Αναπτυσσόμαστε διαρκώς, θέτοντας ως πρωταρχικό μας στόχο την διαμόρφωση μιας υπηρεσίας που ανταποκρίνεται εξίσου αποτελεσματικά τόσο στην ισχυρή τουριστική ζήτηση των ελληνικών πόλεων όσο και στις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης των τοπικών κοινωνιών».

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