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(Last update 17:26)

Σε εθελοντική εφαρμογή μέτρων που περιορίζουν περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ των τιμών που προσφέρουν τα ξενοδοχεία εκτός της πλατφόρμας και των εμπορικών μηχανισμών της Booking.com προχωρά η εταιρεία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η εξέλιξη έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτή η έρευνα της ελληνικής Αρχής για πιθανολογούμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Για τους ξενοδόχους, η αλλαγή έχει πρακτικό αντίκρισμα. Ένα κατάλυμα μπορεί να προσφέρει χαμηλότερη τιμή ή διαφορετικούς όρους μέσα από το δικό του site ή μέσω άλλης πλατφόρμας, χωρίς η χαμηλότερη αυτή τιμή να χρησιμοποιείται από την Booking.com στην προεπιλεγμένη κατάταξή του. Από τον Σεπτέμβριο, οι εξωτερικές τιμές παύουν να λαμβάνονται υπόψη και για την επιλεξιμότητα στο Booking Sponsored Benefit, ένα από τα εμπορικά εργαλεία της πλατφόρμας.

Αυτό σημαίνει και ότι η τιμή που βλέπει ο ταξιδιώτης στην Booking.com δεν είναι κατ’ ανάγκη η χαμηλότερη διαθέσιμη για το ίδιο δωμάτιο. Στο site του ξενοδοχείου ή σε άλλη πλατφόρμα μπορεί να βρει διαφορετική τιμή ή διαφορετικούς όρους κράτησης.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έρχεται δύο και πλέον μήνες μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης από το newmoney. Τον περασμένο Ιούλιο η Αρχή είχε γνωστοποιήσει ότι, μετά την προκαταρκτική έρευνά της, διατηρούσε σοβαρές ανησυχίες για συγκεκριμένες πρακτικές της Booking.com και είχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση τις δεσμεύσεις που πρότεινε η εταιρεία για την αντιμετώπισή τους.

Πριν ολοκληρωθεί η ελληνική διαδικασία, η Booking.com εφαρμόζει εθελοντικά σειρά μέτρων διαφάνειας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αφορούν στην κατάταξη των καταλυμάτων, τα προγράμματα Preferred και Preferred Plus, το Booking Sponsored Benefit και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι τιμές που εντοπίζονται εκτός της πλατφόρμας.

Η ελληνική έρευνα συνεχίζεται και η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα αποφασίσει επί των δεσμεύσεων που έχει προτείνει η Booking.com εντός των προσεχών μηνών.

Οι τιμές

Οι ξενοδόχοι έχουν ήδη τη δυνατότητα να διαμορφώνουν διαφορετικά την τιμολογιακή πολιτική τους έξω από την Booking.com.

Οι λεγόμενες ρήτρες ισοτιμίας, μέσω των οποίων μια πλατφόρμα μπορούσε να απαιτεί από ένα κατάλυμα να μην προσφέρει ευνοϊκότερες τιμές ή όρους μέσω άλλου καναλιού, έχουν απαγορευθεί για την Booking.com στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές. Η εταιρεία είχε αφαιρέσει από τον Ιούλιο του 2024 τις σχετικές απαιτήσεις από τους όρους και τις συμφωνίες της στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Η νέα αλλαγή αφορά στη χρήση των τιμών που εντοπίζει η Booking.com εκτός της πλατφόρμας. Το ζήτημα είχε απασχολήσει τις Αρχές καθώς, ακόμη και μετά την κατάργηση των συμβατικών περιορισμών, οι εξωτερικές τιμές μπορούσαν μέσω εμπορικών εργαλείων της πλατφόρμας να δημιουργούν κίνητρα στους ξενοδόχους ώστε να τις ευθυγραμμίζουν.

Πλέον η Booking.com παύει να λαμβάνει υπόψη τις εξωτερικές τιμές για να αποφασίσει εάν ένα κατάλυμα μπορεί να ενταχθεί στο Booking Sponsored Benefit.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος η ίδια η Booking.com μπορεί να προσφέρει χαμηλότερη τιμή στον ταξιδιώτη, χρηματοδοτώντας την έκπτωση. Το κατάλυμα εξακολουθεί να λαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή που έχει ορίσει και η συμφωνημένη προμήθεια δεν μεταβάλλεται.

Μέχρι σήμερα οι εξωτερικές τιμές μπορούσαν να λαμβάνονται υπόψη για την επιλεξιμότητα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από τον Σεπτέμβριο αυτό παύει να συμβαίνει.

Έτσι, για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο μπορεί να διαθέτει ένα δωμάτιο προς 100 ευρώ στην Booking.com και προς 95 ευρώ από το δικό του site. Η χαμηλότερη τιμή δεν θα χρησιμοποιείται από την Booking.com για να επηρεάσει την προεπιλεγμένη θέση του καταλύματος στα αποτελέσματα ή την επιλεξιμότητά του στο Booking Sponsored Benefit.

Οι ενδείξεις

Αλλαγές γίνονται και στην εικόνα που βλέπουν οι ξενοδόχοι στο σύστημα συνεργατών της Booking.com.

Η εταιρεία αφαιρεί από το Extranet, το περιβάλλον μέσω του οποίου οι ξενοδόχοι διαχειρίζονται την παρουσία τους στην πλατφόρμα, τις ενδείξεις «competitive» και «non-competitive» που συνόδευαν πληροφορίες για τις τιμές ενός καταλύματος σε διαφορετικά κανάλια.

Με την αφαίρεσή τους δεν θα δίνεται η εντύπωση στον ξενοδόχο ότι πρέπει να ευθυγραμμίσει τις τιμές του μεταξύ των διαφορετικών καναλιών πώλησης.

Οι εξωτερικές σαρώσεις τιμών μπορεί να εξακολουθούν να εμφανίζονται για ενημερωτικούς λόγους. Η Booking.com διευκρινίζει, ωστόσο, ότι δεν χρησιμοποιούνται στην προεπιλεγμένη κατάταξη των καταλυμάτων ούτε για την επιλεξιμότητα στο Booking Sponsored Benefit.

Τα προγράμματα

Περισσότερη πληροφόρηση θα παρέχεται στους ξενοδόχους και για τα προγράμματα Genius, Preferred και Preferred Plus, τα κριτήρια συμμετοχής σε αυτά, τον ρόλο της «Βαθμολογίας Απόδοσης» και τον τρόπο με τον οποίο συγκρίνονται γεωγραφικά οι επιδόσεις των καταλυμάτων.

Για το Booking Sponsored Benefit θα παρέχονται στοιχεία ακόμη και σε επίπεδο μεμονωμένης κράτησης, ώστε ο επιχειρηματίας να γνωρίζει πότε και πώς χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο εργαλείο.

Αντίστοιχα, η Booking.com διευκρινίζει ότι οι τιμές που εντοπίζονται εκτός της πλατφόρμας δεν αποτελούν παράμετρο της προεπιλεγμένης κατάταξης των καταλυμάτων. Η σχετική διευκρίνιση αναμένεται να ενσωματωθεί και στους γενικούς όρους της εταιρείας αργότερα μέσα στη χρονιά.

Για τον ταξιδιώτη

Τίποτε από τα παραπάνω δεν υποχρεώνει ένα ξενοδοχείο να προσφέρει φθηνότερη τιμή στο δικό του site ούτε σημαίνει ότι η Booking.com θα είναι ακριβότερη.

Το κατάλυμα μπορεί, ωστόσο, να επιλέξει να προσφέρει απευθείας χαμηλότερη τιμή, διαφορετικούς όρους ακύρωσης ή κάποια πρόσθετη παροχή. Για τον ταξιδιώτη, επομένως, η σύγκριση της τιμής στην Booking.com με εκείνη που προσφέρει απευθείας το ξενοδοχείο αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η ελληνική έρευνα

Στην Ελλάδα οι παραπάνω αλλαγές δεν κλείνουν την υπόθεση που εξετάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως είχε γράψει το newmoney τον Ιούλιο, στο επίκεντρο της προκαταρκτικής έρευνας βρέθηκαν ο προεπιλεγμένος μηχανισμός κατάταξης των καταλυμάτων, τα προγράμματα Preferred και Preferred Plus και το Booking Sponsored Benefit.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση της Αρχής, ο συνδυασμός των συγκεκριμένων πρακτικών μπορούσε να δημιουργεί κίνητρα ώστε τα ξενοδοχεία να προσφέρουν μέσω της Booking.com καλύτερες τιμές ή όρους σε σχέση με ανταγωνιστικές πλατφόρμες και, παράλληλα, να δυσχεραίνει την είσοδο ή την ανάπτυξη ανταγωνιστών στην ελληνική αγορά.

Η Booking.com υπέβαλε πρόταση δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, χωρίς αυτό να συνιστά αναγνώριση παράβασης. Τα μέτρα που εφαρμόζει εθελοντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υποκαθιστούν την ελληνική διαδικασία ούτε προκαταλαμβάνουν την έκβασή της.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει τις προτεινόμενες δεσμεύσεις και τα σχόλια που υποβλήθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση. Η απόφαση της Ολομέλειας αναμένεται εντός των προσεχών μηνών.

Η θέση της Booking.com

Από την πλευρά της η εταιρεία τονίζει: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις υποχρεώσεις μας για την ισοτιμία στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act – DMA). Προσβλέπουμε στη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας μας και στη διασφάλιση ότι θα εξακολουθήσουμε να προσφέρουμε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές στους πελάτες μας.»

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