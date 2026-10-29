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Θετική για τις δεσμεύσεις που έχει προτείνει η Booking.com είναι η εισήγηση προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα εξετάσει την υπόθεση στις 28 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, η εισήγηση κρίνει ότι τα μέτρα είναι ικανά να αποκαταστήσουν τις συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και να αντιμετωπίσουν μόνιμα τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί.

Η υπόθεση αφορά την πιθανολογούμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης της Booking στην αγορά των online κρατήσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Έπειτα από καταγγελία και έρευνα σε εταιρείες διαδικτυακών ταξιδιωτικών πλατφορμών και ξενοδοχεία, η Επιτροπή είχε εκφράσει προκαταρκτικές ανησυχίες για τον συνδυασμό του μηχανισμού κατάταξης των καταλυμάτων, των προγραμμάτων Preferred και Preferred Plus και του Booking Sponsored Benefit. Κατά την εκτίμησή της, οι πρακτικές αυτές ενδέχεται να ωθούν τα ξενοδοχεία να προσφέρουν ευνοϊκότερες τιμές ή όρους στην Booking σε σχέση με ανταγωνιστικές πλατφόρμες, ενώ μέσω του Sponsored Benefit η εταιρεία μειώνει μονομερώς τις τιμές.

Για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες, η Booking έχει προτείνει να ενημερώνει αναλυτικότερα τα ξενοδοχεία για τα βασικά κριτήρια κατάταξης και να μη χρησιμοποιεί εξωτερικά δεδομένα τιμών ή διαθεσιμότητας στον προεπιλεγμένο μηχανισμό. Έχει επίσης προτείνει την κατάργηση της «Βαθμολογίας Απόδοσης» ως κριτηρίου επιλεξιμότητας για τα Preferred και Preferred Plus, καθώς και να μην αποτελούν οι εξωτερικές σαρώσεις τιμών προϋπόθεση συμμετοχής στο Booking Sponsored Benefit. Προβλέπεται, ακόμη, πληρέστερη ενημέρωση των συνεργατών για τις κρατήσεις και τις εκπτώσεις του προγράμματος. Το newmoney είχε παρουσιάσει αναλυτικά τις δεσμεύσεις που πρότεινε η Booking.

Η εισήγηση δεν δεσμεύει την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Ολομέλεια θα εξετάσει τόσο αν στοιχειοθετείται παράβαση όσο και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αποδοχή των δεσμεύσεων.