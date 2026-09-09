Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2026, συνολικού καθαρού ποσού 4.769.463,80 ευρώ (0,1 ευρώ ανά μετοχή), αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ. Το μέρισμα καταβάλλεται αφορολόγητο (χωρίς παρακράτηση 5%).

Παράλληλα, ενεργοποιείται το 4ετές πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend), παρέχοντας στους μετόχους την επιλογή να λάβουν το ποσό σε μετρητά, να το επανεπενδύσουν σε νέες μετοχές της εταιρείας με έκπτωση 2% επί της μέσης σταθμισμένης τιμής (VWAP), ή να συνδυάσουν τις δύο επιλογές.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την αύξηση κεφαλαίου (έως €3,18 εκατ. με έκδοση έως 1.514.115 νέων μετοχών) θα χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις και την αποπληρωμή δανεισμού.

Ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) : Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026

: Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) : Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026

: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 Περίοδος άσκησης δικαιώματος επιλογής : 6 Νοεμβρίου έως 19 Νοεμβρίου 2026

: 6 Νοεμβρίου έως 19 Νοεμβρίου 2026 Πληρωμή μερίσματος και έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026

Αναλυτικότερα, η «BriQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 07.09.2026 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2026 καθαρού ποσού € 0,100 ανά μετοχή ήτοι συνολικού ποσού € 4.769.463,80. Το προς διανομή μέρισμα προκύπτει μετά από αφαίρεση των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος.

Επισημαίνεται πως το ποσό είναι καθαρό, καθώς δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου 5% επί του ποσού του μερίσματος από διανομή κερδών των Α.Ε.Ε.Α.Π., δυνάμει του άρθρου 58 του ν. 5193/2025 όπως ισχύει.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Απριλίου 2025 ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 – 2028) («Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος» ή το «Πρόγραμμα») και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί στον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος, σε εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων αυτού, όπως εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Με τη θέσπιση του προγράμματος αυτού, η Εταιρεία παρέχει την ευχέρεια στους Μετόχους να επιλέξουν εάν επιθυμούν να λάβουν το σύνολο των κερδών που τους αναλογούν σε μετρητά ή να επανεπενδύσουν το εν λόγω ποσό στην Εταιρεία ή να συνδυάσουν τους ανωτέρω δύο τρόπους απόληψης των αναλογούντων κερδών, ήτοι να λάβουν ένα τμήμα των κερδών που τους αναλογούν σε μετρητά και το υπόλοιπο ποσό να το επανεπενδύσουν, λαμβάνοντας μετοχές της Εταιρείας, με σκοπό μέρος της κερδοφορίας της Εταιρείας να επανεπενδύεται στις δραστηριότητές της. Η σχετική επιλογή είναι προαιρετική για τους Μετόχους παρέχοντας ευελιξία, ενώ παράλληλα επιτρέπει στην Εταιρεία την αξιοποίηση των χρηματικών της διαθεσίμων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων που θα προσθέσουν αξία στην Εταιρεία και θα συμβάλουν στην ανάπτυξή της και στην διατήρηση της μερισματικής της πολιτικής υψηλών αποδόσεων.

Δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρείχε σε αυτό η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε εκτέλεση και εφαρμογή του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος, με την απόφασή του της 7ης Σεπτεμβρίου 2026, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού € 3.179.641,50 (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), με έκδοση μέχρι 1.514.115 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,10 ευρώ εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, μέσω επανεπένδυσης μέρους του προσωρινού μερίσματος της οικονομικής χρήσης 2026, συνολικού ποσού € 4.769.463,80 από τους δικαιούχους του μερίσματος που θα επιλέξουν την επανεπένδυση του παραπάνω ποσού σε ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών, αντί για μετρητά.

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο στις 07.09.2026 αποφάσισε ως εξής:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του την Εταιρική και Ενοποιημένη Οικονομική Έκθεση για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2026, όπως αυτή είχε ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» (EY), αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2026 ποσού € 0,100 ανά μετοχή ή συνολικού ποσού € 4.769.463,80 υπολογισμένου επί του αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία σήμερα, έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2026 προς τους μετόχους της Εταιρείας. Επισημαίνεται πως το Ποσό Επανεπένδυσης είναι καθαρό, καθώς δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου 5% επί του ποσού του μερίσματος από διανομή κερδών των Α.Ε.Ε.Α.Π., δυνάμει του άρθρου 58 του ν. 5193/2025 όπως ισχύει.

2. Κάθε δικαιούχος Μέτοχος θα δύναται να επανεπενδύσει σε Νέες Μετοχές, εν όλω ή εν μέρει, μέχρι ποσό € 0,100 ανά μετοχή που κατέχει κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2026 (δηλ. την 05.11.2026) (το «Ποσό Επανεπένδυσης»).

3. Δικαιούχοι του Δικαιώματος Επιλογής είναι οι δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος για την οικονομική χρήση 2026, δηλαδή οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Πέμπτη, 05.11.2026 (record date), ενώ από την Τετάρτη, 04.11.2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος (cut-off date).

4. Το δικαίωμα επιλογής, δηλαδή το δικαίωμα των Μετόχων να επιλέξουν σχετικά με τον τρόπο λήψης του Ποσού Επανεπένδυσης είτε σε μετρητά ή/και υπό τη μορφή επανεπένδυσης του συνόλου ή μέρους του Ποσού Επανεπένδυσης σε Νέες Μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής»), θα ασκείται εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών, το οποίο θα ξεκινήσει την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2026, ήτοι από 06.11.2026 έως και 19.11.2026 (η «Περίοδος Επιλογής»).

5. Το Δικαίωμα Επιλογής θα ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Επιλογής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Θεματοφυλακή Τράπεζας). Η ακύρωση/τροποποίηση της επιλογής κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιλογής υπόκειται στην ειδική συμφωνία μεταξύ του Μετόχου και του Συμμετέχοντα, μέσω του οποίου ασκείται το Δικαίωμα Επιλογής. Η επιλογή δεν θα μπορεί να ανακληθεί ή να μεταβληθεί μετά το τέλος της Περιόδου Επιλογής. Μέτοχοι που δεν θα υποβάλουν την επιλογή τους κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιλογής θα λάβουν το σύνολο του Ποσού Επανεπένδυσης σε μετρητά.

6. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών θα είναι ίση με τον μέσο όρο των πέντε πρώτων ημερήσιων σταθμισμένων βάσει όγκου τιμών μετοχής (VWAP-Volume Weighted Average Price) της Περιόδου Επιλογής, δηλαδή από 06.11.2026 έως και 12.11.2026, μειωμένο κατά ποσοστό 2% («Ποσοστό Έκπτωσης»), στρογγυλοποιημένο στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο (η «Τιμή Διάθεσης»).

7. Ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα δύναται να λάβει ο δικαιούχος Μέτοχος θα προκύπτει από τη διαίρεση μεταξύ του συνολικού Ποσού Επανεπένδυσης που έκαστος Μέτοχος θα δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδύσει μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της Τιμής Διάθεσης, με στρογγυλοποίηση στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό, σε περίπτωση δεκαδικών ψηφίων. Τυχόν υπόλοιπο εκ του Ποσού Επανεπένδυσης, λόγω των στρογγυλοποιήσεων, θα καταβληθεί σε μετρητά την ημέρα καταβολής του μερίσματος.

8. Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν και κατά συνέπεια η επανεπένδυση του Ποσού Επανεπένδυσης θα γίνει κατά ποσό που να οδηγεί σε ακέραιο αριθμό μετοχών και το υπολειπόμενο ποσό του Ποσού Επανεπένδυσης κάθε Μετόχου, που οδηγεί σε κλάσμα μετοχής, θα καταβληθεί στον Μέτοχο σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής του μερίσματος.

9. Το ποσό που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν στην Τιμή Διάθεσης θα καταβληθεί μέσω συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, με το Ποσό Επανεπένδυσης των Μετόχων, οι οποίοι είναι δικαιούχοι και θα επιλέξουν την επανεπένδυση του Ποσού Επανεπένδυσης, ή μέρους αυτού.

10. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, οι αδιάθετες Νέες Μετοχές δεν θα διατεθούν σε τρίτους, ούτε σε άλλους Μετόχους της Εταιρείας, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αναπροσαρμόσει αντίστοιχα το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, προσδιορίζοντας το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που θα προκύψει από τη μερική κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

11. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση επενδύσεων και την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας.

12. Οι Νέες Μετοχές θα είναι κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, με ονομαστική αξία δύο Ευρώ και δέκα λεπτά (€2,10) η καθεμία, και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Euronext Securities Athens Α.Ε.», κατά την ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος απόληψης. Η συνολική υπέρ το άρτιο αξία των Νέων Μετοχών αυτών θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

13. Οι Νέες Μετοχές δεν επιβαρύνονται με έξοδα συναλλαγών.

14. Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση κατά την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία πληρωμής του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2026, η οποία θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 26.11.2026.

Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα, «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens (ATHEXCSD) και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens (ATHEXCSD), η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε.

Επισημαίνεται ότι τα μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας (ΑΚ 250 περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση παραγράφονται (δηλαδή εν προκειμένω μετά την 31η Δεκεμβρίου 2031) και ότι μετά τη σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Διαβάστε ακόμη

Πολυτελής κατοικία: Ο φόρος 15%, οι ξένοι αγοραστές και ο κίνδυνος για τις νέες αναπτύξεις, από το Ελληνικό έως την Πελοπόννησο

Ρεύμα: Ο στόχος των 17 λεπτών η κιλοβατώρα και ο κυβερνητικός δρόμος για χαμηλότερο λογαριασμό στην τριετία

Οι Βρυξέλλες ξεκαθαρίζουν: Δεν υπάρχουν άλλα χρήματα για τους αγρότες (tweets)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ