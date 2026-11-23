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Η Calpak, η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσιφώνων και συστημάτων ζεστού νερού, διοργάνωσε, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στην Αίγλη Ζαππείου, το πρώτο Fresh Water Forum, με στόχο να αναδείξει τη σημασία του φρέσκου ζεστού νερού στην υγεία και την καθημερινότητά μας, ανοίγοντας μια νέα συζήτηση γύρω από την ποιότητα του νερού που χρησιμοποιούμε.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η Calpak εισάγει μια νέα προσέγγιση στο ζεστό νερό χρήσης, αναδεικνύοντας τη φρεσκάδα του ως μια εξίσου σημαντική παράμετρο με την επάρκεια και τη θερμοκρασία του. Πρόκειται για μια νέα διάσταση στην καθημερινή φροντίδα του σπιτιού, που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ζεστό νερό.

Στο Forum, το οποίο εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, συμμετείχαν ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Χαράλαμπος Γώγος, η Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος Κρυσταλλία Κυπαρισσού, ο διακεκριμένος Ζωγράφος Φίλιππος Θεοδωρίδης, καθώς και η σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, ενώ παρευρέθηκαν περίπου 200 καλεσμένοι – εκπρόσωποι της πολιτείας και της ιατρικής κοινότητας, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και συνεργάτες της εταιρείας.

Το ζεστό νερό χρήσης: από την επάρκεια στην υγεία και την ποιότητα ζωής

Βασικό μήνυμα του Forum, το οποίο συντόνισε η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη, ήταν ότι το ζεστό νερό χρήσης πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως ζήτημα επάρκειας, αλλά και ως ζήτημα υγείας και ποιότητας ζωής. Επί δεκαετίες, η συζήτηση για το ζεστό νερό στο σπίτι περιοριζόταν στην ποσότητα και στο αν αυτό επαρκεί για όλη την οικογένεια. Σήμερα, η συζήτηση διευρύνεται, δίνοντας έμφαση και στην ποιότητα και τη φρεσκάδα του νερού που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Οι ομιλητές ανέδειξαν ότι εξίσου σημαντική είναι η ποιότητα και η φρεσκάδα του νερού που χρησιμοποιούμε καθημερινά: στο μπάνιο, στην προσωπική υγιεινή, στο πλύσιμο των τροφίμων και στη φροντίδα των παιδιών. Όπως τονίστηκε, η ποιότητα του πόσιμου νερού και του αέρα που αναπνέουμε έχει γίνει μέρος της καθημερινής μας ευαισθητοποίησης. Αντίθετα, το ζεστό νερό χρήσης, που έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα και το σώμα μας κάθε μέρα, παραμένει σε μεγάλο βαθμό εκτός δημόσιας συζήτησης.

Εγκαινιάζοντας τις εργασίες του Forum, ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε: «Η Calpak έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και τη δημιουργία λύσεων που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.

Η ποιότητα του νερού συνιστά κρίσιμο παράγοντα δημόσιας υγείας και η αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη διασφάλιση πιο υγιεινού νερού αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική κατεύθυνση. Θα ήθελα να συγχαρώ την εταιρεία για την πορεία και τις πρωτοβουλίες της, τις οποίες παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Πολιτεία αναγνωρίζει τη σημασία καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών και στηρίζει την ανάπτυξη λύσεων που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας του νερού στα νοικοκυριά και τις ξενοδοχειακές μονάδες, ενισχύοντας την πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών από ελληνικές επιχειρήσεις αποτελεί σημαντικό λόγο υπερηφάνειας και αναδεικνύει τις δυνατότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας».

Ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας, κ. Χαράλαμπος Γώγος, αναφερόμενος στη σχέση του ζεστού νερού χρήσης με τη δημόσια υγεία, επεσήμανε: «Η ποιότητα και η σωστή διαχείριση του ζεστού νερού χρήσης αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η Legionella είναι ένα βακτήριο που μπορεί να αναπτυχθεί στα συστήματα νερού, ιδιαίτερα όταν επικρατούν συνθήκες στασιμότητας και κατάλληλες θερμοκρασίες, ενώ μεταδίδεται κυρίως μέσω της εισπνοής μολυσμένων μικροσταγονιδίων. Η πρόληψη ξεκινά από τη σωστή διαχείριση των οικιακών εγκαταστάσεων, με τη διατήρηση της θερμοκρασίας αποθήκευσης του νερού στους 60°C και την τακτική ανανέωση του νερού σε σημεία όπου παρατηρείται στασιμότητα. Η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς ανανέωσης του ζεστού νερού χρήσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την υγιεινή και την ασφάλεια στην καθημερινότητά μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Calpak, Παναγής Κωνσταντινίδης, δήλωσε:

«Η τεχνολογία και η διαρκής εξέλιξη αποτελούν βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής της Calpak. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις παραγωγικές μας υποδομές, στην καινοτομία και στους ανθρώπους μας, με στόχο να δημιουργούμε λύσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. Σήμερα, με την τεχνολογία X-Flow, κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα, φέρνοντας για πρώτη φορά στην κατοικία μια τεχνολογία που εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε κορυφαία ξενοδοχεία, νοσοκομεία και άλλες απαιτητικές εγκαταστάσεις. Το όραμά μας είναι να προσφέρουμε φρέσκο ζεστό νερό σε κάθε σπίτι, μεταφέροντας την εμπειρία και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας αυτών των εγκαταστάσεων στην καθημερινότητα κάθε οικογένειας, με την τεχνογνωσία και την εγγύηση της Calpak. Πιστεύουμε ότι, όπως έχουμε πλέον δώσει προτεραιότητα στην ποιότητα του νερού που πίνουμε και του αέρα που αναπνέουμε, έτσι πρέπει να αναδείξουμε και τη σημασία του νερού που έρχεται καθημερινά σε επαφή με το σώμα μας. Το Fresh Water σηματοδοτεί μια νέα εποχή στο ζεστό νερό χρήσης και μια νέα αντίληψη για την καθημερινή φροντίδα του σπιτιού.».

Η καινοτομία του X-Flow X2 Fresh Water Tank

Στο πλαίσιο του Forum, η Calpak παρουσίασε για πρώτη φορά το X-Flow X2 Fresh Water Tank, που φέρνει στην κατοικία την τεχνολογία X-Flow. Η τεχνολογία εφαρμόζεται από το 2017 σε περισσότερα από 2.000 έργα σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο, μεταξύ των οποίων ξενοδοχεία όπως τα One&Only, Ikos, Ace hotel, Costa Navarino και Porto Sani, καθώς και νοσοκομεία, κλινικές και μονάδες φροντίδας.

Η βασική της αρχή είναι απλή: δεν αποθηκεύει νερό, αποθηκεύει θερμότητα. Το νερό του δικτύου ζεσταίνεται τη στιγμή που ρέει, περνώντας από ανοξείδωτο εναλλάκτη αντιρροής, χωρίς να αναμειγνύεται ποτέ με το νερό του κλειστού κυκλώματος. Έτσι φτάνει στη βρύση φρέσκο, με απόδοση εναλλαγής έως 99% και εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 25%. Το X2 έχει χωρητικότητα 200 λίτρων, ενσωματωμένο κύκλωμα αντιρροής που δεν απαιτεί μηχανοστάσιο, παροχή έως 900 λίτρα ζεστού νερού την ώρα για τρεις ταυτόχρονες χρήσεις και μεταλλικό περίβλημα για τοποθέτηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

Στο Forum παρουσιάστηκαν επίσης τα X2 Art Editions, μια περιορισμένη σειρά αριθμημένων κομματιών σχεδιασμένων από τον ζωγράφο και εικονογράφο Φίλιππο Θεοδωρίδη.