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Στην τελική ευθεία μπαίνει η δημόσια προσφορά και η εισαγωγή της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 7 Οκτωβρίου.

Η διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία συμμετοχών, με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ και δραστηριότητα μέσω πλοιοκτητριών εταιρειών στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, προχωρά σε δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 42 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,04 δολαρίων η καθεμία, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 7,84 ευρώ ανά μετοχή. Η Δημόσια Προσφορά της Capital Maritime Finance θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens προγραμματίζεται για τις 20 Οκτωβρίου 2026. Η εισαγωγή τελεί υπό την προϋπόθεση επίτευξης της απαιτούμενης διασποράς, όπως αναφέρει και η σχετική έγκριση της Euronext Athens Στόχος της Capital Maritime Finance είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ και έως 300 εκατ. ευρώ, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση οι 100 εκατ. υφιστάμενες μετοχές της εταιρείας και έως 42 εκατ. νέες μετοχές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εισηγμένων τίτλων σε έως 142 εκατ. μετοχές. Παράλληλα, οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι Τράπεζα Πειραιώς, Euroxx Χρηματιστηριακή, Eurobank και Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την εταιρεία, προσδιόρισαν τη δυνητική αγορά-στόχο της έκδοσης. Οι νέες μετοχές απευθύνονται σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες και ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία σε αντίστοιχα επενδυτικά προϊόντα και τουλάχιστον μέτρια ανοχή στον επενδυτικό κίνδυνο. Ως επενδυτικοί στόχοι προσδιορίζονται η ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου, η απόκτηση εισοδήματος μέσω μερισμάτων ή/και η αντιστάθμιση κινδύνου, ανεξαρτήτως του χρονικού ορίζοντα της επένδυσης. Κατάλληλα θεωρούνται όλα τα προβλεπόμενα δίκτυα διανομής, από την επενδυτική συμβουλή και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου έως τη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών. Η ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και της εισαγωγής τελεί υπό την προϋπόθεση της οριστικής έγκρισης από τη Euronext Athens και της ικανοποίησης του κριτηρίου διασποράς. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης ως προς τη διασπορά, η δημόσια προσφορά θα ματαιωθεί και τα κεφάλαια των επενδυτών θα επιστραφούν άτοκα εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της διαδικασίας. Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής παρουσιάζεται ακολούθως: Αναλυτικά οι ανακοινώσεις

Η εταιρεία με την επωνυμία «CAPITAL MARITIME FINANCE CORP.» (η «Εταιρεία»), μια διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία συμμετοχών σε πλοιοκτήτριες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, και με έδρα στις Νήσους Μάρσαλ (Marshall Islands), ανακοινώνει ότι από την 07.10.2026 θέτει στη διάθεση επενδυτικού κοινού το εγκριθέν, κατά τη συνεδρίαση της 07.10.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο περιλαμβάνει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος αυτού στην αγγλική γλώσσα και είναι καταρτισμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός ΕΔ»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, καθώς και το Παράρτημα 15 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της 14ης Μαρτίου 2019 και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/979 της 14ης Μαρτίου 2019, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε σχέση με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά»), έως

σαράντα δύο εκατομμυρίων (42.000.000) νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του δολαρίου (US$0,04) έκαστης (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο αύξησης του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου από το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, κατά ονομαστικό ποσό που δεν θα είναι υψηλότερο του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων δολαρίων (US$1.680.000), με ανώτατη τιμή διάθεσής €7,84 (η «Ανώτατη Τιμή Διάθεσης») ανά Νέα Μετοχή, με στόχο την άντληση ποσού περίπου διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€250.000.000) και έως τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (€300.000.000) (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού διαφοράς υπέρ το άρτιο), και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των Νέων

Μετοχών) (οι «Μετοχές») προς διαπραγμάτευση (η «Εισαγωγή») στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens Holding A.E. (η «Euronext Athens»), σύμφωνα με την από 02.10.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου (ήτοι, εκατό εκατομμύρια (100.000.000) μετοχές), και έως σαράντα δύο εκατομμύρια (42.000.000) Νέες Μετοχές, δηλαδή έως εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια (142.000.000) Μετοχές, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, δυνάμει της από 02.10.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 8 «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού Μέσω σχετικής ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από την Euronext Athens σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, η Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθεί με σχετική απόφαση της Εταιρείας και τα κεφάλαια των συμμετεχόντων στη Δημόσια Προσφορά θα επιστραφούν άτοκα εντός δύο (2) Εργάσιμων Ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και οι επενδυτές δεν θα λάβουν μετοχές της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 07.10.2026, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού ΕΔ, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• της «Euronext Athens Holding Α.Ε.»: https://athens.euronext.com/el/raise-capital/list/how-to/newlisted-issuers,

• της Εταιρείας: https://www.capitalmaritimefinance.com/euronext-athens-public-offeringdocuments,

• του Συμβούλου και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία»: https://www.piraeusgroup.gr/cmfcipo,

• του Συμβούλου και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»: https://www.euroxx.gr/cmfc.html,

• του Συμβούλου και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία»: https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia-sumboulosanadoxos-trapeza-eurobank-ae,

• του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»: https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia,

• του Κυρίου Αναδόχου «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία»: https://www.crediabank.com/idiotes/ependyseis/enimerotika-deltia/capital-maritime-financecorp./,

• του Κυρίου Αναδόχου, «Τράπεζα Optima bank A.E.»: https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia,

• του Αναδόχου «CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ»: https://www.crediapantelakis.com/pantelakis/services/capitalmaritimeIPO/, και

• του Αναδόχου, «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ»: https://ambrosiacapital.gr/cmh-2026.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς και με πρωτοβουλία της Εταιρείας, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί στο δίκτυο καταστημάτων και στα κεντρικά γραφεία των Συμβούλων Έκδοσης, των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CAPITAL MARITIME FINANCE CORP.» (Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ EURONEXT ATHENS

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι οι, «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με την ιδιότητά τους ως κατασκευαστές, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του Νόμου 4514/2018 και του κεφ. IV παρ. 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 234/23.09.2024, καθώς και του άρθρου 9 της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 1/808/07.02.2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, όπως

ισχύουν, ανακοινώνουν ότι σε συνεργασία με την Εταιρεία, έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των έως σαράντα δύο εκατομμυρίων (42.000.000) νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας US$0,04 έκαστη της Εταιρείας, που διατίθενται με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (οι «Νέες Μετοχές») ως εξής:

(i) Η δυνητική αγορά-στόχος των Νέων Μετοχών καταλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στον Νόμο 4514/2018, όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα, όπως οι Νέες Μετοχές, με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στους επενδυτικούς κινδύνους, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα επένδυσης και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου, το εισόδημα μέσω της απόληψης μερισμάτων ή/και την αντιστάθμιση κινδύνου.

(ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Νέων Μετοχών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για επενδυτές της δυνητικής αγοράς στόχου.

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