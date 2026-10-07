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Η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή της Capital Maritime Finance Corp. στην Κύρια Αγορά, υπό την προϋπόθεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου και επαρκούς διασποράς. Παράλληλα, αποδέχθηκε την ένταξη της Verallis στην ΕΝ.Α. Growth, με έναρξη διαπραγμάτευσης στις 9 Οκτωβρίου.

Πιο αναλυτικά, η Euronext Athens, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών:

α) διαπίστωσε τη συνδρομή των προϋποθέσεων και ενέκρινε την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας CAPITAL MARITIME FINANCE CORP. (ISIN: MHY1114L1074), στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3371/2005, υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επίτευξης επαρκούς διασποράς των μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Euronext Athens.

β) αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρείας VERALLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ISIN: GRS575003009), για την ένταξη των μετοχών της στην Κατηγορία Μετοχών της ΕΝ.Α. Growth της Euronext Athens.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.

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