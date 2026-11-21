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Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας έως και το 2029, με διατήρηση των περιθωρίων κοντά στα σημερινά επίπεδα, αναμένει η διοίκηση της Cenergy Holdings, η οποία βρίσκεται παράλληλα πολύ κοντά στην υπογραφή μακροχρόνιας συμφωνίας προμήθειας καλωδίων στις ΗΠΑ.

Με το ανεκτέλεστο να έχει φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 5,2 δισ. ευρώ και τη νέα μονάδα της Βαλτιμόρης να ετοιμάζεται να ξεκινήσει την παραγωγή τον Σεπτέμβριο του 2027, ο όμιλος έχει εξασφαλίσει σημαντικό μέρος του προγράμματος παραγωγής του για τα επόμενα χρόνια.

«Αναμένουμε, φυσικά, ότι το προσαρμοσμένο EBITDA θα συνεχίσει να αυξάνεται, όχι μόνο το 2027, αλλά και το 2028 και το 2029», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Cenergy Holdings, κ. Αλέξανδρος Μπένος (κεντρ. φωτ.), απαντώντας σε ερώτηση του Newmoney κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου.

Μάλιστα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα κατηγορηματικός για την πορεία των περιθωρίων κέρδους. «Δεν εκτιμούμε απλώς ότι τα περιθώρια θα παραμείνουν κοντά στα σημερινά επίπεδα. Το γνωρίζουμε», τόνισε, εξηγώντας ότι το ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών έχει ουσιαστικά προκαθορίσει τα έσοδα του τομέα καλωδίων για το 2027 και το 2028.

Η βεβαιότητα αυτή στηρίζεται στους όρους των ήδη εξασφαλισμένων συμβάσεων. Οι τιμές, τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών και οι μηχανισμοί αναπροσαρμογής του κόστους χαλκού και αλουμινίου έχουν συμφωνηθεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη εισπραχθεί προκαταβολές. Ο βασικός κίνδυνος, όπως αναγνώρισε ο CFO, είναι πλέον η εκτέλεση των έργων, καθώς ενδεχόμενες αστοχίες ή καθυστερήσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αναμενόμενη απόδοσή τους.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Σωληνουργεία Κορίνθου, όπου η παραγωγική δραστηριότητα του 2027 είναι σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένη. Η εταιρεία επικεντρώνεται πλέον στην ανάληψη έργων για το 2028, με στόχο να γεμίσει το πρόγραμμα παραγωγής τόσο στην Ελλάδα όσο και στη νέα μονάδα της Βρετανίας.

Συμφωνίες στις ΗΠΑ

Ακόμη πιο συγκεκριμένες ήταν οι αποκαλύψεις του κ. Μπένου για την αμερικανική αγορά και το νέο εργοστάσιο καλωδίων της Hellenic Cables στη Βαλτιμόρη.

Απαντώντας σε δεύτερη ερώτηση του Newmoney, ο CFO ανέφερε ότι η εταιρεία βρίσκεται πολύ κοντά στην υπογραφή μακροχρόνιας συμφωνίας-πλαισίου, χωρίς ωστόσο να θελήσει να προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση πριν από την οριστικοποίησή της.

Οι διαπραγματεύσεις με επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ αφορούν συμφωνίες διάρκειας από τρία έως επτά χρόνια. Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Μπένος, ορισμένοι πελάτες έχουν αρχίσει ήδη να τοποθετούν παραγγελίες, ακόμη και έντεκα μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου.

«Δεν είναι ζήτημα ανταγωνισμού τιμών. Δεν είναι ότι θα είμαστε φθηνότεροι. Είναι απλώς ότι θα είμαστε εκεί και θα παράγουμε καλώδια», υπογράμμισε ο κ. Μπένος, εξηγώντας ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις περιμένουν σήμερα σχεδόν έναν χρόνο για την παράδοση καλωδίων.

Πάντως, διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί με παραγγελίες το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας. Το γεγονός όμως ότι υπάρχουν ήδη προχωρημένες διαπραγματεύσεις για πολυετείς συμφωνίες, πριν ακόμη ξεκινήσει η παραγωγή, αποτελεί για τη διοίκηση ιδιαίτερα ενθαρρυντική εξέλιξη.

Η εμπορική λειτουργία του εργοστασίου προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2027, με την ουσιαστική συνεισφορά του στην κερδοφορία του ομίλου να αναμένεται το 2028 και την πλήρη ανάπτυξη της παραγωγής το 2029.

Ο διπλασιασμός

Η ισχυρή ζήτηση στην αμερικανική αγορά βρίσκεται και πίσω από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, πριν από περίπου δύο μήνες, για διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας στη Βαλτιμόρη.

Η αρχική επένδυση ανέρχεται σε περίπου 300 εκατ. δολάρια, από τα οποία 30 εκατ. αφορούν την αγορά της έκτασης, 200 εκατ. τις κατασκευαστικές εργασίες και 60-70 εκατ. τον μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η επέκταση, ωστόσο, δεν απαιτεί αντίστοιχο νέο κεφάλαιο. Όπως εξήγησε ο κ. Μπένος, οι πρόσθετες γραμμές μόνωσης θα εγκατασταθούν στα κτίρια που ήδη κατασκευάζονται, περιορίζοντας σημαντικά το κόστος.

Σύμφωνα με την ενδεικτική εκτίμησή του, η νέα δαπάνη θα μπορούσε να κινηθεί στο 20%-25% του αρχικού επενδυτικού προϋπολογισμού, δηλαδή περίπου 60-75 εκατ. δολάρια, ανάλογα με τον τελικό αριθμό των γραμμών παραγωγής.

Ο πρόσθετος εξοπλισμός αναμένεται να αρχίσει να παραλαμβάνεται στις αρχές του 2028, με στόχο η νέα δυναμικότητα να είναι λειτουργική έως το τέλος του 2029.

Τα αποτελέσματα

Η αισιοδοξία της διοίκησης για την επόμενη τριετία στηρίζεται στις ισχυρές επιδόσεις του εννεαμήνου, οι οποίες οδήγησαν ήδη σε νέα αναβάθμιση των στόχων για το 2026.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15%, στα 1,783 δισ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 21%, φτάνοντας τα 316 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας βελτιώθηκε στο 17,7%, από 16,9% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 26%, στα 186,4 εκατ. ευρώ.

Με την κερδοφορία να ενισχύεται ταχύτερα από τις πωλήσεις, χάρη στην εντατική εκτέλεση μεγάλων ενεργειακών έργων, την υψηλή αξιοποίηση των εργοστασίων και το ευνοϊκό μείγμα δραστηριοτήτων, η διοίκηση ανέβασε τον πήχη για το σύνολο του έτους.

Ο νέος στόχος για το προσαρμοσμένο EBITDA του 2026 διαμορφώνεται στα 415-430 εκατ. ευρώ, έναντι 390-420 εκατ. ευρώ προηγουμένως. Η αναβάθμιση λαμβάνει υπόψη τόσο τις επιδόσεις του εννεαμήνου όσο και το πρόγραμμα παραγωγής και παραδόσεων του τελευταίου τριμήνου.

Σημαντικό ρόλο στις προοπτικές του ομίλου παίζει και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, το οποίο έφτασε τα 5,2 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, από 3,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Στη διεύρυνσή του συνέβαλαν κυρίως η ανάληψη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου–Κω, αξίας περίπου 1,5 δισ. ευρώ, που αποτελεί το πρώτο έργο τεχνολογίας HVDC για τη Hellenic Cables, καθώς και η ανάθεση του έργου Rovuma LNG στη Μοζαμβίκη στη Σωληνουργεία Κορίνθου.

Λιγότερες επενδύσεις

Με τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων ετών να ολοκληρώνονται σταδιακά, η Cenergy προετοιμάζεται για σημαντική μείωση των κεφαλαιουχικών της δαπανών.

Ο κ. Μπένος ανέφερε ότι οι επενδύσεις θα υποχωρήσουν ελαφρώς το 2027, καθώς θα απομένει το τελευταίο μέρος των δαπανών για την αμερικανική μονάδα. Η μεγαλύτερη μείωση αναμένεται από το 2028 και μετά, όταν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα αρχίσουν να πλησιάζουν τα επίπεδα που απαιτούνται για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Με άλλα λόγια, η διοίκηση αναμένει ότι η περίοδος των μεγάλων επενδύσεων θα δώσει σταδιακά τη θέση της σε μια φάση κατά την οποία τα νέα εργοστάσια θα αυξάνουν τη συνεισφορά τους στα αποτελέσματα, χωρίς να απαιτούνται αντίστοιχες δαπάνες για την ανάπτυξή τους.

Στο μεταξύ, η νέα μονάδα της Σωληνουργεία Κορίνθου στο Χάρτλπουλ της Βρετανίας ξεκινά κανονική παραγωγή μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2026, έχοντας προηγουμένως περάσει από διαδικασία επανενεργοποίησης και δοκιμών.

Στόχος είναι έως το τέλος του 2027 να έχει ολοκληρωθεί η σταδιακή αύξηση της παραγωγής, με τη μονάδα να φτάνει σε ετήσια δυναμικότητα περίπου 100.000 τόνων σωλήνων LSAW. Ήδη μέρος των έργων που έχει εξασφαλίσει η Σωληνουργεία Κορίνθου προγραμματίζεται να εκτελεστεί στις βρετανικές εγκαταστάσεις.

Ο ανταγωνισμός

Παρά τις επενδύσεις που πραγματοποιούν διεθνείς ανταγωνιστές, η διοίκηση της Cenergy δεν αναμένει ουσιαστική πίεση στα περιθώρια κέρδους των μεγάλων έργων καλωδίων.

Ο κ. Μπένος αναγνώρισε ότι εταιρείες όπως οι NKT, Nexans και Sumitomo αυξάνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι οι επεκτάσεις αυτές δεν είναι αρκετά μεγάλες ώστε να ανατρέψουν τη σημερινή ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς οι ανταγωνιστές αποφεύγουν να δημιουργήσουν υπερβάλλουσα δυναμικότητα.

Αν και θεωρητικά μπορεί να εμφανιστούν πιέσεις σε ορισμένες κατηγορίες καλωδίων χαμηλής και μέσης τάσης, η ισχυρή ζήτηση περιορίζει τον κίνδυνο σημαντικής συμπίεσης των περιθωρίων. Μάλιστα, ο CFO ξεκαθάρισε ότι η Cenergy δεν έχει αναγκαστεί να μειώσει τα περιθώριά της προκειμένου να κερδίσει νέα μεγάλα έργα υποδομών.

Σε ό,τι αφορά τη μεταβολή των περιθωρίων κερδοφορίας στον τομέα καλωδίων, ο κ. Μπένος την απέδωσε στην αύξηση της συμμετοχής των χερσαίων καλωδίων, τα οποία έχουν χαμηλότερη κερδοφορία από τα υποβρύχια έργα. Η προσθήκη νέας παραγωγικής δυναμικότητας στα χερσαία καλώδια ενισχύει τις πωλήσεις τους, μεταβάλλοντας το συνολικό μείγμα δραστηριοτήτων.

Γεμάτα εργοστάσια

Η ζήτηση έχει ήδη οδηγήσει τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Hellenic Cables κοντά στα όριά τους. Σύμφωνα με τον κ. Μπένο, το εργοστάσιο υποβρύχιων καλωδίων λειτουργεί σχεδόν στο 100% της δυναμικότητάς του, με τρεις βάρδιες, επτά ημέρες την εβδομάδα. Αντίστοιχα υψηλή είναι η αξιοποίηση και στη Θήβα, όπου η παραγωγική δυναμικότητα χερσαίων καλωδίων έχει διπλασιαστεί και συνεχίζεται η εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού.

Παρά την πλήρη αξιοποίηση των υποβρύχιων εγκαταστάσεων, δεν σχεδιάζεται νέα επέκταση της συγκεκριμένης παραγωγικής δυναμικότητας βραχυπρόθεσμα.

Χαρακτηριστική της προσπάθειας να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά η διαθέσιμη δυναμικότητα είναι και η επιλογή της Nexans ως υπεργολάβου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου–Κω, συνολικού μήκους περίπου 1.300 χιλιομέτρων.

Όπως εξήγησε ο CFO, εάν η Hellenic Cables αναλάμβανε μόνη της την παραγωγή όλων των καλωδίων, μία από τις μονάδες της θα έπρεπε να απασχοληθεί αποκλειστικά με το συγκεκριμένο έργο για περισσότερο από έναν χρόνο. Κάτι τέτοιο θα περιόριζε την ευελιξία της και θα αύξανε τον επιχειρησιακό κίνδυνο.

Έτσι, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Μπένος, η Nexans ανέλαβε την παραγωγή του πρόσθετου καλωδίου ασφαλείας, το οποίο θα λειτουργεί εφεδρικά σε περίπτωση προβλήματος σε έναν από τους δύο πόλους της διασύνδεσης. Η Hellenic Cables παραμένει ο κύριος ανάδοχος, με το σύνολο της αξίας της σύμβασης, ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, να περιλαμβάνεται στο δικό της ανεκτέλεστο.