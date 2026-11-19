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Με ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών που ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 5 δισ. ευρώ, σημαντική αύξηση κερδοφορίας και αναβάθμιση των προβλέψεων για το σύνολο του 2026 ολοκλήρωσε το εννεάμηνο η Cenergy Holdings, αξιοποιώντας την ισχυρή διεθνή ζήτηση για ενεργειακές υποδομές, καλώδια υψηλής τάσης και σωλήνες χάλυβα.

Ο όμιλος ανακοίνωσε πωλήσεις 1,78 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 15%, ενώ τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 21%, στα 316,4 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 186,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 26% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η ισχυρή επίδοση οδήγησε τη διοίκηση σε ανοδική αναθεώρηση της εκτίμησης για τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA του 2026, στα 415-430 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 390-420 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών εκτινάχθηκε στα 5,2 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, από περίπου 3,9 δισ. ευρώ μόλις τρεις μήνες νωρίτερα, προσφέροντας στον όμιλο ορατότητα εργασιών για περισσότερα από δύο χρόνια.

Άνοδος 21% στα EBITDA και 26% στα καθαρά κέρδη

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η Cenergy Holdings την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, οι πωλήσεις του εννεαμήνου ανήλθαν σε 1,783 δισ. ευρώ, έναντι 1,546 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 20%, στα 336,1 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να βελτιώνεται στο 18,8%, από 18,1%.

Τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA έφθασαν τα 316,4 εκατ. ευρώ, από 260,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, με το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας να ενισχύεται στο 17,7%, έναντι 16,9%.

Η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στο ευνοϊκό μείγμα έργων, ιδιαίτερα στον κλάδο των καλωδίων, καθώς και στην υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 238,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24%, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στα 186,4 εκατ. ευρώ, από 147,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,88 ευρώ, καταγράφοντας επίσης αύξηση 26%.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος περιορίστηκε κατά 3,3 εκατ. ευρώ, στα 36,2 εκατ. ευρώ, καθώς η μείωση των συναλλαγματικών ζημιών αντιστάθμισε την αύξηση των τόκων.

Τρίτο τρίμηνο: Αύξηση 20% στις πωλήσεις, αλλά υποχώρηση της καθαρής κερδοφορίας

Σε επίπεδο τρίτου τριμήνου, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 20%, στα 630,2 εκατ. ευρώ, έναντι 524,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 12%, στα 100,8 εκατ. ευρώ, ωστόσο το σχετικό περιθώριο περιορίστηκε στο 16%, από 17,1% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η εξέλιξη αντανακλά τη σταδιακή εξομάλυνση του μείγματος πωλήσεων και του ρυθμού εκτέλεσης των έργων, μετά το ιστορικά υψηλό περιθώριο 19,7% που είχε καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο.

Παρά την άνοδο του κύκλου εργασιών και των αναπροσαρμοσμένων EBITDA, τα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου υποχώρησαν κατά 7%, στα 48,5 εκατ. ευρώ, από 52,4 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 10%, στα 61,4 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Ανεκτέλεστο 5,2 δισ. ευρώ – Τα τρία μεγάλα έργα

Η σημαντικότερη εξέλιξη του τριμήνου ήταν η αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου παραγγελιών σε ιστορικό υψηλό 5,2 δισ. ευρώ, επίπεδο αυξημένο κατά περισσότερο από 50% σε σύγκριση με τα 3,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Στις νέες αναθέσεις ξεχωρίζει η ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου–Κω, προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ, που αποτελεί το πρώτο έργο τεχνολογίας HVDC της Hellenic Cables και το μεγαλύτερο σε αξία που έχει αναλάβει ποτέ ο κλάδος καλωδίων του ομίλου.

Η σύμβαση με τον ΑΔΜΗΕ αφορά στην κατασκευή και εγκατάσταση 1.260 χιλιομέτρων υποβρύχιων και 30 χιλιομέτρων υπόγειων καλωδίων, για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Πρόκειται για έργο ισχύος 1 GW, με προβλεπόμενη έναρξη εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και ολοκλήρωση το 2030.

Σημαντική είναι επίσης η ανάθεση του αγωγού Rovuma LNG στη Μοζαμβίκη, αξίας 200-250 εκατ. δολαρίων, που αφορά στην προμήθεια περίπου 250 χιλιομέτρων σωλήνων χάλυβα.

Στο ανεκτέλεστο προστέθηκε και η προμήθεια περισσότερων από 200 χιλιομέτρων αγωγού πιστοποιημένου για μεταφορά υδρογόνου, για τον κλάδο υψηλής πίεσης Καρπερή–Κομοτηνή του ΔΕΣΦΑ.

Το ανεκτέλεστο περιλαμβάνει υπογεγραμμένες συμβάσεις, αλλά και έργα για τα οποία οι θυγατρικές του ομίλου έχουν λάβει επιστολή κατακύρωσης ή έχουν αναδειχθεί προτιμητέοι ανάδοχοι.

Hellenic Cables: Το πρώτο έργο HVDC και η επέκταση στη Βαλτιμόρη

Η Hellenic Cables συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά ενεργειακών διασυνδέσεων.

Τον Ιούλιο ολοκλήρωσε την πιστοποίηση καλωδιακών συστημάτων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης HVDC 525 kV, με μόνωση XLPE, για υποβρύχιες και υπόγειες εφαρμογές.

Η πιστοποίηση αυτή αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την ανάληψη του έργου Κορίνθου–Κω και ενισχύει τη δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας σε μεγάλα προγράμματα υπεράκτιων δικτύων στην Ευρώπη.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η εκτέλεση σειράς διεθνών έργων, μεταξύ των οποίων τα Hornsea 3 και East Anglia 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο, Baltica 2 και Bałtyk III στην Πολωνία, Princess Elisabeth στο Βέλγιο και Gennaker στη Γερμανία.

Στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε η παραγωγή καλωδίων για τη διασύνδεση των Ιονίων Νήσων, ενώ συνεχίστηκαν οι εργασίες εγκατάστασης.

Η παραγωγική δυναμικότητα στα χερσαία καλώδια στη Θήβα έχει ήδη διπλασιαστεί, ενώ σταδιακά αυξάνεται και η παραγωγή στις νέες γραμμές του Ελεώνα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κατασκευή του νέου εργοστασίου στη Βαλτιμόρη προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με την έναρξη λειτουργίας να προγραμματίζεται για το 2027.

Ο όμιλος έχει επίσης δρομολογήσει τον διπλασιασμό της αρχικά σχεδιαζόμενης παραγωγικής δυναμικότητας χερσαίων καλωδίων στη μονάδα, με την επέκταση να χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

Σωληνουργεία Κορίνθου: Έργα LNG και φυσικού αερίου

Στον κλάδο σωλήνων χάλυβα, η Σωληνουργεία Κορίνθου συνέχισε την εκτέλεση σημαντικών έργων στην Ευρώπη και διεθνώς.

Η παραγωγή στο εργοστάσιο της Θίσβης επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στον αγωγό Adriatica της Snam στην Ιταλία, στα έργα φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στην Ελλάδα που είναι πιστοποιημένα για μεταφορά υδρογόνου, καθώς και σε υπεράκτιες και χερσαίες παραγγελίες για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βόρεια Θάλασσα.

Παράλληλα, η νέα μονάδα σωλήνων χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει τεθεί σε λειτουργία και ξεκινά την κανονική παραγωγική δραστηριότητα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Για το 2027, η διοίκηση αναμένει σημαντική ζήτηση για σωλήνες χάλυβα, με ευκαιρίες σε έργα φυσικού αερίου, LNG, υδρογόνου, διοξειδίου του άνθρακα και υπεράκτιων υποδομών.

Αναβαθμισμένες προβλέψεις για το 2026

Με βάση τις επιδόσεις του εννεαμήνου και τον προγραμματισμό παραγωγής και παραδόσεων για το τελευταίο τρίμηνο, η Cenergy Holdings αναβαθμίζει την εκτίμηση για τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA της χρήσης 2026 στα 415-430 εκατ. ευρώ, από 390-420 εκατ. ευρώ προηγουμένως.

Η πρόβλεψη προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στη γεωπολιτική κατάσταση ή ακραίες διαταραχές στην εκτέλεση των έργων και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Για το 2027, η εταιρεία εκτιμά ότι η ζήτηση για καλώδια θα διατηρηθεί ισχυρή, υποστηριζόμενη από την αναβάθμιση και επέκταση των ηλεκτρικών δικτύων, τις διασυνοριακές διασυνδέσεις, τα υπεράκτια έργα και τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες των κέντρων δεδομένων.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η αύξηση της διαθέσιμης παραγωγικής δυναμικότητας στην αγορά ενδέχεται να επηρεάσει τα περιθώρια κέρδους, καθιστώντας σημαντικότερη την αποτελεσματική εκτέλεση των έργων και την επιλογή συμβάσεων.

Αλεξίου: Η ζήτηση μετατοπίζεται στην προσθήκη νέων ενεργειακών πόρων

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Cenergy Holdings, Αλέξης Αλεξίου, επισήμανε ότι η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία του εννεαμήνου οδήγησε στην ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων για το σύνολο του έτους.

Όπως τόνισε, το τρίτο τρίμηνο ήταν καθοριστικό για την επίτευξη του ιστορικού ρεκόρ στο ανεκτέλεστο, χάρη στις μεγάλες αναθέσεις τόσο στα καλώδια όσο και στους σωλήνες χάλυβα.

«Η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία του εννεαμήνου μας οδήγησε στην αναπροσαρμογή της εκτίμησης λειτουργικής κερδοφορίας σε 415–430 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης. Το τρίτο τρίμηνο ήταν καθοριστικό για την επίτευξη του ρεκόρ στο ανεκτέλεστο των 5,2 δισ. ευρώ, χάρη σε σημαντικές αναθέσεις και στους δύο τομείς: το πρώτο έργο HVDC και μεγαλύτερο σε αξία που έχουν αναλάβει ποτέ τα καλώδια, καθώς και ο αγωγός Rovuma LNG στη Μοζαμβίκη για τους σωλήνες χάλυβα.

Είναι σαφές ότι η ζήτηση μετατοπίζεται από την μετάβαση προς την προσθήκη νέων ενεργειακών πόρων. Η Ευρώπη ανανεώνει και διασυνδέει τα δίκτυά της, ενώ τα κέντρα δεδομένων και ο εξηλεκτρισμός αυξάνουν την ανάγκη για περισσότερες υποδομές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ιδίως στις ΗΠΑ. Επενδύουμε έγκαιρα για να ανταποκριθούμε σε αυτή τη ζήτηση: η παραγωγική δυναμικότητα χερσαίων καλωδίων στη Θήβα έχει διπλασιαστεί, η νέα μονάδα στη Βαλτιμόρη αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027, με προγραμματισμένο διπλασιασμό της παραγωγικής της δυναμικότητας, ενώ η νέα μονάδα σωλήνων χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκινά την κανονική της λειτουργία το 4ο τρίμηνο. Προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει η υλοποίηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και με συνέπεια ως προς τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα», ανέφερε.