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Σημαντική αναβάθμιση των προοπτικών της Cenergy Holdings πραγματοποιεί η Eurobank Equities, ανεβάζοντας την τιμή στόχο για τη μετοχή στα 29,50 ευρώ από 25,30 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση Buy.

Η νέα τιμή στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 36,2% σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής στα 21,66 ευρώ στις 20 Οκτωβρίου, ενώ μαζί με την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 1,8%, η συνολική δυνητική απόδοση διαμορφώνεται στο 38%.

Η χρηματιστηριακή αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου, με βασικό καταλύτη τον διπλασιασμό της σχεδιαζόμενης παραγωγικής δυναμικότητας στο νέο εργοστάσιο καλωδίων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ενσωματώνει υψηλότερη παραγωγική δυναμικότητα στις ελληνικές εγκαταστάσεις, εκτιμώντας ότι οι επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Διπλασιάζεται η παραγωγή στις ΗΠΑ

Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά την απόφαση της διοίκησης να διπλασιάσει τη σχεδιαζόμενη δυναμικότητα της αμερικανικής μονάδας, από περίπου 50.000 σε 100.000 τόνους ετησίως.

Η πρώτη φάση αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή της στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενώ η πρόσθετη δυναμικότητα της δεύτερης φάσης προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2028.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναβάθμιση του προϊοντικού μείγματος, καθώς η μονάδα θα επικεντρωθεί περισσότερο σε καλώδια μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities, όταν η μονάδα προσεγγίσει την πλήρη παραγωγική λειτουργία της, θα μπορούσε να συνεισφέρει περισσότερα από 60 εκατ. δολάρια ετήσιου EBITDA, έναντι 25-30 εκατ. δολαρίων που προβλέπονταν με βάση τον αρχικό σχεδιασμό.

Το 2029 αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη πλήρη χρήση κατά την οποία θα συνεισφέρουν και οι δύο φάσεις της επένδυσης.

Ενισχύεται η παραγωγική δυναμικότητα στην Ελλάδα

Ανοδικά αναθεωρούνται και οι εκτιμήσεις για τις εγκαταστάσεις της Cenergy στη Θήβα και τον Ελαιώνα.

Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα υπολογίζεται πλέον σε περίπου 65.000 τόνους για τη Θήβα και 60.000 τόνους για τον Ελαιώνα, έναντι προηγούμενων προβλέψεων για 45.000-50.000 τόνους σε κάθε εγκατάσταση.

Οι αναβαθμίσεις αυτές οδηγούν σε αύξηση των εκτιμήσεων για τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου κατά 3% το 2027 και 5% το 2028, ενώ τα προβλεπόμενα καθαρά κέρδη ενισχύονται κατά 2% και 4%, αντίστοιχα.

Οι αναθεωρήσεις προέρχονται αποκλειστικά από τον κλάδο καλωδίων, καθώς οι προβλέψεις για τους χαλυβδοσωλήνες παραμένουν αμετάβλητες.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικές διασυνδέσεις και επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, ενισχύει τη μακροπρόθεσμη ορατότητα των εσόδων.

EBITDA 549 εκατ. ευρώ το 2028

Για το 2026, η Eurobank Equities προβλέπει έσοδα 2,41 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένα EBITDA 424,2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 251,3 εκατ. ευρώ.

Το 2027 τα έσοδα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν στα 2,70 δισ. ευρώ, με EBITDA 478,3 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 285,7 εκατ. ευρώ.

Για το 2028, οι προβλέψεις ανεβάζουν τον κύκλο εργασιών στα 3,08 δισ. ευρώ, τα EBITDA στα 548,6 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 340 εκατ. ευρώ.

Το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στο 17,7%-17,8% τη διετία 2027-2028.

Επενδύσεις και αποκλιμάκωση του δανεισμού

Το επενδυτικό πρόγραμμα αναμένεται να κορυφωθεί την περίοδο 2026-2027, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να διαμορφώνονται στα 319 εκατ. ευρώ φέτος και στα 174 εκατ. ευρώ το 2027.

Η πρόσθετη επένδυση για τη δεύτερη φάση του εργοστασίου στο Μέριλαντ εκτιμάται σε 50-60 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση να έχει επιβεβαιώσει ότι θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από υφιστάμενους πόρους του ομίλου.

Από το 2028, οι ετήσιες επενδύσεις προβλέπεται να περιοριστούν στα 139 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας σημαντική ενίσχυση των ελεύθερων ταμειακών ροών, στα 146 εκατ. ευρώ το 2027 και στα 238 εκατ. ευρώ το 2028.

Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός εκτιμάται ότι θα κορυφωθεί το 2026, σε επίπεδο ίσο με μία φορά το EBITDA, προτού αποκλιμακωθεί σταδιακά και προσεγγίσει το μηδέν το 2029.

Η Eurobank Equities θεωρεί ότι η ισχυρή κερδοφορία, οι υψηλές αποδόσεις των επενδεδυμένων κεφαλαίων και η αυξημένη ορατότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών δικαιολογούν την υψηλότερη αποτίμηση της Cenergy, παρά το γεγονός ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με σημαντικό premium έναντι συγκρίσιμων εισηγμένων εταιρειών του κλάδου καλωδίων.