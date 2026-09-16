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Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι, στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε να προχωρήσει σε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών στο Euronext Athens, κατ’ ανώτατο όριο 435.000 μετοχών της Εταιρείας, που θα αποκτηθούν κατά καιρούς σε μία ή περισσότερες συναλλαγές, όπως απαιτείται, και για μέγιστο συνολικό ποσό €10 εκατ., το οποίο θα εκτελεστεί εντός των επόμενων 24 μηνών.

Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς επαναγοράς ιδίων μετοχών. Για τον σκοπό αυτό, θα οριστεί για την επαναγορά ανεξάρτητος χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής με εντολή να ενεργεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Ο ακριβής χρόνος της επαναγοράς ιδίων μετοχών θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών της αγοράς.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η Εταιρεία θα δημοσιεύει τακτικά δελτία Τύπου με ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι σχετικές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες και στον ιστότοπο της Εταιρείας, στην ενότητα «Επενδυτές».

Η πρόθεση της Εταιρείας είναι να διατηρήσει τις μετοχές που θα αποκτηθούν ως ίδιες μετοχές, ώστε να επιτραπεί η χορήγηση αμοιβής σε μετοχές με βάση προκαθορισμένους στόχους, όπως προβλέπεται στην εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών της. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί βάσει των εξουσιών που παραχωρήθηκαν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 28 Μαΐου 2024 και σύμφωνα με το άρθρο 7α του Καταστατικού.

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