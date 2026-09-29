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Με επενδύσεις 16-17 εκατ. ευρώ, νέα μοντέλα καταστημάτων και μεγαλύτερη έμφαση στις υπηρεσίες και στην ενεργειακή αναβάθμιση προχωρά η Κωτσόβολος στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, έχοντας πλέον συμπληρώσει περισσότερο από δύο χρόνια υπό την ομπρέλα του ομίλου ΔΕΗ.

Το περίγραμμα των επόμενων κινήσεων έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Χρήστος Καραγιαννάκης (κεντρ. φωτ.), στην πρώτη επί της ουσίας δημόσια εμφάνιση της διοίκησης μετά την εξαγορά, στο περιθώριο της εκδήλωσης «Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια – Η Επόμενη Μέρα» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σε συζήτηση με δημοσιογράφους περιέγραψε πώς αλλάζει η λογική του δικτύου, άνοιξε περισσότερο τα χαρτιά του για τις συνέργειες με τη ΔΕΗ και έδωσε την εικόνα μιας αγοράς που εξακολουθεί να πιέζεται.

Νέα μοντέλα

Η αλλαγή στο δίκτυο είναι ήδη σε εξέλιξη. Η Κωτσόβολος δεν προσεγγίζει πλέον την ανάπτυξή της αποκλειστικά με βάση τον αριθμό ή τα τετραγωνικά μέτρα των καταστημάτων, αλλά δοκιμάζει διαφορετικά μοντέλα ανάλογα με την περιοχή και τις ανάγκες των καταναλωτών.

Χαρακτηριστικό είναι το κατάστημα στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, όπου αντί για ένα ακόμη μεγάλο κατάστημα περίπου 2.000 τ.μ., που θα μπορούσε να κανιβαλίσει τα υφιστάμενα σημεία της αλυσίδας, αναπτύχθηκε ένα concept επικεντρωμένο στο σπίτι. Στην Κηφισιά, αντίστοιχα, επελέγη ένα μικρότερο κατάστημα περίπου 800 τ.μ., με πιο premium χαρακτηριστικά. Η φιλοσοφία, όπως την περιέγραψε ο κ. Καραγιαννάκης, είναι να δημιουργούνται διαφορετικά «σημεία εξυπηρέτησης» και όχι να επαναλαμβάνεται παντού το ίδιο μοντέλο.

Ένα ακόμη διαφορετικό μοντέλο αναπτύσσεται στο Designer Outlet, αυτή τη φορά με επίκεντρο τα ανακατασκευασμένα και μεταχειρισμένα προϊόντα. Εφόσον αποδώσει, θα μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, να αναπτυχθεί σε δύο έως τρία σημεία στην Ελλάδα. Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει επιμέρους δραστηριότητες γύρω από το σπίτι και την κουζίνα, με σχετικά μοντέλα να εφαρμόζονται ήδη σε Ηράκλειο Κρήτης, Αγία Παρασκευή και City Plaza.

Ο ίδιος απέφυγε να δώσει αριθμητικό στόχο για νέα καταστήματα, επιμένοντας περισσότερο στη μεταβολή του ρόλου τους. Η λογική είναι κάθε κατάστημα, ανάλογα με την περιοχή, να μπορεί να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, στην τεχνική υποστήριξη, στις επισκευές ή σε άλλες υπηρεσίες, διευρύνοντας έτσι τη σχέση της αλυσίδας με τον καταναλωτή.

Η σχέση με τον πελάτη

Αυτό είναι και το «μεταπροϊόν» της Κωτσόβολος, όπως το περιέγραψε ο κ. Καραγιαννάκης: η σχέση με τον πελάτη και κυρίως η δυνατότητα αυτή η σχέση να διατηρείται και μετά την πώληση μιας ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής.

Το μοντέλο αυτό έχει ήδη οικονομικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, το 2025 οι καθαρές πωλήσεις υπηρεσιών της Κωτσόβολος ανήλθαν σε 49,24 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 8,78 εκατ. ευρώ προήλθαν από την προώθηση καταναλωτικών δανείων. Μέσω του Support 360° η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης, παράδοσης και εγκατάστασης ακόμη και για προϊόντα που δεν έχουν αγοραστεί από την ίδια.

Στο τέλος του 2025 η Κωτσόβολος διέθετε 110 καταστήματα, εκ των οποίων 98 εταιρικά και 12 franchise, και απασχολούσε 3.159 εργαζομένους.

Οι επενδύσεις

Για τη φετινή χρονιά ο κ. Καραγιαννάκης προσδιόρισε το επενδυτικό πρόγραμμα στα 16-17 εκατ. ευρώ, διατηρώντας ουσιαστικά τον επενδυτικό ρυθμό της προηγούμενης χρήσης. Το 2025 οι αγορές ενσώματων και άυλων παγίων είχαν ανέλθει σε 15,75 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία κινείται πλέον σε μέγεθος που, σύμφωνα με τον ίδιο, πλησιάζει τα 800 εκατ. ευρώ, με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις να τοποθετούν τις πωλήσεις του 2025 στα 753,63 εκατ. ευρώ. Ο κ. Καραγιαννάκης υπενθύμισε ότι όταν εντάχθηκε στην Κωτσόβολος, πριν από περίπου έξι χρόνια, η εταιρεία βρισκόταν στα 200-220 εκατ. ευρώ.

Η ενέργεια

Το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται για την Κωτσόβολος είναι αυτό της ενεργειακής αναβάθμισης, την οποία ο κ. Καραγιαννάκης τοποθέτησε μεταξύ των πεδίων που μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για την εταιρεία. Χωρίς να προχωρήσει σε ανακοινώσεις για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, έδειξε ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα αναζητηθούν και συνέργειες με τη ΔΕΗ, οι οποίες, κατά τον ίδιο, προκύπτουν εκ των πραγμάτων από τη συνύπαρξη των δύο εταιρειών στον ίδιο όμιλο.

Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι τα δύο εμπορικά σήματα θα αρχίσουν να συγχέονται στα μάτια του καταναλωτή. Η λογική που περιέγραψε θέλει ΔΕΗ και Κωτσόβολος να διατηρούν τη διακριτή τους ταυτότητα, με τις συνέργειες να αναπτύσσονται περισσότερο στο υπόβαθρο και να μεταφράζονται σε νέες δυνατότητες και υπηρεσίες για τον τελικό πελάτη.

Εκεί βρίσκεται άλλωστε και η σύνδεση με τη στρατηγική που επιχειρεί να αναπτύξει η Κωτσόβολος γύρω από τη μακροχρόνια σχέση με τον καταναλωτή. Κατά τον κ. Καραγιαννάκη, είτε πρόκειται για ένα ενεργειακό προϊόν είτε για ένα ψυγείο, το ίδιο το προϊόν μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εμπόρευμα χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαφοροποίησης. Η αξία για την εταιρεία βρίσκεται επομένως στη σχέση εμπιστοσύνης που μπορεί να χτίσει και να διατηρήσει με τον πελάτη και μετά την πώληση.

Η ένταξη στον όμιλο ΔΕΗ, από την άλλη, δεν βάζει, τουλάχιστον επί του παρόντος, στην ατζέντα τη διεθνή επέκταση της Κωτσόβολος, ακολουθώντας την παρουσία της μητρικής σε αγορές του εξωτερικού. Ο κ. Καραγιαννάκης ξεκαθάρισε ότι η πρόσφατη πώληση 3.000-4.000 κλιματιστικών στη Γαλλία εν μέσω του καύσωνα που έπληξε την κεντρική Ευρώπη δεν αποτελεί πρώτο βήμα μιας εξαγωγικής στρατηγικής. Ήταν αξιοποίηση μιας συγκεκριμένης εμπορικής ευκαιρίας.

Η αγορά

Οι κινήσεις αυτές γίνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών εμφανίζει πίεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο κ. Καραγιαννάκης, στο οκτάμηνο η αγορά υποχωρεί περίπου 1% σε αξία, με την τεχνολογία να δέχεται μεγαλύτερες πιέσεις.

Ο ίδιος απέδωσε την τάση σε μια ευρύτερη αλλαγή στην κατανομή του διαθέσιμου εισοδήματος, καθώς μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε βασικές ανάγκες, ενώ έχει επιμηκυνθεί και ο χρόνος αντικατάστασης αρκετών τεχνολογικών προϊόντων. Εκτιμά μάλιστα ότι δεν πρόκειται για αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, καθώς αντίστοιχη πίεση καταγράφεται διεθνώς στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Για τις πιθανές ανακατατάξεις στον ανταγωνισμό απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένες εταιρείες ή σενάρια. Εκτίμησε πάντως ότι η αγορά εξακολουθεί να διαμορφώνεται, με τους συσχετισμούς μεταξύ των υφιστάμενων παικτών να μπορούν να αλλάξουν και νέους ανταγωνιστές να εμφανιστούν. Σε αυτό το περιβάλλον θεωρεί ότι η Κωτσόβολος διαθέτει το πλεονέκτημα του μεγέθους και της ηγετικής θέσης που έχει κατακτήσει.

Χωρίς εμπόδια

Αφορμή για τη συζήτηση με τον κ. Καραγιαννάκη αποτέλεσε η εκδήλωση «Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια – Η Επόμενη Μέρα», μέσω της οποίας η Κωτσόβολος επιχειρεί να περάσει την πρωτοβουλία της για την προσβασιμότητα σε μια νέα φάση, ανοίγοντάς την περισσότερο προς την αγορά, άλλους οργανισμούς και την Πολιτεία.

«Ένας φάρος δεν αρκεί. Χρειάζονται πολλοί», ανέφερε ο κ. Καραγιαννάκης από το βήμα της εκδήλωσης, εξηγώντας ότι η εταιρεία θέλει να μοιραστεί τη γνώση που έχει αποκτήσει και με άλλους οργανισμούς. «Θέλουμε να τη δώσουμε στην αγορά, γιατί πιστεύουμε ότι θα βελτιωθεί η καθημερινότητα πολλών ανθρώπων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Κωτσόβολος θέλει να συνεργαστεί και με το αρμόδιο υπουργείο για τον συν-σχεδιασμό δράσεων.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία έβαλε στο επίκεντρο τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. «Θέλουμε να βλέπουμε ανθρώπους με αναπηρία στην εργασία και οι προσλήψεις να μην είναι πυροτέχνημα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η προσβασιμότητα δεν εξαντλείται στις υποδομές: «Δεν είναι μια ράμπα. Είναι ένα σύνολο εργαλείων για ισότιμη συμμετοχή».

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας δημιουργήθηκαν επίσης τρία ντοκιμαντέρ με διαφορετικές ιστορίες γύρω από την προσβασιμότητα: ενός παιδιού με αναπηρία, ενός παραολυμπιονίκη και κατοίκων μικρών νησιών που αντιμετωπίζουν διαφορετικού τύπου εμπόδια στην καθημερινότητά τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ, η οποία μετρά περισσότερο από μία δεκαετία. Όπως ανέφερε η πρόεδρός της Ελένη Σκουτέλη, στα 90 χρόνια λειτουργίας της η ΕΛΕΠΑΠ έχει υποστηρίξει περισσότερα από 100.000 παιδιά και ενήλικες.

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