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Με ορίζοντα το τελευταίο τρίμηνο του 2029 τοποθετείται η ολοκλήρωση των επικείμενων εργασιών για την αναμόρφωση του αεροδρομίου της Καλαμάτας εν όψει και της παραχώρησης στο ανάδοχο σχήμα των Fraport, Delta Airport Investments του ομίλου Kοπελούζου και Πηλέας του ομίλου Κωνσταντακόπουλου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών, το χρονοδιάγραμμα των 36 μηνών αλλά και οι προβλέψεις της επιβατικής κίνησης με διπλασιασμό σε βάθος δεκαετίας σε σύγκριση με νούμερα του 2025 περιλαμβάνεται στη τελευταία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που τίθεται σε διαβούλευση έως τις 9 Νοεμβρίου. Νωρίς μέσα στο Νοέμβριο άλλωστε κι εφόσον ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, εκτιμάται, σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, ότι θα μπούν οι υπογραφές για την έναρξη της παραχώρησης του αεροδρομίου (CCD) με την επίσημη παραλαβή των χώρων του αεροδρομίου από το επενδυτικό σχήμα.

Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί μέσα στο καλοκαίρι η υπογραφή της σύμβασης με το ελληνικό Δημόσιο κι εν συνεχεία τον Ιούλιο η σχετική κύρωσή της από τη Βουλή για την 40ετή παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αεροδρομίου. Όπως προβλέπεται, στο αρχικό σχήμα υπό την «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.» με τη συμμετοχή κατά 51% της Fraport και από 24,5% στις Delta Airport Investments και Πηλέας, προβλέπεται και η είσοδος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (πρώην Υπερταμείου), με ποσοστό 10% που θα μεταβιβαστεί χωρίς αντάλλαγμα, αναλογικά από τους υφιστάμενους μετόχους μειώνοντας τελικά το ποσοστό στο 45,9% για τη Fraport και στο 22,05% για καθένα από τους δύο έτερους μετόχους.

Η επιβατική κίνηση

Τώρα, η Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου, αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων αεροδρομικών υποδομών του αερολιμένα στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του με τις απαιτήσεις χωρητικότητας και της εκπλήρωσης του απαιτούμενου επιπέδου εξυπηρέτησης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυθμιστικό σχέδιο (master plan). Γίνεται τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών έργων του έργου, λαμβάνοντας υπόψη την υλοποίηση των επικείμενων και μελλοντικών έργων ανάπτυξης, επέκτασης και συντήρησης των εγκαταστάσεων αερολιμένα Καλαμάτας, διαφοροποιώντας ουσιωδώς τα τεχνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του έργου. Όπως επισημαίνεται στη Μ.Π.Ε. ο αερολιμένας είναι σήμερα περίπου στην 20ή θέση στην Ελλάδα από πλευράς επιβατικής κίνησης και εναέριας κυκλοφορίας, με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Το αεροδρόμιο λειτουργεί παράλληλα και σαν στρατιωτικό με τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας που τελούνται από την Πολεμική Αεροπορία, ενώ μόνο η περιοχή πολιτικής αεροπορίας του αεροδρομίου, η οποία περιλαμβάνεται στην περιοχή Παραχώρησης, θα λειτουργεί από την εταιρεία «Αεροδρόμιο Καλαμάτας ΑΕ», υπό το καθεστώς 40ετούς παραχώρησης. Ετσι, η πρόβλεψη για την επιβατική κίνηση εφέτος παραπέμπει σε ένα σύνολο άνω των 428 χιλιάδων επιβατών από πάνω από 368 χιλιάδες ταξιδιώτες πέρυσι, αγγίζοντας τις 468 χιλ. ταξιδιώτες το 2027 και ξεπερνώντας τις 532 χιλιάδες το 2028.

Όπως έχει ανακοινωθεί από τον παραχωρησιούχο το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα αναμένεται να διαμορφωθεί σε 125 εκατ. ευρώ. Η περιοχή παραχώρησης του Αεροδρομίου υπολογίζεται σε περίπου 127 στρέμματα, συμπεριλαμβανομένης της νέας περιοχής απαλλοτρίωσης, η οποία είναι 53 στρέμματα. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο περιγράφει μια στρατηγική ανάπτυξης σε βάθος 15 ετών, που διασφαλίζει ότι οι υποδομές θα ανταποκρίνονται στην προβλεπόμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης σε 880 χιλ. επιβάτες /έτος έως το 2041, «θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης Παραχώρησης και θα βελτιστοποιούν την ασφάλεια,

την εμπειρία των επιβατών και τη δημιουργία εσόδων», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη ΜΠΕ.

Η μελέτη σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε με βάση τη μεθοδολογία υπολογισμών του IATA ADRM και Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ενωσης Αερομεταφορών ΙΑΤΑ και με βάση τις απαιτήσεις της σύμβασης παραχώρησης, προτείνεται μια σταδιακή στρατηγική ανάπτυξης που περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:

• Επικείμενα Έργα – έως 36 μήνες από την έναρξη της παραχώρησης.

• Μελλοντικά Έργα Φάση 1 – πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση των επικείμενων έργων.

• Μελλοντικά Έργα Φάση 2 – πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 1 των μελλοντικών έργων.

Τα έργα αναλυτικά

Η φάση των επικείμενων έργων, διάρκειας έως 36 μηνών από την έναρξη της παραχώρησης, αφορά τα παρακάτω έργα:

• Κατασκευή νέου αεροσταθμού, ανακατασκευή υφιστάμενου κτιρίου αεροσταθμού για υποστηρικτικές

λειτουργίες (Back of House – BOH), κατασκευή βοηθητικών κτιρίων, σε συνολική επιφάνεια 11.206 τ.μ.. Ο νέος

αεροσταθμός θα ανεγερθεί βόρεια του υφιστάμενου κτιρίου, στην πρόσφατα απαλλοτριωθείσα έκταση.

• Αναδιάταξη και επέκταση της περιοχής στάθμευσης και ελιγμών αεροσκαφών για αύξηση της χωρητικότητας

αεροσκαφών Κατηγορίας C και Β.

• Ανακατασκευή του τροχόδρομου που συνδέει το δάπεδο στάθμευσης και ελιγμών αεροσκαφών με τον

παράλληλο τροχόδρομο.

• Αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων της αστικής περιοχής με νέα ζώνη επιβίβασης/αποβίβασης, νέους και διευρυμένους χώρους στάθμευσης για το κοινό, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα,

ταξί και λεωφορεία.

• Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος διαχείρισης αποσκευών και ενσωμάτωση του Συστήματος

Εισόδου/Εξόδου (EES) για επιβάτες εκτός ζώνης Σένγκεν.

• Μεταφορά των εγκαταστάσεων τροφοδοσίας καυσίμων που λειτουργούν από την εταιρεία καυσίμων GISSCO,

από την υφιστάμενη θέση τους εκτός της περιοχής παραχώρησης, σε νέα θέση δίπλα στον υφιστάμενο

αεροσταθμό.

• Κατασκευή νέων βοηθητικών εγκαταστάσεων, όπως υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος, δεξαμενής νερού και

σημείων συλλογής απορριμμάτων, τόσο στον ελεγχόμενο χώρο όσο και στην αστική περιοχή.

• Δημιουργία εγκατάστασης / χώρου αναμονής για πτήσεις γενικής και επιχειρηματικής αεροπορίας στο

υφιστάμενο κτίριο αεροσταθμού.

• Μεταφορά λειτουργιών υποστήριξης στο υφιστάμενο κτίριο αεροσταθμού.

Το νέο κτίριο του αεροσταθμού χωροθετείται στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου, «προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τόσο της αστικής περιοχής όσο και του ελεγχόμενου χώρου (airside) του αεροδρομίου», ενώ προστίθεται νέα περιοχή 8.700 τ.μ. μπροστά από το νέο κτίριο του αεροσταθμού, εκτός του υφιστάμενου ορίου της αστικής περιοχής. Η συγκεκριμένη έκταση ενσωματώνεται στην αστική περιοχή του αεροδρομίου και αξιοποιείται για την διαμόρφωση της περιοχής επιβίβασης και αποβίβασης μπροστά από το νέο κτίριο του αεροσταθμού, του ελεγχόμενου χώρου στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων, κ.ο.κ..

Κατά τη φάση των επικείμενων έργων, ο υφιστάμενος αεροσταθμός παραμένει σε πλήρη λειτουργία, με περιορισμένες επεμβάσεις ανακαίνισης και αναδιάταξης των χώρων, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής δυναμικότητα εξυπηρέτησης, έως την ολοκλήρωση του νέου αεροσταθμού. Ακολουθεί η κύρια φάση κατασκευής του νέου κτηρίου αεροσταθμού, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, του προαυλίου και των υποδομών της αστικής περιοχής, καθώς και η διαμόρφωση χώρων στάθμευσης, ζωνών επίγειας εξυπηρέτησης και λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και τη θέση σε λειτουργία του νέου αεροσταθμού, το έργο εισέρχεται στη φάση πλήρους λειτουργίας, με σταδιακή αύξηση της επιβατικής κίνησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου.

Οι προβλέψεις για τις κινήσεις αεροσκαφών στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας καταδεικνύουν σταθερή ανοδική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου του Ρυθμιστικού Σχεδίου. Οι ετήσιες κινήσεις αεροσκαφών Κατηγορίας C εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τις 3.300 κινήσεις το 2026, αυξάνονται σε περίπου 4.600 κινήσεις έως το 2031 και αναμένεται να φθάσουν τις περίπου 6.100 κινήσεις το 2041. Η ταχύτερη αύξηση παρατηρείται στα πρώτα έτη, ενώ στη συνέχεια η ανάπτυξη εξελίσσεται με πιο σταθερό ρυθμό, όπως επισημαίνεται στην ΜΠΕ.

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