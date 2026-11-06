Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε σημαντική μείωση της τιμής στόχου για την Coca-Cola HBC, στα 48 ευρώ (40 στερλίνες) από 60 ευρώ (50,25 στερλίνες) προηγουμένως, προχωρά η Citi, διατηρώντας ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή. Η αμερικανική τράπεζα εξετάζει τις επιπτώσεις από το ενδεχόμενο κατάσχεσης των ρωσικών δραστηριοτήτων του ομίλου, παρουσιάζοντας διαφορετικά σενάρια αποτίμησης, με το εύρος τιμών να εκτείνεται από τα 36 έως τα 78 ευρώ.

Η έκθεση έρχεται μετά τη μεγάλη πτώση, περίπου 18%, που προκάλεσαν οι πληροφορίες ότι οι ρωσικές αρχές ενδέχεται να θέσουν υπό εξωτερική διαχείριση τη θυγατρική Multon Partners.

Σύμφωνα με τη Citi, η Ρωσία αντιπροσωπεύει περίπου το 33% των εκτιμώμενων κερδών ανά μετοχή του ομίλου για το 2026, γεγονός που εξηγεί την έντονη αντίδραση των επενδυτών.

Τα δύο σενάρια για τη Ρωσία

Η Citi εκτιμά ότι η έκβαση της υπόθεσης θα καθορίσει την πορεία της μετοχής, εξετάζοντας δύο βασικά ενδεχόμενα.

Στο αρνητικό σενάριο, εφόσον οι ρωσικές αρχές προχωρήσουν στην κατάσχεση των δραστηριοτήτων, η εύλογη αξία της μετοχής υποχωρεί στα 41 ευρώ (34,10 στερλίνες). Πρόκειται για πρόσθετο περιθώριο πτώσης περίπου 16% από το επίπεδο των 49 ευρώ (40,52 στερλίνες) της 5ης Νοεμβρίου.

Η αποτίμηση βασίζεται στην αφαίρεση της συνεισφοράς της Ρωσίας από τα προβλεπόμενα κέρδη του 2027. Χωρίς τις ρωσικές δραστηριότητες, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώνονται στα 2,04 ευρώ, έναντι 3,20 ευρώ για το σύνολο του ομίλου. Εφαρμόζοντας πολλαπλασιαστή κερδών 20 φορές, η Citi καταλήγει στην παραπάνω αποτίμηση.

Στο θετικότερο σενάριο, όπου η Coca-Cola HBC διατηρεί τον έλεγχο της Multon, η εύλογη αξία διαμορφώνεται στα 52 ευρώ (43,75 στερλίνες), προσφέροντας περιθώριο ανόδου περίπου 8%.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, η Citi δεν αναμένει πλήρη ανάκαμψη της μετοχής στα προηγούμενα επίπεδα. Εκτιμά ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος θα επιβάλλει μόνιμη έκπτωση στην αποτίμηση των ρωσικών κερδών, εφαρμόζοντας πολλαπλασιαστή 10 φορές για τη Ρωσία και 20 φορές για τις υπόλοιπες δραστηριότητες.

Τα τρία επενδυτικά σενάρια έως τα 78 ευρώ

Παράλληλα, η Citi παρουσιάζει τρία ευρύτερα σενάρια για την πορεία της μετοχής.

Στο αισιόδοξο σενάριο, η τιμή μπορεί να φτάσει τα 78 ευρώ (65 στερλίνες), προσφέροντας περιθώριο ανόδου 60%. Οι βασικές παραδοχές περιλαμβάνουν μεγαλύτερη συνεισφορά στα κέρδη από εξαγορές και συγχωνεύσεις, καθώς και ισχυρότερη οργανική ανάπτυξη όγκων και πωλήσεων.

Στο βασικό σενάριο, η αποτίμηση διαμορφώνεται στα 48 ευρώ (40 στερλίνες), περίπου 1,3% χαμηλότερα από την τιμή αναφοράς. Προϋποθέτει περιθώρια κέρδους σύμφωνα με τις προβλέψεις και οργανική αύξηση πωλήσεων εντός του μεσοπρόθεσμου στόχου 6%-7%, χωρίς αναβάθμιση των πολλαπλασιαστών αποτίμησης.

Στο απαισιόδοξο σενάριο, η μετοχή υποχωρεί στα 36 ευρώ (30 στερλίνες), δηλαδή κατά 26%. Η Citi συνδέει αυτό το ενδεχόμενο με επιβράδυνση της βελτίωσης των περιθωρίων, απουσία σημαντικών εξαγορών ή επιστροφών κεφαλαίου και μεγαλύτερες επιβαρύνσεις από τη φορολογία ζάχαρης και πλαστικών στην Ιταλία.

Τα τρία επενδυτικά σενάρια αποτελούν ξεχωριστό πλαίσιο αποτίμησης από τα δύο ενδεχόμενα για τη Ρωσία.

Γιατί η Ρωσία είναι τόσο σημαντική

Η Citi υπολογίζει ότι τα λειτουργικά κέρδη της Multon θα αυξηθούν από 150 εκατ. ευρώ το 2021 σε 315 εκατ. ευρώ το 2026, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 21% των λειτουργικών κερδών του ομίλου.

Παράλληλα, τα διαθέσιμα που παραμένουν δεσμευμένα στη Ρωσία ανέρχονταν σε 1,046 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, δημιουργώντας σημαντικά έσοδα από τόκους.

Για το 2027, η Citi εκτιμά ότι η συνεισφορά της Ρωσίας στα συνολικά κέρδη ανά μετοχή θα αυξηθεί στο 36%.

Η Coca-Cola HBC έχει διευκρινίσει ότι δεν έχει λάβει ενημέρωση από τη ρωσική κυβέρνηση για οποιαδήποτε αλλαγή στις δραστηριότητές της.

Η αβεβαιότητα, πάντως, αρκεί ώστε η Citi να περιορίσει σημαντικά την αποτίμηση, θεωρώντας ότι ακόμη και η διατήρηση των ρωσικών δραστηριοτήτων δεν εξαλείφει τον κίνδυνο για τους μετόχους.