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Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η διαπραγμάτευση της Coca-Cola HBC στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην επέκταση του ομίλου στην αφρικανική αγορά, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) έναντι 2,6 δισ. δολαρίων που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή παρουσία του.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η μετοχή άνοιξε στα 996 ραντ Νότιας Αφρικής, ενώ έως τις 9:14 το πρωί στο Γιοχάνεσμπουργκ είχε ενισχυθεί κοντά στα 1.015 ραντ, καταγράφοντας θετική αντίδραση κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά της αφρικανικής ηπείρου.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης συνοδεύτηκε από μια τελετή με έντονα τοπικά χαρακτηριστικά. Παραδοσιακός τραγουδιστής, φορώντας κόκκινο καπέλο διακοσμημένο με χάντρες, φύσηξε ένα κέρας αντιλόπης κούντου και χτύπησε ένα μεγάλο τύμπανο, ενώ οι χώροι του χρηματιστηρίου είχαν διακοσμηθεί με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα της Coca-Cola.

Δευτερογενής εισαγωγή χωρίς άντληση κεφαλαίων

Η παρουσία της Coca-Cola HBC στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ δεν αποτελεί αρχική δημόσια προσφορά (IPO), αλλά δευτερογενή εισαγωγή υφιστάμενων μετοχών, χωρίς νέα προσφορά τίτλων ή άντληση κεφαλαίων.

Η κύρια χρηματιστηριακή εισαγωγή του ομίλου παραμένει στο Λονδίνο, ενώ οι μετοχές του εξακολουθούν να διαπραγματεύονται και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η κίνηση αυτή ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στις αφρικανικές κεφαλαιαγορές, σε μια περίοδο κατά την οποία προχωρά σε σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στην ήπειρο.

Στις 27 Νοεμβρίου η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa

Η χρηματιστηριακή πρεμιέρα πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από την αναμενόμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) από την Coca-Cola HBC.

Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε το 2025, προβλέπει την απόκτηση του ποσοστού από την The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments, έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο διευρυμένος όμιλος θα καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος συνεργάτης εμφιάλωσης της Coca-Cola στον κόσμο με βάση τον όγκο πωλήσεων, αποκτώντας σημαντικά μεγαλύτερη έκθεση στις αναπτυσσόμενες αγορές της Αφρικής.

Στο πλαίσιο της εξαγοράς, η Coca-Cola HBC θα εκδώσει 21 εκατομμύρια νέες μετοχές υπέρ της Gutsche Family Investments, με την ολοκλήρωση της συμφωνίας να αναμένεται στις 27 Νοεμβρίου 2026.

Οι νέες μετοχές προβλέπεται να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους στις 30 Νοεμβρίου, ταυτόχρονα στα χρηματιστήρια του Γιοχάνεσμπουργκ, του Λονδίνου και της Αθήνας.

Πώς διαμορφώνεται η νέα μετοχική σύνθεση

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα αναδιαμορφωθούν τα ποσοστά των βασικών μετόχων της Coca-Cola HBC.

Ειδικότερα, η Kar-Tess Holding, επενδυτικό όχημα που συνδέεται με την οικογένεια του προέδρου της Coca-Cola HBC, Αναστάσιου Δαυίδ, θα κατέχει το 22,14% της εταιρείας.

Η The Coca-Cola Company θα ελέγχει το 20,3%, ενώ η Gutsche Family Investments θα αποκτήσει ποσοστό 5,45%.

Η συναλλαγή εντάσσεται στη μακροχρόνια στρατηγική της The Coca-Cola Company να περιορίζει την άμεση ιδιοκτησία εμφιαλωτικών δραστηριοτήτων, διατηρώντας παράλληλα σημαντικές συμμετοχές στους μεγαλύτερους συνεργάτες εμφιάλωσης του δικτύου της.

Ενίσχυση του Χρηματιστηρίου του Γιοχάνεσμπουργκ

Η είσοδος της Coca-Cola HBC προσθέτει στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ μια εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία περίπου 370 δισ. ραντ (21 δισ. δολάρια).

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τη νοτιοαφρικανική χρηματιστηριακή αγορά, η οποία έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια συνεχή μείωση του αριθμού των εισηγμένων εταιρειών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Νότιας Αφρικής, το χρηματιστήριο έκλεισε το 2025 με 271 εισηγμένες εταιρείες, έναντι 284 δύο χρόνια νωρίτερα.

Η εισαγωγή της Coca-Cola HBC ενισχύει έτσι τη διεθνή παρουσία του χρηματιστηρίου, προσθέτοντας έναν μεγάλο πολυεθνικό όμιλο καταναλωτικών προϊόντων στο ταμπλό του.