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Σε υποβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή της Coca-Cola HBC σε «Hold» (διακράτηση), απόσυρσή της από τις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές και μείωση της τιμής-στόχου στα 52 ευρώ προχωρά η Eurobank Equities, επικαλούμενη την αβεβαιότητα γύρω από τις δραστηριότητες του ομίλου στη Ρωσία. Παρότι το Κρεμλίνο δήλωσε άγνοια για το αίτημα της ρωσικής ζυθοποιίας Bochkari να τεθούν οι θυγατρικές Multon και Multon Partners υπό προσωρινή εξωτερική διαχείριση, το ενδεχόμενο δεν έχει αποκλειστεί επισήμως.

Οι ρωσικές δραστηριότητες αποτιμώνται ενδεικτικά σε 2,7 δισ. ευρώ, ωστόσο οι περιορισμοί στις πωλήσεις ξένων περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσαν να περιορίσουν τις καθαρές εισπράξεις της Coca-Cola HBC σε 130 εκατ. έως 1,1 δισ. ευρώ, ανάλογα με τους όρους ενδεχόμενης συναλλαγής.

Η Ρωσία αντιπροσωπεύει περίπου 15% των πωλούμενων όγκων και 20%-25% των λειτουργικών κερδών (EBIT) του ομίλου, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 2,5 δισ. ευρώ μετά τις σχετικές αναφορές. Παρά τις θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, η ανάλυση εκτιμά ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και η απαιτητική αποτίμηση θα περιορίσουν τα περιθώρια ανόδου της μετοχής βραχυπρόθεσμα.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, οι ρωσικές δραστηριότητες παραμένουν υπό στενή παρακολούθηση. Όπως ανέφερε πρόσφατα η εφημερίδα Kommersant, η ρωσική ζυθοποιία Bochkari ζήτησε από τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, να τεθούν οι ρωσικές θυγατρικές της Coca-Cola HBC, Multon και Multon Partners, υπό καθεστώς εξωτερικής διαχείρισης, με την ίδια την Bochkari να αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού διαχειριστή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αίτημα φέρεται να έχει εξασφαλίσει τη στήριξη ορισμένων κυβερνητικών παραγόντων. Ωστόσο, το Κρεμλίνο δήλωσε στη συνέχεια ότι δεν έχει γνώση σχετικού αιτήματος, με τον εκπρόσωπό του, Ντμίτρι Πεσκόφ, να αποφεύγει να σχολιάσει εσωτερική ή επίσημη αλληλογραφία.

Η τοποθέτηση αυτή δεν επιβεβαιώνει ότι η πρόταση εξετάζεται σε προεδρικό επίπεδο, αλλά ούτε συνιστά επίσημη απόρριψή της. Συνολικά, η κατάσταση παραμένει ρευστή, ενώ το προηγούμενο της Carlsberg, της οποίας οι ρωσικές δραστηριότητες τέθηκαν υπό προσωρινή διαχείριση το 2023, προτού πωληθούν στα τέλη του 2024, αναδεικνύει τις πιθανές συνέπειες για τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων από τους μετόχους.

Στα 2,7 δισ. ευρώ η εκτιμώμενη αξία των ρωσικών δραστηριοτήτων

Η ανεξάρτητη αποτίμηση αποτελεί σημείο αναφοράς. Η Kommersant επικαλέστηκε ενδεικτική αποτίμηση της INFOLine-Analytics, σύμφωνα με την οποία η αξία των ρωσικών δραστηριοτήτων της Coca-Cola HBC ανέρχεται σε 245 δισ. ρούβλια, ή περίπου 2,7 δισ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, 150 δισ. ρούβλια (περίπου 1,6 δισ. ευρώ) αντιστοιχούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα και 95 δισ. ρούβλια (περίπου 1 δισ. ευρώ) σε ταμειακά διαθέσιμα.

Η συγκεκριμένη αποτίμηση συγκρίνεται με τα περίπου 3,5 δισ. ευρώ που αποδίδαμε προηγουμένως στις ρωσικές δραστηριότητες, βάσει του μοντέλου προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF).

Επισημαίνουμε ότι η Ρωσία συνεισφέρει δυσανάλογα υψηλό ποσοστό στην κερδοφορία του ομίλου, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 15% του όγκου πωλήσεων, αλλά το 20%-25% των λειτουργικών κερδών (EBIT), πριν από τη συμπερίληψη της CCBA. Αντίστοιχα σημαντική είναι και η συνεισφορά της στις ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους.

Η εικόνα αυτή αντανακλά το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, το οποίο βασίζεται κυρίως σε τοπικά εμπορικά σήματα, τις περιορισμένες αγορές συμπυκνωμάτων, καθώς και τα έσοδα από τόκους επί των συσσωρευμένων ταμειακών διαθεσίμων.

Σημειώνεται ότι περίπου 1 δισ. ευρώ σε μετρητά παραμένει στη Ρωσία, με τη μεταφορά των κεφαλαίων αυτών εκτός χώρας να υπόκειται σε περιορισμούς.

Οι αυστηροί όροι για ενδεχόμενη αποχώρηση από τη Ρωσία

Το κανονιστικό πλαίσιο για την αποχώρηση ξένων επιχειρήσεων από τη Ρωσία προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας. Πέρα από τον κίνδυνο επιβολής εξωτερικής διαχείρισης, οποιαδήποτε συμφωνημένη πώληση περιουσιακών στοιχείων θα υπαγόταν, κατά κανόνα, στους αυστηρότερους κανόνες που θεσπίστηκαν τον Οκτώβριο του 2024.

Οι κανόνες αυτοί προβλέπουν υποχρεωτική έκπτωση τουλάχιστον 60% επί της ανεξάρτητα εκτιμημένης αγοραίας αξίας, καθώς και εισφορά στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους τουλάχιστον 35% της ίδιας αξίας, πριν από την έκπτωση.

Η σημαντική παράμετρος είναι ότι η συγκεκριμένη εισφορά μπορεί να καταβληθεί είτε από τον αγοραστή είτε από τον πωλητή, με την τελική οικονομική επιβάρυνση να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Από 130 εκατ. έως 1,1 δισ. ευρώ τα πιθανά έσοδα από πώληση

Το τίμημα που θα μπορούσε να ανακτηθεί ενδέχεται να είναι σημαντικά χαμηλότερο από την εκτιμώμενη αξία των δραστηριοτήτων.

Εφαρμόζοντας τους παραπάνω περιορισμούς στην ενδεικτική αποτίμηση των 2,7 δισ. ευρώ, προκύπτει πιθανό τίμημα πώλησης περίπου 1,1 δισ. ευρώ, καθώς και υποχρεωτική εισφορά στον ρωσικό κρατικό προϋπολογισμό περίπου 900 εκατ. ευρώ.

Ανάλογα με το ποιος θα αναλάβει την καταβολή της εισφοράς, τα καθαρά έσοδα για την Coca-Cola HBC θα μπορούσαν θεωρητικά να κυμανθούν από περίπου 130 εκατ. έως 1,1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,4 έως 2,9 ευρώ ανά μετοχή.

Οι υπολογισμοί αυτοί δεν λαμβάνουν υπόψη ενδεχόμενες προσαρμογές λόγω της μετοχικής δομής και των περιορισμών στη μεταφορά κεφαλαίων.

Σε περίπτωση οριστικής κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων χωρίς αποζημίωση, οι συνέπειες θα ήταν σημαντικά δυσμενέστερες.

Υπογραμμίζεται ότι τα παραπάνω σενάρια είναι ενδεικτικά, καθώς η αποτίμηση που δημοσιοποιήθηκε δεν αποτελεί επίσημη εκτίμηση αναγνωρισμένη από τις ρυθμιστικές αρχές.

Υποβάθμιση σε «Hold» και νέα τιμή-στόχος στα 52 ευρώ

Προχωρούμε σε υποβάθμιση της σύστασης σε «Hold» (διακράτηση), αφαιρώντας τις ρωσικές δραστηριότητες από την αποτίμησή μας, αναφέρει η χρηματιστηριακή.

Με δεδομένο ότι η Ρωσία εκτιμάται πως συνεισφέρει περίπου 250 εκατ. ευρώ ετησίως σε ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους (FCFE), η μείωση της χρηματιστηριακής αξίας της Coca-Cola HBC κατά περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης φαίνεται να αποδίδει ελάχιστη έως μηδενική αξία στις ρωσικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα σχετικά με τις προθέσεις των ρωσικών αρχών και τα ποσά που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ανακτηθούν είναι πιθανό να διατηρήσει αυξημένο το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου, περιορίζοντας τους πολλαπλασιαστές αποτίμησης που είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν οι επενδυτές.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αφαιρούμε τη Ρωσία από το μοντέλο αποτίμησης, μειώνουμε την τιμή-στόχο στα 52 ευρώ ανά μετοχή και υποβαθμίζουμε τη σύσταση σε «Hold», ενώ παράλληλα αφαιρούμε τη Coca-Cola HBC από τη λίστα των κορυφαίων επενδυτικών μας επιλογών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, εξαιρουμένων των ρωσικών δραστηριοτήτων αλλά συμπεριλαμβανομένης της CCBA, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA περίπου 11,5 φορές για το 2027 και δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) περίπου 21,4 φορές.

Οι αποτιμήσεις αυτές συνεπάγονται premium άνω του 20% σε σχέση με τη διάμεση αποτίμηση του κλάδου.

Παρότι εξακολουθούμε να θεωρούμε ελκυστικές τις υποκείμενες προοπτικές ανάπτυξης της Coca-Cola HBC, εκτιμούμε ότι ο συνδυασμός περιορισμένων περιθωρίων ανόδου σε σχέση με τη νέα τιμή-στόχο, απαιτητικής αποτίμησης χωρίς τη Ρωσία και συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας είναι πιθανό να διατηρήσει τη μετοχή σε σχετικά στενό εύρος διακύμανσης βραχυπρόθεσμα.