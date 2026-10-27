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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η συγχώνευση της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS με την CrediaBank, μετά την έγκρισή της από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 23 Οκτωβρίου. Η ολοκλήρωση της απορρόφησης προγραμματίζεται για τις 30 Οκτωβρίου 2026, με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, οπότε η CrediaBank θα αναλάβει αυτοδικαίως το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS. Οι υφιστάμενες συμβάσεις θα παραμείνουν σε ισχύ, ενώ από την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αλλάξουν τα στοιχεία τιμολόγησης για τους συνεργάτες της εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την 23η Οκτωβρίου 2026, ενέκρινε τη συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφησή της από την «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (εφεξής «CrediaBank»), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019.

Η συγχώνευση ολοκληρώνεται με την καταχώριση της σχετικής εγκριτικής απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η οποία, σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 30η Οκτωβρίου 2026. Η ακριβής ημερομηνία καταχώρισης θα προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και από την ανακοίνωση της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα της Euronext Athens.

Επισημαίνουμε ότι η παρούσα αποτελεί την τελευταία γνωστοποίησή μας σχετικά με τη συγχώνευση και δεν θα ακολουθήσει νεότερη επιστολή για την ολοκλήρωσή της. Παρακαλούμε, συνεπώς, να λάβετε από τώρα τα αναγκαία μέτρα, ώστε από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. να εφαρμόζονται τα κατωτέρω χωρίς άλλη ενέργεια ή ειδοποίηση εκ μέρους μας.

Από την ημερομηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ η CrediaBank, ως απορροφώσα εταιρεία και καθολική διάδοχος της Εταιρείας, υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από τις συμβάσεις και τις συναλλαγές σας μαζί της.

Ειδικότερα:

1. Συνέχεια συνεργασίας. Οι συμβάσεις και οι παραγγελίες σας εξακολουθούν να ισχύουν με τους ίδιους όρους. Αντισυμβαλλόμενός σας από την ημερομηνία καταχώρισης καθίσταται η CrediaBank. Δεν απαιτείται νέα σύμβαση, τροποποίηση ή εκχώρηση.

2. Έως την ολοκλήρωση. Μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν επέρχεται καμία μεταβολή: τα παραστατικά σας εκδίδονται κανονικά στα υφιστάμενα στοιχεία της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε. (Γ.Ε.ΜΗ. 002052601000, Α.Φ.Μ. 094176804, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής).

3. Στοιχεία τιμολόγησης από την ολοκλήρωση. Από την ημερομηνία καταχώρισης της συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. ,δηλαδή από την 30.10.2026 και εφεξής, παρακαλούμε να εκδίδετε όλα τα παραστατικά σας στα στοιχεία της CrediaBank: «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «CrediaBank», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 260-262), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000255501000 [πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06] και Α.Φ.Μ. 094014170 (Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής). Ο Α.Φ.Μ. αυτός θα πρέπει να αναγράφεται ως Α.Φ.Μ. λήπτη και στα ηλεκτρονικά παραστατικά που διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA.

4. Εκκρεμή τιμολόγια. Τιμολόγια που έχουν ήδη εκδοθεί ή θα εκδοθούν έως την ημερομηνία καταχώρισης στα στοιχεία της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε. δεν χρειάζεται να ακυρωθούν ή να επανεκδοθούν· θα εξοφληθούν κανονικά από την CrediaBank ως καθολική διάδοχο.

5. Ενημέρωση αρχείων. Παρακαλούμε να ενημερώσετε αναλόγως το λογιστικό σας σύστημα και το πελατολόγιό σας και να διαβιβάσετε την παρούσα στις αρμόδιες υπηρεσίες σας, ιδίως στο λογιστήριο και στην οικονομική διεύθυνση. Εφόσον συναλλάσσεστε και με τις δύο εταιρείες, οι σχετικές καρτέλες μπορούν να ενοποιηθούν.