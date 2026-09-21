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Η Anytime και η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ανακοινώνουν την έναρξη της νέας στρατηγικής συνεργασίας τους με την Anytime να αναλαμβάνει τον ρόλο του Mobility Partner του Onassis Stegi. Η συνεργασία συνδέει την ασφαλή μετακίνηση με την ισότιμη πρόσβαση και τη συμμετοχή στον πολιτισμό, με στόχο να κάνει τη διαδρομή προς και από κάθε πολιτιστική εμπειρία πιο εύκολη, πιο ασφαλή και προσβάσιμη σε περισσότερους ανθρώπους.

Ως Mobility Partner, η Anytime αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη μετακίνηση και την πρόσβαση του κοινού στον πολιτισμό, πέρα από τα όρια μιας συμβατικής χορηγικής παρουσίας. Υποστηρίζει ολόκληρη τη διαδρομή του κοινού, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πολιτιστική εμπειρία, μέσα από λύσεις που διευκολύνουν την πρόσβαση, τη μετακίνηση, τη συμμετοχή και την ασφαλή επιστροφή. Κάθε πρωτοβουλία σχεδιάζεται γύρω από πραγματικές ανάγκες του κοινού, μειώνοντας πρακτικά εμπόδια που μπορεί να δυσκολεύουν τη συμμετοχή του σε μια πολιτιστική εμπειρία.

Στον πυρήνα της συνεργασίας βρίσκεται η διπλή έννοια της κίνησης. Η κίνηση ως φυσική μετακίνηση, που μας επιτρέπει να διασχίσουμε την πόλη και να φτάσουμε σε έναν νέο χώρο, αλλά και ως εσωτερική εμπειρία, που μας συγκινεί, μας προσφέρει μια νέα οπτική και μας φέρνει πιο κοντά σε νέες ιδέες και ανθρώπους.

Αυτή η κοινή αντίληψη αποτυπώνεται στο motto «Culture Moves Us» και θα πάρει μορφή μέσα από επιλεγμένες δράσεις του προγράμματος της Στέγης, όπως το clinamen του Céleste Boursier-Mougenot, μια πολυαισθητηριακή εγκατάσταση με νερό, ήχο και κίνηση που θα παρουσιαστεί στο Onassis Mandra από 26 Σεπτεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2026, το Borderline Festival, που στις 9 Οκτωβρίου 2026 επιστρέφει στο Onassis Ready με μια one-night μουσική εμπειρία σε τρεις σκηνές, και ο «Οιδίποδας» του Robert Icke, που επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης από 12 Νοεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου 2026. Μέσα από επιλεγμένες ενεργοποιήσεις, που θα σχεδιάζονται κάθε φορά σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε δράσης, η Anytime θα υποστηρίζει τη διαδρομή του κοινού προς και από την πολιτιστική εμπειρία.

Για την Anytime, η κινητικότητα δεν περιορίζεται στην ασφάλιση ενός οχήματος. Αφορά τη δυνατότητα των ανθρώπων να κινούνται πιο ελεύθερα, εύκολα και με μεγαλύτερη ασφάλεια στην καθημερινότητά τους. Μέσα από τη συνεργασία της με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η Anytime ενισχύει έμπρακτα τον ρόλο της γύρω από το mobility, βοηθώντας περισσότερους ανθρώπους να φτάνουν στις εμπειρίες που τους κινητοποιούν.

Μέσα από πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την κινητικότητα και ανοίγουν δρόμους για μεγαλύτερη πρόσβαση και συμμετοχή, η Anytime υποστηρίζει τη διαδρομή προς την εμπειρία. Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση δημιουργεί την εμπειρία που αξίζει τη διαδρομή.

Culture Moves Us

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