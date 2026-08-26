Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Anytime, το ψηφιακό ασφαλιστικό brand της Interamerican, ανακοίνωσε μια νέα στρατηγική συνεργασία στη Ρουμανία με την BRD Groupe Société Générale, στο πλαίσιο ενίσχυσης της διεθνούς της παρουσίας.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η BRD αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της χώρας και μέσα από τη συνεργασία, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης οχήματος της Anytime Ρουμανίας ενσωματώνεται απευθείας στο YOU BRD mobile app. Οι πελάτες της τράπεζας μπορούν πλέον να λαμβάνουν προσφορά και να αποκτούν το ασφαλιστήριό τους χωρίς να εγκαταλείπουν την εφαρμογή, μέσω μιας πλήρως ψηφιακής διαδικασίας που ολοκληρώνεται online, γρήγορα και εύκολα, χωρίς τη χρήση πρόσθετων πλατφορμών ή την επίσκεψη σε τραπεζικό κατάστημα.

Η πρωτοβουλία αποτυπώνει την κοινή δέσμευση των δύο οργανισμών να κάνουν τις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες πιο απλές και προσβάσιμες, εντάσσοντάς τες σε ένα εύχρηστο και οικείο ψηφιακό περιβάλλον. Παράλληλα, συνδυάζει την ισχυρή παρουσία της BRD στη ρουμανική τραπεζική αγορά με την ασφαλιστική τεχνογνωσία της Interamerican και το πελατοκεντρικό, ψηφιακό μοντέλο της Anytime.

Όπως σημειώνεται, η συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης της Anytime στη Ρουμανία, όπου δραστηριοποιείται από το 2025.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, Γιάννης Καντώρος, δήλωσε σχετικά: «Η ασφάλιση αυτοκινήτου αποτελεί μια βασική ανάγκη για κάθε οδηγό και η απόκτησή της θα πρέπει να είναι εξίσου απλή με τη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών που αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Η συνεργασία μας με την BRD αποδεικνύει πώς η σύμπραξη μιας τράπεζας με ένα ψηφιακό ασφαλιστικό brand μπορεί να απλοποιήσει ουσιαστικά την πρόσβαση στην ασφάλιση και να ανταποκριθεί καλύτερα στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών. Η επιτυχία αυτής της συνεργασίας βασίζεται σε ένα κοινό όραμα, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην κοινή μας προσήλωση στην παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας στους πελάτες μας».

Από την πλευρά της BRD Groupe Société Générale, η Mădălina Teodorescu, Deputy CEO και Head of Retail Banking Activities, ανέφερε: «Στην BRD επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια τραπεζική εμπειρία όσο το δυνατόν πιο απλή, εύχρηστη και σχετική με τις καθημερινές τους ανάγκες. Η δυνατότητα αγοράς ασφάλισης αστικής ευθύνης οχήματος απευθείας μέσα από το YOU BRD app αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη διεύρυνση του οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών που διαθέτουμε. Με αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες μας μπορούν να καλύπτουν γρήγορα μία από τις βασικές ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη οχήματος, μέσα σε ένα οικείο, ασφαλές και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον».

Διαβάστε ακόμη

Τέντι Σάντις: Ο περιζήτητος Ελληνας που έχει γίνει παγκόσμιο brand

Πλειστηριασμοί: Προς νέο σφυρί και με μειωμένη τιμή η εφοπλιστική έπαυλη στο Πανόραμα (pic)

Ακίνητα: Τελευταία… «κλήση» για επιδοτήσεις και φθηνά στεγαστικά

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ