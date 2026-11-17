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Μέχρι τον Μαΐου του 2027 αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για τη μεγάλη επέκταση του data center της ΔΕΗ στην Κοζάνη, συνολικής ισχύος έως 1 GW, με την Amazon Web Services (AWS) να διατηρεί τον πρώτο λόγο για τη συμμετοχή της στην επόμενη φάση του έργου.

Η αμερικανική εταιρεία διαθέτει δικαίωμα προαίρεσης για την επέκταση της αρχικής επένδυσης των 300 MW και, όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, για τα αποτελέσματα εννιαμήνου μόνο εφόσον δεν το ασκήσει θα ανοίξουν συζητήσεις με άλλους ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη της πρόσθετης δυναμικότητας.

Πριν από την απόφαση για το 1 GW, ωστόσο, προηγούνται δύο κρίσιμα ορόσημα για την πρώτη φάση των 300 MW: η οριστικοποίηση των όρων σύνδεσης, την οποία η ΔΕΗ αναμένει τις επόμενες εβδομάδες και πάντως εντός του 2026, και η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με την AWS για την τελική συμφωνία που αφορά την πρώτη φάση του έργου, η οποία εξελίσσεται πολύ καλά και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2027.

Η υπογραφή του δεσμευτικού μνημονίου τον Σεπτέμβριο αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση της επένδυσης, νωρίτερα μάλιστα από τον αρχικό σχεδιασμό, που προέβλεπε την εξασφάλιση κάποιας μορφής δέσμευσης έως το τέλος του 2026.

Το επιχειρηματικό μοντέλο προβλέπει ότι η ΔΕΗ θα αναπτύξει τις κτιριακές εγκαταστάσεις και θα εξασφαλίζει την ηλεκτρική ενέργεια, αξιοποιώντας την παραγωγή της από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η AWS θα αναλάβει την εγκατάσταση και λειτουργία του τεχνολογικού εξοπλισμού, με αρχική διάρκεια μίσθωσης 15 ετών μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Στην προώθηση της επένδυσης συμβάλλει και το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα μεγάλα data centers, που ψήφισε η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την κάλυψη τουλάχιστον του 60% της ετήσιας κατανάλωσης από νέα έργα ΑΠΕ, την ανάληψη του κόστους των αναγκαίων συνδέσεων και ενισχύσεων του δικτύου από τον επενδυτή, καθώς και την ετήσια οικονομική συνεισφορά προς όφελος των τοπικών νοικοκυριών και του δήμου.

Για τη ΔΕΗ, η Κοζάνη αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα σε μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα που συνδέει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές υποδομές. Η δυνατότητα εξασφάλισης μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με τις διαθέσιμες εκτάσεις και τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός έργου μεγάλης κλίμακας.

Επενδύσεις έως 4,5 δισ. ευρώ και επιτάχυνση στις ΑΠΕ

Παρά το άνοιγμα στα data centers, η ενέργεια παραμένει ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της ΔΕΗ, με τη διοίκηση να επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος και να προετοιμάζει ακόμη υψηλότερους ρυθμούς για το 2027.

Ο Γιώργος Στάσσης τοποθέτησε τις επενδύσεις του 2026 στην περιοχή των 4 δισ. ευρώ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν μεταξύ 4 και 4,5 δισ. ευρώ, ανάλογα με την πρόοδο των έργων. Μόνο στο τέταρτο τρίμηνο προβλέπεται η προσθήκη νέας ισχύος 700 έως 800 MW, ενώ το επόμενο έτος ο όμιλος θα χρειαστεί να εντείνει περαιτέρω τον επενδυτικό του ρυθμό για να ανταποκριθεί στους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η επιτάχυνση αποτυπώνεται ήδη στα αποτελέσματα εννεαμήνου, με τις επενδύσεις να αυξάνονται κατά 34%, στα 2,57 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,147 δισ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν μόνο στο τρίτο τρίμηνο. Το 87% των κεφαλαίων κατευθύνθηκε στις ΑΠΕ, στην ευέλικτη παραγωγή και στα δίκτυα διανομής.

Η εγκατεστημένη ισχύς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διαμορφώθηκε στα 7,6 GW στο τέλος Σεπτεμβρίου, αυξημένη κατά περίπου 1,3 GW σε ετήσια βάση, με τις ΑΠΕ να αντιπροσωπεύουν πλέον το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Η παραγωγή τους ανήλθε σε 8,3 TWh, καλύπτοντας το 49% της ηλεκτροπαραγωγής του ομίλου, με σημαντική συνεισφορά και από την αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή του πρώτου τριμήνου.

Η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη διατήρηση της κερδοφορίας, καθώς η ΔΕΗ επιδιώκει να αυξήσει τη συμμετοχή της ιδιοπαραγόμενης ενέργειας στο συνολικό χαρτοφυλάκιο, περιορίζοντας την έκθεσή της στις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Ο κ. Στάσσης εκτίμησε χθες ότι οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2026, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν απαιτητικές. Για το 2027, ωστόσο, εκτίμησε ότι η πορεία των τιμών ενδέχεται να είναι αντίστροφη από τη φετινή. Όπως εξήγησε, το 2026 ξεκίνησε με σχετικά χαμηλές τιμές, οι οποίες αυξήθηκαν σημαντικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, ενώ για την επόμενη χρονιά διαβλέπει το ενδεχόμενο οι τιμές να κινηθούν αρχικά σε υψηλά επίπεδα και να αποκλιμακωθούν στη συνέχεια.

Νέες εξαγορές σε Πολωνία και Ουγγαρία – Το 81% του στόχου για το 2030

Σε σχέση με τον διεθνή προσανατολισμό της Επιχείρησης, η ΔΕΗ διευρύνει το αποτύπωμά της στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας τις εξαγορές ως εργαλείο ταχύτερης εισόδου σε νέες αγορές.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Στάσσης, η στρατηγική δεν περιορίζεται στην απόκτηση λειτουργούντων έργων, αλλά περιλαμβάνει και τοπικές ομάδες ανάπτυξης, οι οποίες επιτρέπουν στον όμιλο να υλοποιεί νέες επενδύσεις και να αποκτά σταθερή παρουσία στις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Στην Πολωνία, οι συμφωνίες με την EDP Renewables και την ABO προσέθεσαν χαρτοφυλάκιο 175,4 MW, αποτελούμενο από 130,5 MW αιολικών και 44,9 MW φωτοβολταϊκών. Παράλληλα, η πλατφόρμα της ABO διαθέτει έργα ανάπτυξης έως 1,2 GW, ενώ η συναλλαγή με την EDP Renewables περιλαμβάνει επιπλέον φωτοβολταϊκά 101,9 MW υπό ανάπτυξη.

Στην Ουγγαρία, η εξαγορά της ABO ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο με 81,9 MW φωτοβολταϊκών σε λειτουργία και έργα υπό ανάπτυξη περίπου 1 GW. Έχει επίσης υπογραφεί συμφωνία για την απόκτηση 57,5 MW φωτοβολταϊκών από την Greenvolt, η ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Συνολικά, από την αρχή του έτους έως τις 16 Νοεμβρίου, οι προσθήκες σε ΑΠΕ και αποθήκευση προσεγγίζουν τα 600 MW σε έξι αγορές, περιλαμβάνοντας και έργο μπαταριών 49,8 MW στη Ρουμανία.

Με τις νέες προσθήκες και τις συμφωνημένες εξαγορές, η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ διαμορφώνεται σε περίπου 7,9 GW σε pro forma βάση. Σε συνδυασμό με τα 7,4 GW έργων υπό κατασκευή, έτοιμων προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία, ο όμιλος έχει καλύψει περίπου το 81% του στόχου των 18,8 GW για το 2030, σύμφωνα με τη διοίκηση.

Στα 2,8 δισ. ευρώ τα EBITDA το 2027 – Η ασπίδα του καθετοποιημένου μοντέλου

Η επιτάχυνση των επενδύσεων συνοδεύεται από υψηλότερους στόχους κερδοφορίας, με τη διοίκηση να επιβεβαιώνει τις προβλέψεις για το 2026 και να προσβλέπει σε περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων το 2027.

Ο Γιώργος Στάσσης στάθηκε ιδιαίτερα στη λειτουργία του καθετοποιημένου μοντέλου, εξηγώντας ότι οι υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τις παραδοχές του επιχειρηματικού σχεδίου μπορούν να ενισχύσουν την κερδοφορία της παραγωγής, αντισταθμίζοντας τις πιέσεις στην προμήθεια. Αντίστοιχα, σε περιόδους χαμηλότερων τιμών, η προμήθεια ωφελείται από το μειωμένο κόστος αγοράς ενέργειας, περιορίζοντας τις επιπτώσεις στις συνολικές επιδόσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ διατηρεί κυλιόμενη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου για τους επόμενους δώδεκα μήνες, με το ποσοστό κάλυψης να διαμορφώνεται περίπου στο 50%.

Στο εννεάμηνο, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 9%, στα 1,812 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά μειοψηφιών ενισχύθηκαν κατά 35%, στα 547 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός στα 7,269 δισ. ευρώ, με τις διεθνείς δραστηριότητες να συνεισφέρουν πλέον το 24% των EBITDA.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση επιβεβαίωσε τον στόχο για προσαρμοσμένα EBITDA 2,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη μετά μειοψηφιών περίπου 700 εκατ. ευρώ. Το 2027 προβλέπεται περαιτέρω αύξηση των EBITDA στα 2,8 δισ. ευρώ και των καθαρών κερδών πάνω από τα 800 εκατ. ευρώ, ενώ το προβλεπόμενο μέρισμα διαμορφώνεται στα 0,80 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2026 και στο 1 ευρώ για τη χρήση 2027.

Στο 2029 η πρώτη κατάληξη για την έρευνα της Κομισιόν

Σε ό,τι αφορά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την διαμόρφωση των τιμών της αγοράς για την περίοδο 2013–2019, ο κ. Στάσσης υπογράμμισε ότι πρόκειται για υπόθεση που ανάγεται στην περίοδο πριν από τον μετασχηματισμό της ΔΕΗ.

Η εταιρεία έχει ήδη απαντήσει στην αρχική ανακοίνωση αιτιάσεων και συνεχίζει να παρέχει στοιχεία στο πλαίσιο της διαδικασίας, την οποία η διοίκηση χαρακτηρίζει μακρά. Η πιθανότερη πρώτη κατάληξη τοποθετείται στο 2029, ενώ ενδεχόμενη δικαστική συνέχεια θα μπορούσε να μεταθέσει την οριστική έκβαση έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030.