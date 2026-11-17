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Η επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος, η ενίσχυση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη κέντρων δεδομένων αποτελούν τους βασικούς άξονες ανάπτυξης της ΔΕΗ για την επόμενη διετία. Παρά τις πιέσεις που καταγράφηκαν στην κερδοφορία του τρίτου τριμήνου, η Alpha Finance-AXIA διατηρεί θετική στάση για τη μετοχή, με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα 29,10 ευρώ.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι ο ενεργειακός όμιλος διαθέτει την απαραίτητη λειτουργική δυναμική για να επιτύχει τους ετήσιους στόχους του. Η τιμή στόχος αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 30% από την τιμή των 22,44 ευρώ στις 16 Νοεμβρίου.

Επενδυτική επιτάχυνση και χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 20,1 GW

Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά, με τη διοίκηση να προβλέπει συνολικές επενδύσεις μεταξύ 4 και 4,5 δισ. ευρώ το 2026 και 6,1 δισ. ευρώ το 2027.

Στο εννεάμηνο, οι επενδύσεις ανήλθαν σε 2,6 δισ. ευρώ, έναντι 1,4 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο. Περίπου το 41% κατευθύνθηκε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το 35% στα δίκτυα διανομής.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων, διαμορφώθηκε στα 7,9 GW τον Νοέμβριο του 2026.

Παράλληλα, περίπου 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή ή είναι έτοιμα προς κατασκευή, ενώ επιπλέον 4,7 GW βρίσκονται σε στάδιο αδειοδότησης και τεχνικού σχεδιασμού.

Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο φτάνει τα 20,1 GW, υπερβαίνοντας κατά 1,3 GW τον στόχο των 18,8 GW για το τέλος του 2030. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η εξέλιξη αυτή προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης του ομίλου.

Κέντρα δεδομένων και συμφωνία με την AWS

Ένας ακόμη τομέας στον οποίο επικεντρώνεται η Alpha Finance-AXIA είναι η σχεδιαζόμενη συνεργασία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων.

Η διοίκηση αναμένει την οριστικοποίηση συμφωνίας για εγκατάσταση ισχύος 300 MW έως το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ οι συζητήσεις για πιθανή επέκταση της επένδυσης στο 1 GW προγραμματίζονται για το δεύτερο τρίμηνο.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα εκτιμάται ότι δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές δεδομένων.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να προσθέσει μια νέα διάσταση στο επιχειρηματικό μοντέλο της ΔΕΗ, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές και την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλες τεχνολογικές εγκαταστάσεις.

Οι στόχοι κερδοφορίας και οι πιέσεις του τρίτου τριμήνου

Η διοίκηση επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για προσαρμοσμένα EBITDA 2,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη περίπου 700 εκατ. ευρώ το 2026.

Για το 2027 ο πήχης ανεβαίνει στα 2,8 δισ. ευρώ για τα EBITDA και σε περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.

Η Alpha Finance-AXIA διατηρεί τις δικές της εκτιμήσεις για το 2026 στα 2,448 δισ. ευρώ EBITDA και στα 709 εκατ. ευρώ προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη. Για το 2027 προβλέπει αντίστοιχα 2,93 δισ. και 853 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις για μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή το 2026 και 1 ευρώ το 2027.

Στο τρίτο τρίμηνο, τα προσαρμοσμένα EBITDA μειώθηκαν κατά 15%, στα 573 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 159 εκατ. ευρώ, από 211 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι πιέσεις συνδέονται κυρίως με την απόφαση απορρόφησης μέρους των αυξήσεων στις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις των πελατών.

Ωστόσο, στο εννεάμηνο τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 8,5%, στα 1,812 δισ. ευρώ, και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη κατά 34,7%, στα 547 εκατ. ευρώ.

Ρουμανία, παραγωγή ενέργειας και δανεισμός

Η αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές συνέβαλε στον περιορισμό του ενεργειακού κόστους. Η παραγωγή ΑΠΕ αυξήθηκε από 5,1 σε 8,3 TWh, ενώ οι δαπάνες φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά 16%, στα 519 εκατ. ευρώ.

Η δραστηριότητα στη Ρουμανία ενίσχυσε επίσης την κερδοφορία, χάρη στην άρση των ανώτατων ορίων τιμολόγησης και στις δυνατότητες διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 4,2 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, με τον δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA στις 1,9 φορές, έναντι εσωτερικού ανώτατου ορίου 3,5 φορών.

Η Alpha Finance-AXIA εκτιμά ότι η ενίσχυση της παραγωγής ΑΠΕ, οι επενδύσεις στα δίκτυα και η προοπτική ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων μπορούν να στηρίξουν την κερδοφορία της ΔΕΗ τα επόμενα χρόνια, παρά τη μεταβλητότητα των ενεργειακών τιμών και τις αυξημένες κεφαλαιουχικές ανάγκες.