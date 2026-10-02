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Στην επόμενη φάση αναδιάταξης του χαρτοφυλακίου της εισέρχεται η Vivartia, έχοντας πίσω της μια χρονιά δύο μεγάλων πωλήσεων, δραστικής μείωσης του δανεισμού, αλλά και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων που παρέμειναν στον όμιλο.

Οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 δίνουν ουσιαστικά τον πρώτο πλήρη λογαριασμό της Vivartia μετά την πώληση της Μπάρμπα Στάθης και της Δωδώνης έναντι συνολικού τιμήματος 240 εκατ. ευρώ. Και δημοσιοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία το CVC, με τον Partner και επικεφαλής του γραφείου του στην Ελλάδα, Άλεξ Φωτακίδη, προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του: οι διαπραγματεύσεις για την Evergood και τον κλάδο εστίασης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ στην αγορά επιμένουν τα σενάρια για τη ΔΕΛΤΑ, χωρίς για την τελευταία να έχει γνωστοποιηθεί διαδικασία πώλησης.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση της Vivartia υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο, Θανάση Παπανικολάου, έχει να διαχειριστεί έναν όμιλο μικρότερο πλέον σε περίμετρο, ο οποίος όμως το 2025 συνέχισε να αναπτύσσεται. Οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 7,4% στα 755,5 εκατ. ευρώ, από 703,6 εκατ. ευρώ, και η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία κατά 12,4% στα 81,2 εκατ. ευρώ, από 72,2 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα δεν είναι πάντως μονοδιάστατη. Το μικτό περιθώριο υποχώρησε στο 30,3% από 30,8%, καθώς οι εταιρείες του ομίλου απορρόφησαν μέρος της αύξησης του κόστους πρώτων υλών και ενέργειας. Παράλληλα, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές, συμπεριλαμβανομένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων, περιορίστηκαν στα 29,6 εκατ. ευρώ από 69,6 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση να αποδίδει τη μείωση στις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης.

Οι τρεις πυλώνες

Η μεγαλύτερη αλλαγή στη σύνθεση της σημερινής Vivartia αποτυπώνεται στην εστίαση, η οποία έχει πλέον φθάσει σε μέγεθος τα γαλακτοκομικά και αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του ομίλου.

Οι πωλήσεις του κλάδου αυξήθηκαν κατά 13,1% στα 299,6 εκατ. ευρώ, από 265 εκατ. ευρώ, και η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία κατά 10,4% στα 32,8 εκατ. ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι από τα συνολικά 51,9 εκατ. ευρώ πρόσθετων πωλήσεων που κατέγραψε η Vivartia μέσα σε έναν χρόνο, τα 34,7 εκατ. ευρώ προήλθαν από την εστίαση.

Πρόκειται ακριβώς για τη δραστηριότητα που βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για την επόμενη αποεπένδυση. Στην Evergood βρίσκονται μεταξύ άλλων τα Goody’s, Everest, Flocafé και La Pasteria, ενώ από το 2025 στο χαρτοφυλάκιο προστέθηκε και η Jackaroo.

Τον Μάρτιο του 2025 η Evergood απέκτησε το 60% της Red Meat, της εταιρείας πίσω από την Jackaroo. Η ανάπτυξη της αλυσίδας αποτυπώθηκε και στα κόστη της Vivartia. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν κατά 19,3 εκατ. ευρώ, στα 218,8 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που η διοίκηση αποδίδει κυρίως στην εξαγορά και επέκταση της Jackaroo, με περισσότερα σημεία πώλησης, προσωπικό και ενοίκια.

Η διεύρυνση της δραστηριότητας φαίνεται και στην απασχόληση. Ο αριθμός των εργαζομένων στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου αυξήθηκε στους 4.756 από 4.098 στο τέλος του 2024.

Στα γαλακτοκομικά, με βασικό όχημα τη ΔΕΛΤΑ, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,5% στα 298,7 εκατ. ευρώ και η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία κατά 19% στα 22,2 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ενίσχυσε τα μερίδιά της σε λευκό γιαούρτι, επιδόρπια και σοκολατούχο γάλα, ενώ πιέσεις καταγράφηκαν στο λευκό γάλα ψυγείου, στα φυτικά ροφήματα και στους χυμούς, μεταξύ άλλων από την ενίσχυση της ιδιωτικής ετικέτας.

Έτσι, ΔΕΛΤΑ και εστίαση βρίσκονται πλέον σχεδόν στο ίδιο επίπεδο από πλευράς πωλήσεων, αλλά με σημαντική απόσταση στην κερδοφορία: 32,8 εκατ. ευρώ για την εστίαση έναντι 22,2 εκατ. ευρώ για τα γαλακτοκομικά.

Ο τρίτος πυλώνας, οι κατεψυγμένες ζύμες, είναι μικρότερος σε μέγεθος, αλλά εμφανίζει υψηλότερη αναλογικά κερδοφορία. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,2% στα 163,6 εκατ. ευρώ και η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία έφθασε τα 27,3 εκατ. ευρώ. Με πωλήσεις σχεδόν στο μισό επίπεδο της ΔΕΛΤΑ, ο κλάδος παρήγαγε περίπου 5 εκατ. ευρώ περισσότερα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη.

Τα δύο deals

Η αλλαγή της περιμέτρου της Vivartia ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025 με την ολοκλήρωση της πώλησης της Μπάρμπα Στάθης και των θυγατρικών της στην Ideal Holdings αντί 130 εκατ. ευρώ.

Τον Νοέμβριο ακολούθησε η πώληση της Δωδώνης και των θυγατρικών της στα Ελληνικά Γαλακτοκομεία αντί 110 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι δύο συμφωνίες είχαν τίμημα 240 εκατ. ευρώ και απέφεραν λογιστικό κέρδος περίπου 74,6 εκατ. ευρώ. Οι καθαρές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, μετά την αφαίρεση των χρηματικών διαθεσίμων που έφυγαν μαζί με τις εταιρείες που μεταβιβάστηκαν, ανήλθαν σε 216,5 εκατ. ευρώ.

Οι συναλλαγές αυτές εξηγούν και τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων και στην κερδοφορία των δραστηριοτήτων που εξακολουθούν να ανήκουν στη Vivartia.

Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες υποχώρησαν στα 9 εκατ. ευρώ από 17,5 εκατ. ευρώ, αλλά τα συνολικά καθαρά κέρδη του ομίλου έφθασαν τα 80,1 εκατ. ευρώ, καθώς οι διακοπείσες δραστηριότητες συνεισέφεραν καθοριστικά στο τελικό αποτέλεσμα.

Αντίστοιχη διάκριση χρειάζεται και στην προσαρμοσμένη κερδοφορία. Τα 81,2 εκατ. ευρώ αφορούν κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων πριν από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 και τις έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, συμπεριλαμβανομένου του ΔΠΧΑ 16, υποχώρησαν στα 71,4 εκατ. ευρώ από 75,6 εκατ. ευρώ.

Δάνεια και επιστροφές

Οι δύο πωλήσεις συνοδεύτηκαν από μεγάλη αλλαγή και στην κεφαλαιακή δομή. Ο συνολικός δανεισμός της Vivartia μειώθηκε μέσα σε έναν χρόνο κατά 366,5 εκατ. ευρώ, στα 275,4 εκατ. ευρώ από 641,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα περιορίστηκαν στα 56,1 εκατ. ευρώ από 100,5 εκατ. ευρώ.

Μέσα στο 2025 η Vivartia αποπλήρωσε ενδοομιλικό δανεισμό 188,5 εκατ. ευρώ. Η μεγάλη απομόχλευση περιόρισε κατά 19,8% και τα χρηματοοικονομικά έξοδα, στα 24,1 εκατ. ευρώ από 30 εκατ. ευρώ.

Η αποπληρωμή μακροπρόθεσμου δανεισμού προς τον μέτοχο είχε, ωστόσο, ως αποτέλεσμα ο όμιλος να εμφανίζει στο τέλος του 2025 αρνητικό κεφάλαιο κίνησης 22,7 εκατ. ευρώ.

Οι κινήσεις συνεχίστηκαν και το 2026. Τον Απρίλιο η Vivartia σύναψε νέο εμπράγματως ασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο 150 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας, το οποίο κάλυψαν οι Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank. Παράλληλα αποπληρώθηκε ομολογιακό δάνειο 19,6 εκατ. ευρώ προς την Πειραιώς και πραγματοποιήθηκε επιστροφή κεφαλαίου 125 εκατ. ευρώ προς τον μέτοχο, τη Venetiko Holdings, η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της CVC Capital Partners VII.

Είχε προηγηθεί τον Μάρτιο επιστροφή κεφαλαίου 40,93 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΛΤΑ προς τη Nutrico, με τα κεφάλαια να χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή ενδοομιλικού δανείου, τόκων και λοιπών υποχρεώσεων.

Η επόμενη μέρα

Στο επιχειρησιακό πεδίο, η διοίκηση υπό τον Θανάση Παπανικολάου μπήκε στο 2026 με τις πιέσεις στο κόστος και στην κατανάλωση να παραμένουν. Στις οικονομικές καταστάσεις επισημαίνονται ο πληθωρισμός και η μειωμένη καταναλωτική δαπάνη ως παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον, ενώ ο σχεδιασμός επικεντρώνεται στην ενίσχυση των δικτύων, σε νέες προϊοντικές κινήσεις, στον έλεγχο του κόστους, στη γεωγραφική επέκταση και στην αύξηση των εξαγωγών.

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