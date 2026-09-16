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Υπογράφηκαν σήμερα οι έξι μεγάλες συμφωνίες-πλαίσιο για τη διαχείριση και τη λειτουργία των δομών του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επιβεβαιώνοντας την κατανομή των γεωγραφικών τμημάτων μεταξύ των BRINKS, AKTOR, ΑΒΑΞ, UNISON και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που είχε αποκαλύψει τον Αύγουστο το newmoney.

Η συνολική αξία των συμβάσεων ανέρχεται σε 137,1 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ για δύο έτη, ενώ προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης έως 100%. Εφόσον αυτό ενεργοποιηθεί πλήρως, η αξία του έργου μπορεί να φτάσει τα 274,2 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Τα τελικά ποσά είναι ελαφρώς υψηλότερα από την αρχική εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού, η οποία ανερχόταν σε περίπου 136,3 εκατ. ευρώ για τη διετία και έως 272,5 εκατ. ευρώ μαζί με την προαίρεση.

Οι συμφωνίες καλύπτουν τις δομές και τις εγκαταστάσεις του υπουργείου σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και των Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου. Κάθε ανάδοχος αναλαμβάνει συνολικά τις υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και ασφάλειας, καθώς και τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων του γεωγραφικού τμήματος που του κατακυρώθηκε.

«Για το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η συγκεκριμένη σύμβαση είναι η μεγαλύτερη που έχει υπογράψει, όχι μόνο ως προς την αξία της αλλά και ως προς τη λειτουργικότητά της», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Όπως σημείωσε, η συνεργασία με το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο επιλέχθηκε προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία του στις δημόσιες συμβάσεις και να διασφαλιστεί «το κομμάτι της διαφάνειας με την ισορροπία μεταξύ των χρημάτων που δίνουμε και του οφέλους που παίρνουμε».

Η κατανομή

Το πρώτο τμήμα, που καλύπτει την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας, κατακυρώθηκε στην ένωση NOVACON, LA BOLAGET Facility Management, BRINK’S Security Services και BRINK’S Aviation Security Services. Η συνολική τιμή για τη διετία ανέρχεται σε 23,4 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Το δεύτερο τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ανέλαβε η ένωση AKTOR FM – OCEANIC, με τίμημα 20,07 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Στην ένωση ΑΒΑΞ – ICTS – TASK κατακυρώθηκαν δύο από τα έξι τμήματα. Το τρίτο καλύπτει την Ηπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα Ιόνια Νησιά και μέρος της Στερεάς Ελλάδας και έχει αξία 17,38 εκατ. ευρώ. Η ίδια ένωση ανέλαβε και το έκτο τμήμα, που αφορά το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, έναντι 16,37 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία των δύο συμβάσεων διαμορφώνεται έτσι σε περίπου 33,75 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ για τη διετία.

Το μεγαλύτερο από πλευράς αξίας τμήμα είναι το τέταρτο, το οποίο περιλαμβάνει την Αττική, μέρος της Στερεάς Ελλάδας και το κτίριο Κεράνης, όπου στεγάζεται το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Το έργο κατακυρώθηκε στην ένωση UNISON Facility Services – ESA Security Solutions, με τίμημα 34,26 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Το πέμπτο τμήμα, που καλύπτει το Βόρειο Αιγαίο, ανέλαβε η ένωση ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΓΕΚ Services – G4S Secure Solutions, έναντι 25,6 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός

Ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός δημοσιεύθηκε στις 24 Μαρτίου 2026 και διενεργήθηκε από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου για λογαριασμό του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Πριν από την υπογραφή των συμβάσεων ολοκληρώθηκε ο προβλεπόμενος έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο κ. Πλεύρης συνέδεσε τη νέα συμφωνία με την εμπειρία λειτουργίας των δομών από το 2020 και τις αλλαγές που κρίθηκαν απαραίτητες, κυρίως στην τεχνική τους υποστήριξη. «Μαζί μπορέσαμε να δούμε από τις προηγούμενες συμβάσεις σε ποια σκέλη πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο για να βελτιώσουμε και παράλληλα να βάλουμε τις βάσεις ώστε από εδώ και πέρα να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν στο επόμενο επίπεδο οι δομές μας, διασφαλίζοντας και θέσεις εργασίας και το κομμάτι της φύλαξης και της καθαριότητας, αλλά και το κομμάτι της τεχνικής υποστήριξης, όπου εκεί έγιναν κυρίως οι περισσότερες παρεμβάσεις», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου και επικεφαλής του PPF, Παναγιώτης Σταμπουλίδης τόνισε: «Σε ένα ακόμη σύνθετο έργο στρατηγικής σημασίας, αποδεικνύουμε στην πράξη την υψηλή τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Η άρτια διενέργεια ενός απαιτητικού διεθνούς διαγωνισμού, σε συνδυασμό με την επιτυχή ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο κατάρτισης, τεχνογνωσίας και επιχειρησιακής επάρκειας των στελεχών του PPF».

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