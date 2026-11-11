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Την έγκρισή τους στην εξαγορά της EasyJet από την Apollo, έναντι 5,7 δισ. στερλινών, έδωσαν την Τετάρτη οι μέτοχοι της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους, ανοίγοντας τον δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας από επενδυτικό όμιλο ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity).

Όπως μεταδίδει το Reuters, η απόφαση αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην αποχώρηση της EasyJet από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας στη βρετανική χρηματιστηριακή αγορά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, υπέρ της εξαγοράς ψήφισε το 97,07% των μετοχών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία στο πλαίσιο του σχεδίου συναλλαγής, ενώ θετική ψήφο έδωσε και το 83,29% των μετόχων που ψήφισαν.

Με τα ποσοστά αυτά καλύφθηκαν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις έγκρισης από τους μετόχους για τη μετατροπή της EasyJet σε μη εισηγμένη εταιρεία.

Η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας επιδιώκει να ολοκληρώσει τη διαδικασία πριν από το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2027, εφόσον εξασφαλιστούν και οι υπόλοιπες απαραίτητες εγκρίσεις.

Παρά την ισχυρή υποστήριξη των μετόχων, η εξαγορά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς παραμένουν ρυθμιστικές εκκρεμότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ευρωπαϊκές αρχές προετοιμάζουν επανεξέταση των κανόνων ιδιοκτησίας και ελέγχου των αεροπορικών εταιρειών, με στόχο να αποτραπεί η απόκτηση ουσιαστικού ελέγχου ευρωπαϊκών αερομεταφορέων από επενδυτές τρίτων χωρών.

Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τη συναλλαγή, καθιστώντας την έγκριση των αρμόδιων αρχών καθοριστική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εξαγοράς.