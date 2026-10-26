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Η EasyJet σχεδιάζει να προσφέρει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του δορυφορικού δικτύου Starlink σε ολόκληρο τον στόλο των αεροσκαφών Airbus που διαθέτει, επιβεβαιώνοντας ότι η αυξανόμενη ζήτηση για γρήγορο Ίντερνετ κατά τη διάρκεια των πτήσεων επεκτείνεται πλέον και στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας, η σταδιακή εγκατάσταση της τεχνολογίας Starlink θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2027, με στόχο να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2028. Η βρετανική αεροπορική επιδιώκει μέσω της νέας υπηρεσίας να προσελκύσει περισσότερους επιβάτες, τόσο από τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και από την αγορά ταξιδιών αναψυχής.

Η EasyJet βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς και εξόδου από το χρηματιστήριο από την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Apollo Global Management, η οποία έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να εισαγάγει υπηρεσίες υψηλότερης κατηγορίας και προϊόντα προσανατολισμένα στους επαγγελματίες ταξιδιώτες στα βασικά δρομολόγια της αεροπορικής εταιρείας.

Από τις αμφιβολίες για το κόστος στη συμφωνία με τη SpaceX

Όπως υπενθυμίζει το Bloomberg, τον Ιανουάριο, ο διευθύνων σύμβουλος της EasyJet, Κέντον Τζάρβις, είχε επιβεβαιώσει ότι η εταιρεία βρισκόταν σε συζητήσεις με τη SpaceX, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας δεν έβγαιναν». Είχε προσθέσει ότι η αεροπορική εταιρεία συνομιλούσε και με άλλους παρόχους για την εγκατάσταση Wi-Fi, όταν θα διαμορφώνονταν οι κατάλληλες συνθήκες.

Η νέα συμφωνία αποτελεί ακόμη μία σημαντική επιτυχία για τον Έλον Μασκ και τη SpaceX, την εταιρεία που ελέγχει, καθώς η Starlink διευρύνει συνεχώς την παρουσία της στον κλάδο των αερομεταφορών.

Ήδη έχει εξασφαλίσει συμβόλαια με μεγάλους αεροπορικούς ομίλους και εταιρείες, όπως η IAG, μητρική της British Airways, η Emirates και η United Airlines.

Η κόντρα Μασκ – Ryanair για το Starlink

Η επέκταση της Starlink στις αερομεταφορές δεν έχει γίνει πάντως χωρίς αντιδράσεις.

Νωρίτερα φέτος, ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, είχε εμπλακεί σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Έλον Μασκ, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την εγκατάσταση του συστήματος στα αεροσκάφη της ιρλανδικής εταιρείας χαμηλού κόστους.

Ο Ο’Λίρι είχε υποστηρίξει ότι το πρόσθετο βάρος και η αεροδυναμική αντίσταση που προκαλεί η κεραία της Starlink, η οποία τοποθετείται στην οροφή της ατράκτου, θα αύξαναν το κόστος καυσίμων.

Για τον λόγο αυτό, είχε χαρακτηρίσει την τεχνολογία μη ελκυστική επιλογή για τη Ryanair, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους απέναντι στη συνδεσιμότητα κατά τη διάρκεια των πτήσεων.