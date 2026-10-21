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Τριάντα χρόνια μετά την ίδρυση της easyJet, με την οποία αμφισβήτησε τις καθιερωμένες αεροπορικές εταιρείες, ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου στρέφεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το easyShop.com, η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα αγορών του easy family of brands, ξεκινά επίσημα τη λειτουργία του σε 21 ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο να αποτελέσει μια νέα ανταγωνιστική πρόταση απέναντι στην Amazon.

Το easyShop συγκεντρώνει προϊόντα πολλών κατηγοριών από ανεξάρτητους εμπόρους, δίνοντας έμφαση στις ανταγωνιστικές τιμές, την απλότητα των αγορών και την επιβράβευση των καταναλωτών. Παράλληλα, προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα μοντέλο συνεργασίας σχεδιασμένο να υποστηρίζει την ανάπτυξή τους.

Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν δραστηριοποιείται το ίδιο ως λιανοπωλητής, δηλαδή δεν διατηρεί αποθέματα, δεν διαθέτει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και δεν ανταγωνίζεται τις επιχειρήσεις που πωλούν μέσω αυτού. Κάθε προϊόν ανήκει σε έναν συνεργαζόμενο έμπορο και κάθε παραγγελία μεταφράζεται σε πώληση για την επιχείρησή του.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands – www.easy.com), δήλωσε: «Ο ανταγωνισμός είναι καλός τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Καμία αγορά δεν ωφελείται όταν όλοι αισθάνονται ότι έχουν μόνο μία επιλογή.

Το easyShop συνδυάζει τις αξίες που διαχρονικά εκφράζει το easy brand – απλότητα, προσιτές τιμές και δυνατότητα επιλογής – με ένα μοντέλο λειτουργίας που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους εμπόρους να αναπτυχθούν, αντί να τους ανταγωνίζεται. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για μια νέα προσέγγιση στις ηλεκτρονικές αγορές».

Πρόσβαση σε 21 αγορές μέσω ενός λογαριασμού

Μέσω ενός ενιαίου λογαριασμού, οι έμποροι μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους στις αγορές της επιλογής τους, από τις 21 στις οποίες λειτουργεί η πλατφόρμα, με αυτόματο υπολογισμό του ΦΠΑ. Δεν απαιτείται να ιδρύσουν εταιρεία σε κάθε χώρα, διευκολύνοντας έτσι τη διεθνή επέκταση επιχειρήσεων για τις οποίες το κόστος και η πολυπλοκότητα της τοπικής παρουσίας αποτελούσαν μέχρι σήμερα εμπόδιο.

Μετά τη σταδιακή ενεργοποίηση των τοπικών ιστοτόπων του easyShop, εκατοντάδες έμποροι πραγματοποιούν ήδη πωλήσεις μέσω της πλατφόρμας. Ενόψει της Black Friday και των Χριστουγέννων, το easyShop προσκαλεί περισσότερες επιχειρήσεις από την Ελλάδα και την Ευρώπη να ενταχθούν, να διευρύνουν το κοινό τους και να αξιοποιήσουν την περίοδο με τη μεγαλύτερη εμπορική κίνηση του έτους.

Την τεχνολογική υποδομή και τη λειτουργία του easyShop αναλαμβάνει η OnCommerce, η εταιρεία πίσω από την πλατφόρμα OnBuy και τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα Comet, που πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα τη λειτουργία της.

Ο Cas Paton, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της OnCommerce, δήλωσε: «Πάρα πολλοί έμποροι αναπτύσσουν την επιχείρησή τους σε μια πλατφόρμα που είναι ταυτόχρονα και ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής τους. Θεωρούμε ότι αυτό είναι λάθος. Το easyShop δεν θα ανταγωνιστεί ποτέ τις επιχειρήσεις που πωλούν μέσω αυτού διαθέτοντας δικά του προϊόντα.

Εδώ και 30 χρόνια, το easy brand αμφισβητεί τους καθιερωμένους παίκτες και κερδίζει. Τώρα στρεφόμαστε στους κολοσσούς του ηλεκτρονικού εμπορίου, στο πλευρό των εμπόρων, προσφέροντάς τους τους δίκαιους όρους συνεργασίας που στερούνται εδώ και πολύ καιρό».

Εκατομμύρια προϊόντα και επιβράβευση σε κάθε αγορά

Για τους καταναλωτές, το easyShop συγκεντρώνει εκατομμύρια προϊόντα από αξιόπιστους εμπόρους σε μία πλατφόρμα. Προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές, δωρεάν παράδοση σε εκατομμύρια προϊόντα, επιβράβευση σε κάθε αγορά, ευέλικτες επιλογές πληρωμής και επαληθευμένες αξιολογήσεις.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εγγραφούν στο easyShop, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να επισκεφθούν το www.easyshop.com/gr/.