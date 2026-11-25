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Βαρύ πλήγμα στην κερδοφορία της EasyJet προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την εκτίναξη των τιμών των αεροπορικών καυσίμων να εξανεμίζει σχεδόν το σύνολο των κερδών της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους, λίγους μήνες πριν από την εξαγορά της από την αμερικανική Apollo Global Management.

Η EasyJet ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων ύψους 24 εκατ. στερλινών (31,4 εκατ. δολαρίων) για την οικονομική χρήση του 2026, έναντι 658 εκατ. στερλινών έναν χρόνο νωρίτερα. Οι επιδόσεις της υπολείπονται σημαντικά των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν κέρδη περίπου 93 εκατ. στερλινών.

«Η φετινή χρονιά ήταν δύσκολη για τις αεροπορικές εταιρείες λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεών της στη ζήτηση και στις τιμές των καυσίμων, γεγονός που επηρέασε σημαντικά τις οικονομικές μας επιδόσεις», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της EasyJet, Κέντον Τζάρβις.

Η άνοδος των τιμών των αεροπορικών καυσίμων έχει αναγκάσει τις αεροπορικές εταιρείες διεθνώς να προχωρήσουν σε περικοπές δαπανών και περιορισμό των δρομολογίων κατά τη χειμερινή περίοδο, σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Η εξαγορά των 5,7 δισ. στερλινών

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι μέτοχοι της EasyJet ενέκριναν την εξαγορά της εταιρείας από την Apollo Global Management έναντι 5,7 δισ. στερλινών.

Ο αμερικανικός επενδυτικός όμιλος σχεδιάζει να εισαγάγει υπηρεσίες υψηλότερης κατηγορίας και προϊόντα που απευθύνονται σε επαγγελματίες ταξιδιώτες στα βασικά δρομολόγια της εταιρείας.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ενόψει της εξαγοράς, η EasyJet ανακοίνωσε ότι δεν θα δημοσιοποιήσει προβλέψεις για τις οικονομικές επιδόσεις της επόμενης χρήσης.

Παρά την κατάρρευση της κερδοφορίας της, η μετοχή της EasyJet καταγράφει άνοδο 35% από τις αρχές του έτους.

Η EasyJet είναι η τελευταία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες που ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο, μετά τις Ryanair, Wizz Air και IAG, μητρική της British Airways.