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Τα στατιστικά στοιχεία ως προς τις Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων, έτους 2025, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Το 2025 οι κηρυχθείσες πτωχεύσεις ανέρχονται σε 392 έναντι 23 το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.604,3%. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την περίοδο 2016 – 2025 παρουσιάζει αύξηση κατά 15%. Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν, από την ανάλυση των στοιχείων του χρονικού διαστήματος 2016 – 2025, παρατηρείται αύξηση των πτωχεύσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 30,3% στις ατομικές επιχειρήσεις, 11,6% στις προσωπικές εταιρείες, μείωση 1,8% στις κεφαλαιουχικές εταιρείες και αύξηση 19,0% στις άλλες ή άγνωστες εταιρείες.

Από την ανάλυση των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν το έτος 2025, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2), παρατηρείται ότι οι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό 25,0%, ακολουθεί ο τομέας των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με ποσοστό 22,2%, έπονται οι τομείς της μεταποίησης με 12,2%, των κατασκευών με 9,9%, των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων με 5,9%, μεταφοράς και αποθήκευσης με 5,6%, διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων με 5,1%, γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας με 3,1%, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών με 2,6%, εκπαίδευσης, δραστηριοτήτων σχετικών με την ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα και τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας με 1,3%.

Τέλος, για την περίοδο 2016-2025 παρατηρείται μείωση στο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του αριθμού των επαληθεύσεων κατά 10,2%, στο ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε κατά 26,6% και στον αριθμό των απασχολουμένων που έχουν αξίωση κατά 23,5%.

Τα στοιχεία για τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων προέρχονται από τα Πρωτοδικεία της Χώρας (Πτωχευτικά Δικαστήρια), τα οποία συμπληρώνουν και διαβιβάζουν στην ΕΛΣΤΑΤ στατιστικό πίνακα με στοιχεία για τις κηρυχθείσες πτωχεύσεις, σύμφωνα με τις εκδοθείσες σχετικές αποφάσεις. Επιπλέον, συλλέγονται στοιχεία επί των πτωχεύσεων για τις οποίες περατώθηκαν οι επαληθεύσεις απαιτήσεων, το ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε και ο αριθμός των απασχολουμένων που έχουν αξιώσεις.