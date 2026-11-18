Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Όμιλος ΟΤΕ ενεργοποιεί το πρόγραμμα επιβράβευσης στελεχών Shares Award Plan 2026, προσφέροντας μία δωρεάν μετοχή για κάθε πέντε μετοχές προσωπικής επένδυσης, μετά από περίοδο διακράτησης ενός έτους και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις απόδοσης και απασχόλησης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Ομίλου:

Σε συνέχεια της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Ιουνίου 2026, ο ΟΤΕ προχωρά στην εφαρμογή του προγράμματος επιβράβευσης σε μετοχές «OTE Shares Award Plan 2026» για στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν προσωπική επένδυση σε μετοχές ΟΤΕ και, μετά την προβλεπόμενη περίοδο διατήρησης διάρκειας ενός έτους και υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των σχετικών όρων, δικαιούνται μία δωρεάν Μετοχή Αντιστοίχισης για κάθε πέντε μετοχές προσωπικής επένδυσης (5:1).

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι όλα τα στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ οι θέσεις των οποίων εντάσσονται στις Διοικητικές Ομάδες (Management Groups) MG1-MG3 καθώς και τα στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ που ανήκουν στις ομάδες MG4/PG2 Upper (MG4: Management Group 4 – Upper Middle Management positions (Senior Managers), PG2: Professional Group 2 – Senior Experts, οι θέσεις των οποίων εντάσσονται στο υψηλό benchmark category του Group τους (upper)), τα οποία έχουν κατά την 01/10/2026 ενεργή σχέση απασχόλησης στον ΟΤΕ ή στις Συμμετέχουσες εταιρείες του Ομίλου, και η ατομική τους απόδοση κατά το προηγούμενο έτος αντιστοιχεί στο επίπεδο «ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης» ή ανώτερο.

Οι δωρεάν Μετοχές Αντιστοίχισης θα προέλθουν από ίδιες μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.