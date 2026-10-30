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Ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης για το σύνολο της χρονιάς του 2026, ανθεκτικότητα απέναντι στον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών –που προκύπτει κυρίως από τις κινήσεις της ΔΕΗ-, και νέες ευκαιρίες εσόδων για την μετά RRF εποχή στο κομμάτι του ICT βλέπει η διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ-Telekom για την επόμενη μέρα.

Αυτά ήταν μερικά από όσα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Κώστας Νεμπής, ανάμεσα σε άλλα, στο καθιερωμένο call με τους αναλυτές, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των οικονομικών επιδόσεων του Γ’ τριμήνου του 2026.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ο ΟΤΕ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να συνεχίσει την υλοποίηση του πλάνου για τον μετασχηματισμό του, να πετύχει τους στόχους του, παρά το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στο δίκτυο οπτικών ινών, την κινητή, την τηλεόραση και το ICT, με «αιχμή του δόρατος» τις νέες επενδύσεις – με το ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών (CapEx) να διατηρείται στα 600 εκατ. ευρώ για το 2026.

Ο κ. Νεμπής απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, επισήμανε ότι ο ΟΤΕ θα υπεραμυνθεί της θέσης του στην αγορά, των μεριδίων του και της πελατειακής βάσης του απέναντι στον ανταγωνισμό, που αναπτύσσεται κυρίως από την είσοδο της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες, αλλά και την επέκταση της Starlink, επενδύοντας σε δίκτυα νέας γενιάς και υπηρεσίες συνδεσιμότητας.

Ως προς την επικείμενη είσοδο της ΔΕΗ στην κινητή τηλεφωνία, σχολίασε ότι ο ΟΤΕ τηρεί στάση αναμονής, καθώς δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι κινήσεις που συζητιούνται και απέφυγε να κάνει άλλες εκτιμήσεις, καθότι δεν έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες για τη δημοπρασία του φάσματος, ενώ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εφαρμογής ετήσιων τιμαριθμικών προσαυξήσεων από τον Φεβρουάριο του 2027.

Αντίστοιχα, απέναντι στην αυξανόμενη δυναμική της Starlink, η απάντηση του ΟΤΕ είναι το Fixed Wireless Access (FWA), το οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία 5G για να προσφέρει ευρυζωνική σύνδεση χωρίς την ανάγκη σταθερής υποδομής. Η υπηρεσία έχει ήδη αποκτήσει σημαντική δυναμική, με 134.000 συνδρομητές, λειτουργώντας ως εναλλακτική λύση τόσο απέναντι στις δορυφορικές υπηρεσίες όσο και σε περιοχές όπου δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη δίκτυο οπτικών ινών.

Για τη συνδρομητική τηλεόραση, όπου η βάση πελατών του ΟΤΕ ξεπέρασε το ορόσημο των 800.000, φτάνοντας τους 802.000 συνδρομητές, με τα έσοδα από την Pay TV να καταγράφουν αύξηση 8,9%, ο όμιλος εξακολουθεί να επενδύει σε συνεργασίες με διεθνείς πλατφόρμες, όπως το Netflix και το Disney+ και παραμένει ανοιχτός σε νέες συμφωνίες.

Για τα δικαιώματα του Champions League, ο κ. Νεμπής αναγνώρισε την ιδιαίτερη εμπορική αξία της διοργάνωσης, επισήμανε όμως ότι ο ανταγωνισμός και δεν αποκάλυψε κάτι περισσότερο σε σχέση με τη διαδικασία διεκδίκησής τους.

Για το deal και την συμπόρευση με τη Nova με αντικείμενο την ανταλλαγή αθλητικού περιεχομένου, εξήγησε ότι η συνεργασία τους παραμένει ενεργή για άλλον έναν χρόνο και απέφυγε να δώσει πληροφορίες για ενδεχόμενη επέκταση.

Ο Κώστας Νεμπής μίλησε επίσης για την δυναμική του ΟΤΕ στον κλάδο του ICT, για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε τεχνολογικά προϊόντα και προανήγγειλε τη διεκδίκηση ψηφιακών έργων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και από οργανισμούς στο εξωτερικό (Ε.Ε., ΝΑΤΟ), λέγοντας «προετοιμάζουμε τον εαυτό μας για να πορευτεί και χωρίς το RRF».

Εκτός από τη διατήρηση των συνδρομητών, ο ΟΤΕ επιδιώκει και την οριακή αύξηση του μέσου εσόδου ανά πελάτη (ARPU), αξιοποιώντας διαφορετικές δυνατότητες αναβάθμισης των υπηρεσιών του. Σε αυτές περιλαμβάνονται η μετάβαση των πελατών από το δίκτυο χαλκού σε συνδέσεις FTTH ή FWA και η ενίσχυση της συνδεσιμότητας Wi-Fi μέσα στο σπίτι, μέσω συστημάτων mesh Wi-Fi και λύσεων FTTR (Fiber to the Room), δηλαδή οπτικής ίνας μέχρι το δωμάτιο.

Τα έσοδα, η κερδοφορία, το δίκτυο

Στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ για το Γ’ τρίμηνο του 2026, τα οποία ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα, καταγράφηκε συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας, με προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στο +3,1% στο τρίμηνο, σύμφωνα με τον στόχο για αύξηση ~3% για το 2026.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη στους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν σε 488,9 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, με αύξηση 4,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όπου είχαν διαμορφωθεί σε 469,8 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, το Γ’ τρίμηνο τα κέρδη ανήλθαν σε 182,5 εκατ. ευρώ, έναντι 169,9 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2025 (αύξηση 7,4%).

Επιπλέον, όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις, συνεχίστηκε η ισχυρή αύξηση εσόδων κατά 5%, εξαιρουμένης της επίδρασης από τη σταδιακή κατάργηση της διεθνούς χονδρικής μηδενικού περιθωρίου κέρδους.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1%, σε 882,7 εκατ. ευρώ έναντι 874 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο και 8% στο 9μηνο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής διατήρησαν τη δυναμική τους, αυξημένα κατά 2% στο τρίμηνο – Με ισχυρές καθαρές προσθήκες συνδρομητών συμβολαίου (+49.000).

Θετικό ήταν το πρόσημο και για τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής – αυξημένα κατά 2,9%, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Data Com.

Διατηρήθηκε ακόμη η ισχυρή δυναμική για την ανάπτυξη του δικτύου FTTH του ομίλου ΟΤΕ, με ισχυρές καθαρές προσθήκες πελατών στο τρίμηνο (+52.000), και την πελατειακή βάση στις 739.000. Η διαθεσιμότητα του δικτύου οπτικών ινών FTTH φτάνει σε 3 εκατ. σπίτια ή 2,3 εκατ. σπίτια με ενεργή γραμμή.

Τηλεόραση, πληροφορική και… RRF

Σε άλλες επιμέρους κατηγορίες δραστηριοτήτων για τον όμιλο ΟΤΕ, τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης συνέχισαν και αυτά να καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη στο τρίμηνο.

Παρά το ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως επισημαίνεται, η εταιρεία εμφάνισε καθαρή αύξηση 9.000 συνδρομητών, ξεπερνώντας το ορόσημο των 800.000 και διαμορφώνοντας τη συνδρομητική της βάση στις 802.000, αυξημένη κατά 5,9% σε ετήσια βάση. Στην ανάπτυξη, σχολιάζεται, συνέβαλε το ενισχυμένο αθλητικό περιεχόμενο, η εφαρμογή αυστηρότερης νομοθεσίας κατά της πειρατείας και η κατάργηση του ειδικού φόρου 10%.

Τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 215,2 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 15,7% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από τις υπηρεσίες System Solutions, που ανήλθαν σε 105,9 εκατ. ευρώ με αύξηση κατά 9%.

Για να διατηρήσει τη δυναμική της και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου του RRF, όπως προαναφέρθηκε, η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στους τομείς του Cloud, της κυβερνοασφάλειας και της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ ενισχύει την εστίασή της σε ευκαιρίες και έργα του ιδιωτικού τομέα για την Ε.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Αύξηση και στις επενδύσεις

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε 176,4 εκατ. ευρώ στο Γ’ τρίμηνο του 2026, αυξημένες κατά 17,8% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2025.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες πληρωμές σε τηλεοπτικό περιεχόμενο στο τρίμηνο, ενώ παράλληλα η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο FTTH καθώς και να αναπτύσσει το δίκτυο 5G Stand Alone (SA), το οποίο υποστηρίζει την υπηρεσία 5G WiFi (FWA).