Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ενίσχυση της κερδοφορίας του σημείωσε ο Όμιλος ΟΤΕ το γ’ τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2026. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη στους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν σε 488,9 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, σημειώνοντας αύξηση 4,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όπου είχαν διαμορφωθεί σε 469,8 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, το γ’ τρίμηνο τα κέρδη ανήλθαν σε 182,5 εκατ. ευρώ, έναντι 169,9 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2025 (αύξηση 7,4%).

ΣYΝΟΨΗ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας , με προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στο +3,1% στο τρίμηνο – σύμφωνα με τον στόχο για αύξηση ~3% για το 2026

, με προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στο +3,1% στο τρίμηνο – σύμφωνα με τον στόχο για αύξηση ~3% για το 2026 Συνεχίστηκε η ισχυρή αύξηση εσόδων κατά 5% , εξαιρουμένης της επίδρασης από τη σταδιακή κατάργηση της διεθνούς χονδρικής μηδενικού περιθωρίου κέρδους; τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1%

, εξαιρουμένης της επίδρασης από τη σταδιακή κατάργηση της διεθνούς χονδρικής μηδενικού περιθωρίου κέρδους; τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1% Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής διατήρησαν τη δυναμική τους, αυξημένα κατά 2,0% στο τρίμηνο – ισχυρές καθαρές προσθήκες συνδρομητών συμβολαίου (+49 χιλ.)

διατήρησαν τη δυναμική τους, αυξημένα κατά 2,0% στο τρίμηνο – ισχυρές καθαρές προσθήκες συνδρομητών συμβολαίου (+49 χιλ.) Θετικό πρόσημο για τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής – αυξημένα κατά 2,9% συμπ. των υπηρεσιών Data Com

– αυξημένα κατά 2,9% συμπ. των υπηρεσιών Data Com Ισχυρή δυναμική για το FTTH , με ισχυρές καθαρές προσθήκες πελατών στο τρίμηνο (+52 χιλ.), και την πελατειακή βάση στις 739 χιλ.

, με ισχυρές καθαρές προσθήκες πελατών στο τρίμηνο (+52 χιλ.), και την πελατειακή βάση στις 739 χιλ. Διαθεσιμότητα FTTH σε 3 εκατ. σπίτια ή 2,3 εκατ. σπίτια με ενεργή γραμμή

FTTH σε 3 εκατ. σπίτια ή 2,3 εκατ. σπίτια με ενεργή γραμμή Εξέλιξη της μάρκας σε Telekom: αξιοποίηση της παγκόσμιας εμβέλειας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας για τη δημιουργία ακόμα μεγαλύτερης αξίας

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ΟΤΕ, κ. Κώστα Νεμπή:

«Οι επιδόσεις του εννεαμήνου επιβεβαιώνουν την ισχυρή πεποίθησή μας ότι θα επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για το 2026. Το τρίτο τρίμηνο, η κερδοφορία EBITDA κατέγραψε εκ νέου ανάπτυξη, χάρη στην ισχυρή δυναμική των δραστηριοτήτων μας και τον συνεχή μετασχηματισμό του λειτουργικού μας μοντέλου, ενώ και τα οργανικά μας έσοδα παρέμειναν ισχυρά. Παράλληλα, ενισχύσαμε τη θέση μας σε βασικούς τομείς: η διείσδυση του δικτύου οπτικών ινών αυξήθηκε περαιτέρω, ενώ η συνεχής επέκταση των υποδομών μας διατηρεί ακλόνητη την ηγετική μας θέση στην παροχή συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας σε αστικές, αλλά και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Στην κινητή, η αύξηση των συνδρομητών συμβολαίου και η ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων υψηλότερης αξίας συνέβαλαν στην ανάπτυξη του ARPU. Η ποιότητα και η κάλυψη των δικτύων μας 5G και 5G+ παραμένουν βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και σημαντικοί παράγοντες ενίσχυσης της αξίας για τους πελάτες μας. Καθώς τα έργα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ολοκληρώνονται, είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες στον τομέα των Systems Solutions για την υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και για διεθνείς οργανισμούς, αλλά και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ενσωματώνουμε την αξιοποίηση των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις δραστηριότητές μας, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης. Η εξέλιξη της εμπορικής μας μάρκας σε Telekom συνδυάζει τα ισχυρά Ελληνικά μας θεμέλια, με την εμβέλεια, την τεχνογνωσία και την καινοτομία ενός παγκόσμιου ηγέτη. Υλοποιώντας με συνέπεια τη στρατηγική μας και επενδύοντας δυναμικά στα δίκτυα και τις υπηρεσίες μας, επιδιώκουμε σταθερά την επίτευξη των στόχων μας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες μας, τους μετόχους μας και τη χώρα».

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Για το υπόλοιπο του έτους, o OTE διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να συνεχίσει τον μετασχηματισμό του και να πετύχει τους στόχους του, παρά το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ηγετική του θέση στο δίκτυο οπτικών ινών, στην κινητή, στην τηλεόραση και στο ICT, σε συνδυασμό με το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του και τη βελτίωση της αποδοτικότητας στηρίζουν τις προοπτικές του. Το Δ΄ τρίμηνο του 2026 αναμένεται να επηρεαστεί από την υψηλή βάση σύγκρισης, καθώς το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είχε ωφεληθεί από τις εξαιρετικές επιδόσεις του ICT και τις τιμές στην κινητή. Στη σταθερή, οι επιδόσεις υποστηρίζονται από την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH, τη δυναμική της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA), τη σταθερή ανάπτυξη της τηλεόρασης και την περαιτέρω επέκταση του δικτύου οπτικών ινών τόσο σε αστικές, όσο και αγροτικές περιοχές. Στην κινητή, η περαιτέρω επέκταση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone και η τεχνολογική υπεροχή του δικτύου αναμένεται να ενισχύσουν τόσο τη μετάβαση των πελατών από υπηρεσίες καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, όσο και την αυξανόμενη χρήση δεδομένων. Στον τομέα του Systems Solutions, παρά την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και την ιδιαίτερα υψηλή βάση σύγκρισης με το προηγούμενο έτος, η Εταιρεία εκτιμά ότι θα επιτύχει ισχυρή διψήφια αύξηση για το σύνολο του έτους. Στις υπηρεσίες χονδρικής, ο ΟΤΕ αναμένει να συνεχίσει η υποχώρηση στη, σχεδόν μηδενικού περιθωρίου κέρδους, διεθνή χονδρική, ενώ οι εγχώριες τάσεις εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την ορθολογική διαχείριση του κόστους και τις πρωτοβουλίες για ενίσχυση της αποδοτικότητας, αξιοποιώντας όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική, τη διαχείριση δικτύου και την εξυπηρέτηση πελατών.

Τα έσοδα το Γ’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε €882,7 εκατ., αυξημένα κατά 1% σε ετήσια βάση. Η σημαντική αύξηση των εσόδων από System Solutions και υπηρεσίες Data Communications, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη ανάπτυξη στην κινητή, αντιστάθμισαν τη μείωση στα έσοδα από υπηρεσίες διεθνούς χονδρικής, λόγω της προγραμματισμένης σταδιακής κατάργησης ορισμένων δραστηριοτήτων. Εξαιρουμένης της σχεδόν μηδενικού περιθωρίου επίδρασης του εν λόγω παράγοντα, τα έσοδα σημείωσαν αύξηση 5% στο τρίμηνο και 8% στην περίοδο του εννεαμήνου.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) συνέχισε τη θετική του δυναμική στο τρίμηνο, αυξημένο κατά 3,1% σε ετήσια βάση, στα €371,4 εκατ. Το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε σε 42,1%, έναντι 41,2% το Γ’ τρίμηνο του 2025, βελτιωμένο κατά 90 μονάδες βάσης. Οι επιδόσεις αυτές οφείλονται στη συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες, σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείριση του κόστους. Οι εξοικονομήσεις στο κόστος προσωπικού και οι βελτιώσεις του έμμεσου κόστους αντιστάθμισαν τα υψηλότερα ενεργειακά κόστη κατά το τρίμηνο.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €236,9 εκατ., αυξημένα κατά 6,0% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, κυρίως λόγω αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στο τρίμηνο.

Η δαπάνη φόρου εισοδήματος ανήλθε σε €53,3 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2026, έναντι θετικού ποσού €77,8 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2025. Το κονδύλι φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης (Γ’ τρίμηνο 2025) περιλάμβανε εφάπαξ θετική επίδραση ύψους €129,8 εκατ. σχετιζόμενη με τις ζημιές από την επένδυση στην TELEKOM ROMANIA MOBILE.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε €176,4 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2026, αυξημένες κατά 17,8% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2025. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες πληρωμές σε τηλεοπτικό περιεχόμενο στο τρίμηνο, ενώ παράλληλα η Εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο FTTH καθώς και να αναπτύσσει το δίκτυο 5G Stand Alone (SA), το οποίο υποστηρίζει την υπηρεσία 5G WiFi (FWA).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €137,4 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2026, αυξημένες κατά 27,7%, σε σύγκριση με €107,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καθώς οι χαμηλότερες καταβολές φόρου εισοδήματος, η υψηλότερη κερδοφορία και η βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης αντισταθμίστηκαν από τις υψηλότερες επενδύσεις.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2026 διαμορφώθηκε σε €683,0 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 η ΟΤΕ Α.Ε. εξέδωσε ομολογιακό δάνειο ύψους €350 εκατ. λήξεως Σεπτεμβρίου 2029 με ετήσια απόδοση 3,853%. Τα έσοδα από το νέο ομολογιακό δάνειο χρησιμοποιηθήκαν για την αναχρηματοδότηση μέρους του Ομολόγου ύψους €500 εκατ. που έληξε στις 24 Σεπτεμβρίου 2026. Το υπόλοιπο ποσό των €150 εκατ. αποπληρώθηκε.

ΟΡΙΣΜΟΙ FTTH:

Κάλυψη FTTH βάσει γραμμών (τρέχων ορισμός) : Η κάλυψη FTTH βάσει γραμμών περιλαμβάνει αποκλειστικά σπίτια και επιχειρήσεις με ενεργή σύνδεση σταθερής γραμμής, από όπου έχει περάσει η οπτική ίνα. Η εταιρεία χρησιμοποιεί έως σήμερα αυτόν τον ορισμό για την αναφορά της κάλυψης του δικτύου FTTH.

: Η κάλυψη FTTH βάσει γραμμών περιλαμβάνει αποκλειστικά σπίτια και επιχειρήσεις με ενεργή σύνδεση σταθερής γραμμής, από όπου έχει περάσει η οπτική ίνα. Η εταιρεία χρησιμοποιεί έως σήμερα αυτόν τον ορισμό για την αναφορά της κάλυψης του δικτύου FTTH. Κάλυψη FTTH βάσει homes passed (νέος ορισμός): Στην κάλυψη FTTH προσμετρώνται όλα τα σπίτια και επιχειρήσεις, που έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω οπτικής ίνας, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν ενεργή σταθερή σύνδεση, αν εξυπηρετούνται από άλλη τεχνολογία (όπως FWA, δορυφορική ή κινητή) ή αν είναι άδεια.

Με αφετηρία αυτό το τρίμηνο, η Εταιρεία θα αναφέρει και τον αριθμό των νοικοκυριών/επιχειρήσεων στα οποία έχει φτάσει το δίκτυο FTTH (Κάλυψη δικτύου FTTH βάσει Homes Passed), βάσει του νέου ορισμού. Η προσέγγιση αυτή παρέχει πληρέστερη αποτύπωση της δυνητικής κάλυψης FTTH και ευθυγραμμίζει τη μεθοδολογία αναφοράς της Εταιρείας με την καθιερωμένη πρακτική της αγοράς, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της αγοράς. Η Εταιρεία θα συνεχίσει να δημοσιοποιεί και τους δύο ορισμούς για μια μεταβατική περίοδο.

ΣΤΑΘΕΡΗ

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Data Communications (που κυρίως αντανακλούν ένα ευρύ φάσμα λύσεων σταθερής συνδεσιμότητας για επιχειρήσεις), διατήρησαν θετική δυναμική, αυξημένα κατά 2,9% στο τρίμηνο. Οι επιδόσεις υποστηρίχθηκαν από την επέκταση του δικτύου FTTH, την αυξημένη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH, καθώς και από τη θετική συνεισφορά της συνδρομητικής τηλεόρασης και της υπηρεσίας FWA. Επιπλέον, τα έσοδα των B2B υπηρεσιών Data Communications κατέγραψαν ισχυρή άνοδο στο τρίμηνο, με βασικό μοχλό τις προηγμένες λύσεις συνδεσιμότητας.

FTTH: Η Εταιρεία συνέχισε να ενισχύει δυναμικά την πελατειακή βάση του FTTH, καταγράφοντας 52 χιλιάδες καθαρές νέες προσθηκες, με τη συνολική συνδρομητική βάση να ανέρχεται σε 739 χιλιάδες, αντιπροσωπεύοντας το 31% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων, σε σχέση με 21% ένα χρόνο πριν. Το ποσοστό διείσδυσης στους πελάτες της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στην υποδομή FTTH έχει ήδη φτάσει το 56%. Η διείσδυση του FTTH ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη ζήτηση για υπερυψηλές ταχύτητες και αξιόπιστο δίκτυο, και τη συνεχή επέκταση της υποδομής FTTH.

Η αυξανόμενη διείσδυση των οπτικών ινών οδηγεί σε βελτιωμένη εμπειρία πελάτη, μικρότερη απώλεια συνδρομητών, καθώς και σε χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Παράλληλα, η Εταιρεία συνεχίζει να εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με προηγμένες λύσεις συνδεσιμότητας μέσα στο σπίτι, όπως το σύστημα Wifi Mesh και η υπηρεσία “Fiber to the Room’’ (FTTR), που βελτιώνουν την κάλυψη και την απόδοση του δικτύου σε όλους τους χώρους του σπιτιού, δημιουργώντας περαιτέρω ευκαιρίες για διαφοροποίηση των υπηρεσιών και δημιουργία πρόσθετων εσόδων. Η αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών FTTH, τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική, αποτυπώνεται στη συνεχώς μεγαλύτερη αξιοποίηση της υποδομής της Εταιρείας, η οποία ανέρχεται πλέον σε 44% με βάση τον αριθμό των νοικοκυριών/επιχειρήσεων που καλύπτονται από FTTH και διαθέτουν πρόσβαση σε γραμμή, όπως αναφερόταν τα προηγούμενα τρίμηνα, (με βάση το νέο ορισμό των ‘’homes passed’’ 32%), επιβεβαιώνοντας την αξία των επενδύσεων της Εταιρείας στις υποδομές οπτικών ινών.

Η Εταιρεία συνεχίζει να ηγείται της ανάπτυξης του FTTH στην Ελλάδα, επεκτείνοντας σταθερά την κάλυψη, ώστε να προσφέρει βελτιωμένη συνδεσιμότητα σε περισσότερους πελάτες. Με στόχο να καλύψει περισσότερα από 3,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2026 και περισσότερα από 4,6 εκατ. το 2030 (βάσει του νέου ορισμού), η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην επέκταση των υποδομών οπτικών ινών, θέτοντας τα θεμέλια για βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα.

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες – Fixed Wireless Access (FWA):

Η συνολική βάση συνδρομητών έφτασε τις 134 χιλιάδες το Γ’ τρίμηνο του 2026 από 62 χιλιάδες το Γ’ τρίμηνο του 2025, με 15 χιλιάδες νέες συνδέσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Η αυξανόμενη υιοθέτηση του FWA υποστηρίζει τη συνολική ευρυζωνική συνδρομητική βάση δίνοντας πρόσβαση σε συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων σε περιοχές με περιορισμένη κάλυψη, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Εταιρείας στην αγορά. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δικτύου FTTH σε αγροτικές περιοχές, έχει δώσει τη δυνατότητα στον ΟΤΕ να ανταγωνίζεται αποτελεσματικά τις δορυφορικές υπηρεσίες, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια είχαν καταφέρει να προσελκύσουν πελάτες από περιοχές με περιορισμένη κάλυψη.

Υπηρεσίες Τηλεόρασης: Τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης συνέχισαν να καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη στο τρίμηνο, ενισχυμένα από τη αύξηση των συνδρομητών. Παρά το ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Εταιρεία κατέγραψε καθαρή αύξηση 9 χιλιάδων συνδρομητών, ξεπερνώντας το ορόσημο των 800 χιλιάδων και διαμορφώνοντας τη συνδρομητική της βάση στις 802 χιλιάδες, αυξημένη κατά 5,9% σε ετήσια βάση. Στην ανάπτυξη συνέβαλε το ενισχυμένο αθλητικό περιεχόμενο, η εφαρμογή αυστηρότερης νομοθεσίας κατά της πειρατείας, καθώς και η κατάργηση του ειδικού φόρου 10%.

KINHTH

Στην κινητή, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,0% το Γ’ τρίμηνο του 2026, διατηρώντας τη θετική δυναμική τους. Η ανάπτυξη αυτή υποστηρίχθηκε από τις ισχυρές επιδόσεις στις υπηρεσίες συμβολαίου, καθώς και την αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών και προτάσεων υψηλότερης αξίας, όπως αντανακλάται στην αυξανόμενη υιοθέτηση πακέτων με απεριόριστα δεδομένα.

Υπηρεσίες συμβολαίου-χρήση δεδομένων: Η δυναμική ανάπτυξη των πελατών συμβολαίου συνεχίστηκε και κατά το τρίτο τρίμηνο, με 49 χιλ. καθαρές νέες συνδέσεις, ως αποτέλεσμα κυρίως της συνεχιζόμενης μετάβασης πελατών από την καρτοκινητή. Η συνολική συνδρομητική βάση υπηρεσιών συμβολαίου ανέρχεται σε 3,2 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 7,5% σε ετήσια βάση. Η συνεχιζόμενη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών υψηλότερης αξίας, συνέχισε να ενισχύει το μικτό έσοδο ανά συνδρομητή (ARPU) της κινητής. Οι πελάτες καρτοκινητής αντιπροσωπεύουν το 55% της συνολικής βάσης κινητής – ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο – γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αναβαθμίσεις σε συμβόλαια.

Η Εταιρεία συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω των δικτύων του, με τη μέση μηνιαία χρήση να διαμορφώνεται στα 24GB ανά πελάτη στο τρίμηνο, αυξημένη κατά 18% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η διείσδυση συσκευών 5G στη συνολική ενεργή βάση αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας το 51%.

Τεχνολογική Υπεροχή: Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επενδύει στην επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, με τα εκτεταμένα δίκτυα 5G και 5G+ να αποτελούν σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ξεπερνά το 99%, ενώ η κάλυψη του δικτύου 5G+ έφτασε το 85%. Η υψηλή ποιότητα δικτύου, αναγνωρισμένη από διεθνώς ανεξάρτητους φορείς μέτρησης και αξιολόγησης δικτύων, αντανακλά τις διαρκείς επενδύσεις της Εταιρείας στις υποδομές και τη δέσμευσή της να προσφέρει κορυφαία εμπειρία στους πελάτες της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 24,1% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας την προγραμματισμένη παύση δραστηριοτήτων σχετικών με τη διεθνή κίνηση, σχεδόν μηδενικού περιθωρίου κέρδους. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026. Τα έσοδα από εγχώριες ροές χονδρικής παρέμειναν επηρεασμένα από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη FTTH υποδομών των υπόλοιπων παρόχων και τις γενικές τάσεις στην αγορά. Η επίδραση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες χονδρικής FTTH της εταιρείας, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοποίηση των υποδομών οπτικής ίνας από τους λοιπούς παρόχους.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ SYSTEM SOLUTIONS

Τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε €215,2εκατ. αυξημένα κατά 15,7% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από τις υπηρεσίες System Solutions, που ανήλθαν σε €105,9εκατ. με αύξηση σε ετήσια βάση κατά 9%. Η ανάπτυξη συνεχίστηκε, αν και με ηπιότερο ρυθμό, καθώς ολοκληρώθηκε ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Για να διατηρήσει τη δυναμική της και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου του RRF, η Εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στους τομείς του Cloud, της κυβερνοασφάλειας και της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ενισχύει την εστίασή της σε ευκαιρίες και έργα του ιδιωτικού τομέα για την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Οι στρατηγικές αυτές προτεραιότητες αναμένεται να ενισχύσουν τις προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και να αντισταθμίσουν εν μέρει την επίδραση από την ολοκλήρωση έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το RRF.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Μέρισμα

Στις 9 Ιουνίου 2026 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος €0,8777 ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος που καταβλήθηκε στις 7 Ιουλίου 2026, διαμορφώθηκε στο μικτό ποσό των €0,90214 ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχούσε στις ίδιες μετοχές κατά την ημερομηνία αποκοπής.

Παράταση για 2 έτη της Σύμβασης Ανακυκλούμενης Πίστωσης με Κοινοπραξία Τραπεζών για δεσμευμένο ποσό ύψους € 100,0 Εκατ.

Στις 22 Ιουλίου 2026, ο ΟΤΕ επέκτεινε για 2 έτη το υφιστάμενο Ομολογιακό Δάνειο με μορφή Δεσμευμένης Ανακυκλούμενης Πίστωσης, ποσού €100,0 εκατ. με την κοινοπραξία της Intesa Sanpaolo S.p.A., της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., της Alpha Bank Α.Ε., της Eurobank A.E. και της Τράπεζας Πειραιώς A.E.

Καμία εκταμίευση δεν έχει γίνει μέχρι την ημέρα της δημοσίευσης.

Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και Ακύρωση Ιδίων Μετοχών

Στις 2 Μαρτίου 2026 ξεκίνησε ο πρώτος χρόνος του «Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών 2026-2028». Κατά την περίοδο 2 Μαρτίου 2026 έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 η Εταιρεία απέκτησε 6.502.903 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς €18,67 ανά μετοχή.

Στις 9 Ιουνίου 2026, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε την ακύρωση 9.799.155 ιδίων μετοχών με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό €27.731.608,65, (το οποίο ισοδυναμεί με το γινόμενο του αριθμού των ανωτέρω ιδίων μετοχών επί την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας, δηλαδή €2,83) και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (‘’Μετοχικό Κεφάλαιο’’) του Καταστατικού της Εταιρείας. Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 02/05/2025 έως 30/04/2026, με μέση τιμή αγοράς €16,52 ανά μετοχή.

Κατόπιν ενημέρωσης του Euronext Athens και ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι εν λόγω μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Euronext Athens την 17η Ιουλίου 2026, οπότε και έπαψε η διαπραγμάτευση αυτών.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, η Εταιρεία αγόρασε 3.358.488 ίδιες μετοχές με μέση τιμή €19,70 ανά μετοχή. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, κατείχε συνολικά 4.500.762 ίδιες μετοχές.

Έκδοση Ομολόγου

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι εξέδωσε την ίδια ημέρα ομολογιακό δάνειο ύψους €350 εκατ. λήξεως Σεπτεμβρίου 2029. Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 3,853% ετησίως. Το νέο ομολογιακό δάνειο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom AG. Τα έσοδα από το νέο ομολογιακό δάνειο χρησιμοποιήθηκαν από τον Όμιλο ΟΤΕ για την αναχρηματοδότηση μέρους του Ομολόγου ύψους €500 εκατ. λήξεως 24 Σεπτεμβρίου 2026, που έχει εκδοθεί από την OTE plc κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολογιών Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας.

Αποπληρωμή Ομολόγου κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολογιών Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, το ομόλογο ύψους €500 εκατ. αποπληρώθηκε από τον ΟΤΕ πλήρως κατά τη λήξη του μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους.