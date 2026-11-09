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Το δίλημμα που, θεωρητικά, απασχόλησε την ηγεσία του ομίλου Quest για την επόμενη μέρα της Uni Systems, την πώληση της σε διεθνή επενδυτή, ή την αυτόνομη εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, θεωρείται η πιο πρόσφατη, ίσως, περίπτωση σοβαρών αποφάσεων για μια εταιρεία πληροφορικής στην Ελλάδα – σε μια κομβική περίοδο για τον κλάδο. Για τη συγκεκριμένη «ο κύβος ερρίφθη», όταν δόθηκε το «σήμα» από τη διοίκηση για το Euronext Athens.

Σε γενικότερο επίπεδο όμως, στα «χρυσά χρόνια» της εγχώριας αγοράς του ICT ανάλογα ζητήματα απασχόλησαν επιχειρήσεις του τεχνολογικού τομέα διαφόρων μεγεθών, μεγαλύτερες ή μικρότερες, αρκετές εκ των οποίων επέλεξαν -και ακολούθησαν – διαφορετικούς δρόμους.

Άλλοι επιχειρηματίες έκριναν ότι ήρθε η ώρα να πουλήσουν πλειοψηφικά ή και μειοψηφικά μερίδια, σε deals που επέτρεψαν την είσοδο νέων μετόχων ή στρατηγικών επενδυτών, Ελλήνων ή ξένων, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων πολύ ισχυρών funds, στη μετοχική σύνθεση ενός ομίλου ή μιας ελληνικής εταιρείας πληροφορικής, ακόμη και αν αυτό θα σήμαινε τη διαγραφή της από το ταμπλό.

Άλλοι προτίμησαν να την εντάξουν στην E.NA. Growth -όπως ονομάζεται σήμερα -με την προοπτική μιας μετέπειτα μετάταξής της στην Κύρια Αγορά, για να αντλήσουν κεφάλαια και να ανοίξουν, ταυτόχρονα, την «πόρτα» σε νέους μετόχους- «συμπαίκτες»…

Η κινητικότητα της εποχής φαίνεται να περιλαμβάνει όλες τις επιλογές, σε ένα χρονικό εύρος το οποίο ξεκινά από μερικά έτη πριν και αναμένεται να επεκταθεί και στα επόμενα, με επίκεντρο την αξιοποίηση εταιρειών που αποτελούν ουσιαστικά σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές δυνατότητές τους.

Όσο τουλάχιστον θα υπάρχουν οι προοπτικές εσόδων που θα δικαιολογούν αυτό τον επενδυτικό «πυρετό»!

Mega funds και «χρυσά» deals

Η προαλειφόμενη εισαγωγή των μετοχών της «ναυαρχίδας» του ομίλου Quest στην πληροφορική, Uni Systems, στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens δημιουργεί τις συνθήκες ενός μεγάλου χρηματιστηριακού «come back» για τον κλάδο, μετά τις απώλειες των προηγούμενων ετών. Μια εξέλιξη ικανή να αλλάξει τους συσχετισμούς στην αγορά, στον απόηχο των φετινών deals!

Το χρονικό: Το 2024 σημαδεύτηκε από την διπλή έξοδο των άλλοτε εισηγμένων Epsilon Net και Entersoftone από το ΧΑ, εξέλιξη η οποία προήλθε στο πλαίσιο των συμφωνιών που έφεραν τότε ιστορικές μετοχικές αλλαγές στους δύο leaders του business software.

Οι δυο όμιλοι ακολούθησαν κοινή πορεία: εισήχθησαν στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ το 2008, το 2020 πέτυχαν την μετάταξή τους στην Κύρια Αγορά και οδηγήθηκαν στα deals του 2024 με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, χάρη και στα κεφάλαια που είχαν σηκώσει.

Η μεν Epsilon Net έφτασε σε μια αποτίμηση-μαμούθ 650,4 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό μειοψηφίας (37,08%) να εξαγοράζεται έναντι 241,17 εκατ. ευρώ από το αμερικανικό mega fund General Atlantic (κατά 29,58%) και την Εθνική Τράπεζα (η οποία διπλασίασε το μετοχικό της μερίδιο, σε 15%), με τον βασικό μέτοχο και επικεφαλής της πρώην εισηγμένης, Ιωάννη Μίχο, να διατηρεί το πλειοψηφικό πακέτο (55,42%).

Η δε Entersoft εξαγοράστηκε την Άνοιξη του 2024 από τον όμιλο Olympia με την υποστήριξη της Imker Capital, με την κεφαλαιοποίησή της να εκτινάσσεται στα 240 εκατ. ευρώ.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 η Entersoft συγχωνεύθηκε με την άλλη θυγατρική της Olympia, την SoftOne, στο σχήμα της Entersoftone και φέτος, Σεπτέμβριο του 2026, έγινε το Big Deal, το οποίο αποκάλυψε το newmoney (22/9/206), με το βρετανικό private equity Hg (που απέκτησε το 70%, με το valuation να υπερβαίνει το «φράγμα» του 1 δισ. ευρώ).

Πριν από τις καταιγιστικές αυτές εξελίξεις, είχε προκύψει άλλη μια «αποχώρηση» από το ελληνικό ταμπλό, αυτή της Byte Computer, η οποία είχε εξαγοραστεί (το 2022) από την εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών Ideal Holdings, με βάση μια αποτίμηση 60 εκατ. ευρώ.

Ως «αντίβαρο» σε αυτές τις 3 υποθέσεις λειτούργησαν έως έναν βαθμό οι μετατάξεις των Real Consulting και Performance Technologies στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens, ενώ προστέθηκαν στη λίστα οι εισαγωγές των Dotsoft, Softweb στην ΕΝ.Α. Growth και έπονται αυτές των Active Computer Systems, Gnomon Informatics (σ.σ. με την Dotsoft να δρομολογεί αυτό τον καιρό και τη δική της μετάταξη).

Η Real Consulting έγινε μάλιστα η πρώτη εταιρεία πληροφορικής στην ελληνική αγορά που πέρασε το κατώφλι του Χρηματιστηρίου τον Αύγουστο του 2021 και μπήκε στην (τότε) Ε.ΝΑ. PLUS, μετά από μια περίπου 10ετία, με μεγαλομέτοχό της τον Νίκο Β. Βαρδινογιάννη.

Η εγχώρια επενδυτική «ελίτ»

Σήμερα, 5 χρόνια αργότερα, η Real Consulting καταγράφει στο ενεργητικό της μια από τις μεγάλες συμφωνίες της χρονιάς: η εξαγορά της OTS συνδυάστηκε (Φεβρουάριος 2026) με την ταυτόχρονη είσοδο στρατηγικών επενδυτών στην μετοχική σύνθεση της εισηγμένης όπως οι Intracom (Σωκράτης Κόκκαλης), Μοtor Oil (Γιάννης Β.Βαρδινογιάννης), Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης), Σπύρος Παμπουκίδης, Πάνος Παπαδόπουλος και άλλοι.

Φέτος, επίσης, το fund Diorama II, με διαχειρίστρια την Deca Investments (Νίκος Κούλης, εταίρος και πρόεδρος, Γιάννης Καλαντζής- εταίρος, διευθύνων σύμβουλος & επικεφαλής επενδύσεων) και «πίσω» της μια πολύ ισχυρή ομάδα επενδυτών (ανάμεσά τους ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος) εισήλθε μετοχικά στην Dotsoft, με ποσοστό 40%.

Το άλλο «διπλό deal» του 2026 στην πληροφορική με την εμπλοκή ηχηρών επιχειρηματικών ονομάτων ήταν η εξαγορά του υπολοίπου 50% της Nova ICT από τη Nova και την BC Partners του Νίκου Σταθόπουλου από την Motor Oil (Γιάννης Β.Βαρδινογιάννης) έναντι 60,5 εκατ. ευρώ και άμεση απόκτηση του 30% από το Latsco Family Office (Μαριάννα Λάτση) και την EOS Capital Partners, μέσω του επενδυτικού της ταμείου EOS Hellenic Renaissance Fund II (με επικεφαλής τον Απόστολο Ταμβακάκη).

Στο «παζλ» προστέθηκε η μετοχική παρουσία του αμερικανικού επενδυτικού «κολοσσού» της Oak Hill Advisors στις επενδύσεις της Ideal Holdings, μεταξύ των συμμετοχών της σε άλλους κλάδους, και σε πληροφορική και κυβερνοασφάλεια (Byte- Adacom και θυγατρικές), με την εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών όμως να υποστηρίζεται ήδη από μια εγχώρια «dream team», από το 2021 και έπειτα, που ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου την έβαλε σε άλλη «ρότα» (Π. Λασκαρίδης, όμιλος Τσάκου, Ίδρυµα Ωνάση, Γ.Σαραντίτης, Ε.Βασιλάκης, Π.Γερμανός, Β.Κάτσος, οικογένεια Δαυίδ-Λεβέντη)…

Οι προηγούμενες συμφωνίες

Στις μεγάλες μετοχικές εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ετών για την εγχώρια αγορά της πληροφορικής περιλαμβάνεται και η δυναμικά αναπτυσσόμενη QnR, μέλος της Κύριας Αγοράς του Euronext Athens, με βασικό μέτοχο (με μερίδιο 32%) από τον Φεβρουάριο του 2024 την Σοφία Σωτηράκου, σύζυγο του εφοπλιστή Γιάννη Καραγιώργη και με το ρεπορτάζ να αναφέρει εκείνες τις μέρες και το όνομα του Ηλία Γκότση.

Από τις «χρυσές» συμφωνίες που προηγήθηκαν, σε βάθος πενταετίας, αξίζει να αναφερθεί και η εξαγορά της πρώην Intrasoft (νυν Netcompany) από την εισηγμένη στη Δανία Netcompany, Οκτώβριο του 2021, έναντι 235 εκατ. ευρώ.

Το έμπρακτο επενδυτικό ενδιαφέρον ισχυρών ξένων funds και ελληνικών τραπεζών για ελληνικούς τεχνολογικούς ομίλους επιβεβαιώνεται και από τα παραδείγματα των εισηγμένων στην Κύρια Αγορά Profile και Space Hellas.

Στη μεν πρώτη, η παρουσία του νορβηγικού κρατικού επενδυτικού ταμείου Norges Bank ξεπέρασε κάποια στιγμή το 5%, στην δε δεύτερη η Alpha Bank είναι αυτή που διατηρεί μετοχικό μερίδιο 19,33%.

Έρχονται νέες εξελίξεις;

Funds, ελληνικά και ξένα, τράπεζες, ιδιώτες επενδυτές, θεσμικοί, «βαριά» ονόματα του επιχειρείν από άλλους κλάδους, όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, η βιομηχανία, το εμπόριο κ.ά. τροφοδοτούν το με μεγαλύτερη συχνότητα το ενδιαφέρον τους για τον κλάδο της πληροφορικής στην Ελλάδα, όσο «βλέπουν» προοπτικές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα για πιθανές νέες συμμαχίες, για νέα deals, εξαγορές κ.ά.

Ένα από τα σενάρια που κέντρισαν την προσοχή της αγοράς ήθελε την Epsilon Net να τοποθετείται εκ νέου στα «ραντάρ» μεγάλων ξένων funds και μάλιστα υπήρξαν πηγές που προέβλεψαν ένα δεύτερο deal ανάλογης αξίας με αυτό του Σεπτεμβρίου για την Entersoftone, στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ δηλαδή, χωρίς ωστόσο να προκύψει ως τώρα κάτι χειροπιαστό.

Big Deal περίμεναν πάντως κάποιοι και για την Uni Systems, αλλά επελέγη από τον Θεόδωρο Φέσσα η επιστροφή της εταιρείας στο ΧΑ…

Άλλες πληροφορίες, ωστόσο, θέλουν 2 ξένους τεχνολογικούς ομίλους, έναν από την Ιταλία και έναν από την Β.Αμερική, να «σκανάρουν» ελληνικούς στόχους, με τη χρονιά να είναι κιόλας «γεμάτη» από επιχειρηματικά γεγονότα!