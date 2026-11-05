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Ο χρόνος μετρά αντίστροφα πλέον για την αυτόνομη εισαγωγή της Uni Systems στο ελληνικό Χρηματιστήριο.

Μια σκέψη η οποία υπήρχε, κατά τα φαινόμενα, εδώ και μήνες στην ηγεσία του ομίλου Quest, αλλά η αντίστοιχη απόφαση ελήφθη -και υλοποιείται- στο κατάλληλο timing.

Πολλοί ίσως συνδέουν το timing της συγκεκριμένης κίνησης για τη θυγατρική της πληροφορικής με την οριστική ματαίωση της πώλησης του υπολοίπου 80% της ACS στην πολυεθνική GLS με τίμημα το οποίο θα έφτανε συνολικά στα 370 εκατ. ευρώ

(καθώς οι υποψήφιοι επενδυτές είχαν εξαγοράσει προ διετίας το 20% της ελληνικής εταιρείας ταχυμεταφορών έναντι 74 εκατ. ευρώ και διατηρούσαν το δικαίωμα για την απόκτηση του 100%, με την καταβολή επιπλέον 296 εκατ. ευρώ, χωρίς να το ασκήσουν.

Αντίθετα η Quest ενεργοποιεί το δικό της για την επαναγορά του αρχικού 20%, με το μισό ποσό, των 37 εκατ. ευρώ και οικονομικό όφελος άλλων 37 εκατ. ευρώ…).

Είδηση η οποία έγινε γνωστή μόλις την Παρασκευή 30/10/2026 και την Τετάρτη 4/11/2026 ανακοινώθηκε από την Quest Συμμετοχών Α.Ε. η έγκριση της έναρξης της διαδικασίας για τη διάθεση, μέσω δημόσιας προσφοράς, μέρους των υφιστάμενων μετοχών της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Uni Systems Μ.Α.Ε. κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (2/11/2026) και της Γενικής Συνέλευσης (3/11/2026).

Η αλήθεια είναι ότι τα δύο γεγονότα χωρίζει ελάχιστος χρόνος. Πλην όμως, η Uni Systems θεωρείται βέβαιο -και αναγνωρίζεται από την αγορά- ότι διατηρεί μια μεγάλη δυναμική και χρηματιστηριακά, σε συνάρτηση και με το διεθνές τεχνολογικό της εκτόπισμα.

Αναπτύσσεται με εξαιρετικούς (διψήφιους) ρυθμούς, θεωρείται η Νο 1 αμιγώς ελληνική εταιρεία πληροφορικής σε μεγέθη -και η αρχαιότερη συνάμα, με ιστορία άνω των 60 ετών-, από τους πρωταγωνιστές του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και ταυτόχρονα διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.

Οι κατά καιρούς φήμες ήθελαν διεθνείς επενδυτές να «φλερτάρουν» με την Uni Systems, χωρίς να προκύπτει κάποια συμφωνία για την εξαγορά μιας εταιρείας της οποίας ο ίδιος ο Θεόδωρος Φέσσας έχει πλέξει δημόσια το εγκώμιο (σ.σ. από πηγές της αγοράς και από «τρίτους» γινόταν λόγος για πιθανό τίμημα αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ).

Προφανώς, αν κι εφόσον υπήρξαν προτάσεις, δεν κρίθηκε ότι εξυπηρετούν το συμφέρον της ίδιας, των μετόχων και των εργαζομένων της. Αντίθετα, προτιμήθηκε ως επιλογή η αυτόνομη εισαγωγή της Uni Systems στο Χρηματιστήριο, όπως έγραψε πολύ έγκαιρα το newmoney σε ρεπορτάζ της Δευτέρας (2/11/2026), από όπου μπορούν να αντληθούν κεφάλαια σημαντικού ύψους… H Uni Systems ήταν ξανά εισηγμένη στο ΧΑ την περίοδο 1999-2008, όταν η Quest την απέσυρε και γυρίζει.

Επιβεβαίωση του business plan

Σε επίπεδο ετήσιων εσόδων, η «ναυαρχίδα» της Quest στον τεχνολογικό τομέα πλησιάζει πλέον προς το «φράγμα» των 300 εκατ. ευρώ (σ.σ. επιβεβαιώνοντας τον στόχο του 5ετούς business plan), με αντίστοιχη κερδοφορία, και συνοδεύει τις οικονομικές επιδόσεις της με μια σειρά άλλων πλεονεκτημάτων, ικανών να εκτινάξουν την αποτίμησή της, ενόψει της εισαγωγής της στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων της κυμαίνεται σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα, από 650 έως 750+ εκατ. ευρώ, ανάλογα με τη «ροή» των έργων που εκτελεί και παραδίδει ή τα νέα projects τα οποία αναλαμβάνει σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Κάτι, που της εξασφαλίζει ανάλογα έσοδα, ενώ η έντονη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της διασφαλίζει την προέλευση του 50% αυτών κατά μ.ό. από συνεργασίες στο εξωτερικό.

Η Uni Systems, υπενθυμίζεται, έχει 6 δικές της θυγατρικές στην Ευρώπη (σε Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Κύπρο), εμπορική παρουσία σε 25+ χώρες και κατατάσσεται στους βασικούς συνεργάτες οργανισμών της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ και όχι μόνο.

Το ενδιαφέρον της διοίκησης, με CEO τον Γιάννη Λουμάκη και μη εκτελεστικό πρόεδρο τον Μιχάλη Τσαμάζ, ( που αποχωρεί και αναλαμβάνει ο Απόστολος Γεωργαντζής ) επικεντρώνεται τουλάχιστον για την 5ετή περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, σε νέες ευκαιρίες για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, από μια «δεξαμενή» 400 εκατ. ευρώ εντός και εκτός συνόρων, στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της στο AI και την κυβερνοασφάλεια, σε ευκαιρίες που αναδύονται στους τομείς της Άμυνας και του Space Tech κ.λπ.

Μια από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις για την Uni Systems ήταν η ανακοίνωση για την επιλογή της από τον Οργανισμό Επικοινωνιών και Πληροφορικής του ΝΑΤΟ (NCIA) προκειμένου να συμμετάσχει στο Cyber Security Dynamic Marketplace (CSDM), μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και ένα από τα μεγαλύτερα σχετικά πλαίσια προμηθειών της Συμμαχίας, συνολικής ανώτατης αξίας 500 εκατ. ευρώ.

Επενδυτικά, η Uni Systems παραμένει πάντα ενεργή στο κομμάτι των εξαγορών άλλων εταιρειών του κλάδου και συνεχίζει να εξετάζει στόχους και ευκαιρίες…

Στη χρήση του 2025, οι Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi) κατέγραψαν έσοδα 268,016 εκατ. ευρώ (+11%), με EBITDA 28,641 εκατ. ευρώ (+30,9%) και στο εξάμηνο του 2026 έσοδα 159,428 εκατ. ευρώ (+21,1%), με EBITDA 12,525 εκατ. ευρώ (+23,2%).

Απαντήσεις για όλα

Από τη διοίκηση της Uni Systems δεν έγινε κάποιο σχόλιο για οτιδήποτε σχετικά με τη διαδικασία αυτόνομης εισαγωγής της στο ΧΑ, διότι «είναι πολύ νωρίς ακόμα». Όσο περνούν οι μέρες ωστόσο αναμένεται να γίνουν γνωστά περισσότερα στοιχεία.

Άλλωστε, ο όμιλος Quest, με βασικό μέτοχο και πρόεδρο τον Θεόδωρο Φέσσα, θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματά του για το πρώτο 9μηνο του 2026 σύντομα (18/11) και θα ακολουθήσει η καθιερωμένη ενημέρωση των αναλυτών από τα υψηλόβαθμα στελέχη του (19/11).

Συνεπώς, δεν θα αργήσει η δημοσιοποίηση των επικαιροποιημένων οικονομικών επιδόσεων της Uni Systems. Στο προσεχές call η διοίκηση θα κληθεί να τοποθετηθεί δε για όλες τις εξελίξεις.

Τόσο για τα όσα συνέβησαν στην υπόθεση της ACS όσο και για την επόμενη μέρα των δύο θυγατρικών της, στις ταχυμεταφορές και την πληροφορική, αλλά και για το γενικότερο επενδυτικό και επιχειρηματικό πλάνο του ομίλου…

Από την πλευρά της εισηγμένης μητρικής Quest Συμμετοχών Α.Ε. σημειώνεται ότι «εγκρίθηκε η ενδεχόμενη παράλληλη διάθεση μέρους των μετοχών αυτών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens» και ότι «έχουν υλοποιηθεί στην πλειονότητά τους οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προσαρμογή της Uni Systems Μ.Α.Ε. στο απαιτούμενο εταιρικό, κανονιστικό και λειτουργικό πλαίσιο».

Επισημάνθηκε, τέλος, ότι επίκειται η υποβολή προς την Euronext Athens της αίτησης εισαγωγής και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου, για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της Uni Systems, συν ό,τι άλλο απαιτείται.

Η μεγάλη «επιστροφή» της πληροφορικής

Η εισαγωγή της Uni Systems στο Χρηματιστήριο θα είναι αναμφίβολα μια κομβικής σημασίας εξέλιξη για τον κλάδο της πληροφορικής, ικανή να αλλάξει τους συσχετισμούς στην αγορά, μετά από τις απώλειες των τελευταίων ετών (διαγραφή Epsilon Net, Entersoft, Byte), αλλά και τα θετικά γεγονότα που αφορούσαν τις μετατάξεις των Real Consulting, Performance Technologies, τη δρομολογημένη μετάταξη της Dotsoft, την εισαγωγή των Dotsoft, Softweb στην ΕΝ.Α. Growth και αυτές που έπονται (Active Computer Systems, Gnomon Informatics).