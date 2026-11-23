Η Άλις Χουάνγκ, βρισκόταν σε επικοινωνία με στέλεχος του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας από την άνοιξη του 2025 έως το φθινόπωρο του 2026, σύμφωνα με τα πρόσωπα που γνωρίζουν τις πληροφορίες αυτές.

Η συγκεκριμένη περίοδος συμπίπτει, τουλάχιστον εν μέρει, με το διάστημα κατά το οποίο διατηρούσε σχέση με τον Χουάνγκ, τότε επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, σύμφωνα με τους New York Times.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επίσης συγκεντρώσει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο επιχειρηματικός συνεργάτης της Άλις Χουάνγκ, Κανγκ Γουέι, τον οποίο εκείνη παρουσίαζε συχνά ως σύζυγό της, συνεργαζόταν με την ίδια κινεζική υπηρεσία κατασκοπείας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η έκταση και το ακριβές χρονικό διάστημα των επαφών της Χουάνγκ με την υπηρεσία κατασκοπείας, καθώς και η δραστηριότητα του Κανγκ για λογαριασμό της ίδιας υπηρεσίας πληροφοριών, δεν είχαν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα.

Οι επαφές με τις κινεζικές υπηρεσίες και τα τσιπ της Nvidia

Οι επαφές της Χουάνγκ με την κινεζική υπηρεσία κατασκοπείας κατά τη διάρκεια του 2025 και μέχρι τους τελευταίους μήνες του 2026 βοηθούν να αποσαφηνιστεί πώς οι αμερικανικές αρχές κατέληξαν στην εκτίμηση ότι ο Χουάνγκ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αποτελούσε στόχο επιχείρησης πληροφοριών.

Οι επαφές αυτές συμπίπτουν όχι μόνο με την περίοδο κατά την οποία διατηρούσε την ερωτική σχέση με τον Χουάνγκ, αλλά και με τουλάχιστον ένα μέρος του διαστήματος κατά το οποίο η εταιρεία της Χουάνγκ, Megaspeed, αποκτούσε μεγάλες ποσότητες προηγμένων τσιπ της Nvidia.

Ορισμένα από αυτά κατέληγαν σε κέντρα δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία, τα οποία εξυπηρετούσαν κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Alibaba, ενώ υπάρχουν υποψίες ότι άλλα μεταφέρονταν λαθραία στην Κίνα.

Σύμμαχοι του πρώην επικεφαλής της Nvidia, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχουν επιδιώξει να υποβαθμίσουν το σκάνδαλο και έχουν αμφισβητήσει το ενδεχόμενο η Άλις Χουάνγκ να κατασκόπευε για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ωστόσο, οι νέες πληροφορίες αναδεικνύουν τις συνεχιζόμενες επαφές της με το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, ακόμη και κατά το διάστημα της ερωτικής σχέσης της με τον Χουάνγκ.

Οι αποκαλύψεις βοηθούν επίσης να εξηγηθεί γιατί ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ο ρόλος της Χουάνγκ αποτελεί μόνο ένα μέρος μιας πολύ ευρύτερης κινεζικής προσπάθειας στο πλαίσιο της τεχνολογικής αντιπαράθεσης των δύο χωρών.

Το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας έχει θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση προηγμένων τσιπ και την προώθηση των φιλοδοξιών της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι διερευνούν τον ρόλο της Χουάνγκ και του Κανγκ σε ένα δίκτυο εταιρειών της Νοτιοανατολικής Ασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η Megaspeed και το οποίο έχει συνδεθεί με την πιθανή λαθραία μεταφορά τσιπ της Nvidia στην Κίνα, με σκοπό την παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές.

Οι αμερικανικές αρχές εξακολουθούν να προσπαθούν να προσδιορίσουν την πλήρη έκταση και τη διάρκεια της συνεργασίας τους με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Τα στοιχεία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών

Οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι ΗΠΑ περιλαμβάνουν στοιχεία, μεταξύ των οποίων και έγγραφα αποστολών εμπορευμάτων, που καταδεικνύουν τον ρόλο της Χουάνγκ και του Κανγκ στο συγκεκριμένο δίκτυο εταιρειών, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι New York Times είχαν αποκαλύψει προηγουμένως ότι η Χουάνγκ και η οικογένειά της διαθέτουν ένα εκτεταμένο πλέγμα διασυνδέσεων με κινεζικές εταιρείες που προμηθεύουν την αμυντική βιομηχανία.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia αυτόν τον μήνα, μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για ερωτικές σχέσεις του με δύο γυναίκες.

Αρχικά είχε περιγράψει τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ ως συνηθισμένες επαφές με επιχειρηματική πελάτισσα.

Παραδέχθηκε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση μαζί της μόνο όταν οι Times αποκάλυψαν τον περασμένο μήνα ότι οι ΗΠΑ την είχαν χαρακτηρίσει πρόσωπο που συνεργαζόταν με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών και ότι ο επικεφαλής της Nvidia είχε καταγραφεί σε ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις με στόχο την ίδια.

Παραιτήθηκε αυτόν τον μήνα, αφού οι Times αποκάλυψαν στη συνέχεια ότι είχε επίσης ερωτική σχέση με υφισταμένη του στη Nvidia.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης δεν του παρείχαν ποτέ τη λεγόμενη προειδοποιητική ενημέρωση ασφαλείας (defensive briefing) σχετικά με την Άλις Χουάνγκ, δηλαδή δεν τον ειδοποίησαν ότι η γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση είχε συνδεθεί με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Τι γνώριζε ο Τραμπ και γιατί δεν παρενέβη

Πριν το σκάνδαλο γίνει δημόσια γνωστό, σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ τον είχαν ενημερώσει τουλάχιστον δύο φορές ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν αποκαλύψει τις διασυνδέσεις της Άλις Χουάνγκ με την κινεζική υπηρεσία κατασκοπείας και ότι εκείνη διατηρούσε στενή σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ, ενώ ο τελευταίος εξακολουθούσε να διευθύνει τη Nvidia.

Αυτό ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι που είχαν άμεση γνώση των συγκεκριμένων ενημερώσεων.

Και στις δύο περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης εκείνης κατά την οποία ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας συζήτησε το θέμα μαζί του, ο Πρόεδρος υποβάθμισε τις ανησυχίες και κατέστησε σαφές ότι δεν επιθυμούσε να παρέμβει.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ο Τραμπ θεωρούσε τον Χουάνγκ πολύτιμο σύμμαχο και τη Nvidia καθοριστικής σημασίας για την υγεία της αμερικανικής οικονομίας και του χρηματιστηρίου.

Πρόσφατα, μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Nvidia θα έπρεπε να εξετάσει την επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ένα ενδεχόμενο που το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει απορρίψει.

«Πρέπει να προστατεύουμε τους λαμπρούς ανθρώπους μας. Ο Τζένσεν είναι ένας από αυτούς», δήλωσε ο Πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

«Πιστεύω ότι η εταιρεία, αν ήταν έξυπνη, θα έπρεπε να πάρει πίσω αυτόν τον λαμπρό άνθρωπο, να δεχθεί μια συγγνώμη και να τον αφήσει να επιστρέψει στη δουλειά του».

Ο Τραμπ έχει ισχυριστεί ότι κανείς στην κυβέρνησή του δεν τον ενημέρωσε για πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας που υποδείκνυαν ότι η Άλις Χουάνγκ συνεργαζόταν με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

«Δεν γνωρίζω αν είναι κατάσκοπος», δήλωσε.

«Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι, όταν έρχεται στη χώρα οποιαδήποτε όμορφη γυναίκα από την Κίνα, λένε ότι είναι κατάσκοπος».

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνησή του παρακολουθούσε τις επαφές της Χουάνγκ με την κινεζική υπηρεσία κατασκοπείας για περισσότερο από έναν χρόνο, σε μια περίοδο κατά την οποία το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας ενίσχυε τον νέο του ρόλο στην προσπάθεια να εξασφαλίσει στην Κίνα πλεονέκτημα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα αποστολή των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών: Τα προηγμένα τσιπ

«Αυτό το δίκτυο εταιρειών που δραστηριοποιείται στην απόκτηση και στη λαθραία μεταφορά τσιπ της Nvidia ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη βασική αποστολή που έχει διακηρύξει πρόσφατα το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας: την παράκαμψη και την υπονόμευση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές ημιαγωγών και άλλων κρίσιμων τεχνολογιών».

Αυτό δήλωσε ο Ματ Πότιντζερ, ο οποίος είχε διατελέσει αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ και είναι σήμερα διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ερευνών ανοικτών πηγών Garnaut Global.

Επί δεκαετίες, το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας δήλωνε ότι αποστολή του ήταν η καταπολέμηση της κατασκοπείας και η εξάλειψη των πολιτικών απειλών για την εξουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα.

Ο υπουργός Κρατικής Ασφάλειας, Τσεν Γισίν, είχε παρουσιάσει μια αντίστοιχη δήλωση πέντε σημείων ακόμη και στα τέλη του περασμένου έτους.

Τον Απρίλιο, όμως, παρουσίασε μια νέα, έκτη αποστολή: την υπέρβαση των «αποκλεισμών» που περιορίζουν την πρόσβαση της Κίνας σε κρίσιμες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

«Να εντείνουμε τον αγώνα κατά των αποκλεισμών και να προωθήσουμε συνολικά την καινοτομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης», έγραψε ο Τσεν σε κομματικό περιοδικό.

«Να επικεντρωθούμε στην αντιμετώπιση των ασφυκτικών περιορισμών στις κρίσιμες τεχνολογίες».

Ο Πότιντζερ πρόσθεσε:

«Το να υποθέσουμε ότι το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας δεν βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της επιχείρησης θα σήμαινε ότι θεωρούμε πως είναι ανίκανο. Δεν είναι μια υπόθεση που θα έκανα».

Ο ρόλος του επιχειρηματικού συνεργάτη και οι διασυνδέσεις με τον κινεζικό στρατό

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξακολουθούν να προσπαθούν να κατανοήσουν τον ρόλο του Κανγκ Γουέι, του επιχειρηματικού συνεργάτη της Άλις Χουάνγκ, τον οποίο εκείνη παρουσίαζε σε γνωστούς και συνεργάτες της ως σύζυγό της.

Πολλά πρόσωπα που γνωρίζουν τις εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο Κανγκ συνεργαζόταν με το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας.

Η Χουάνγκ φαίνεται επίσης ότι είχε συναντήσεις με αξιωματούχους του κινεζικού υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, της βασικής υπηρεσίας επιβολής του νόμου στη χώρα, σύμφωνα με πολλά πρόσωπα που γνωρίζουν τις αμερικανικές εκθέσεις πληροφοριών.

Η Άλις Χουάνγκ, ο Κανγκ, η αδελφή της Χουάνγκ και εταιρείες που συνδέονται μαζί τους έχουν αναδειχθεί σε σημαντικό τμήμα της κινεζικής προσπάθειας δημιουργίας κέντρων δεδομένων και εξασφάλισης πρόσβασης σε τσιπ της Nvidia, με στόχο την εκπαίδευση ισχυρών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Το δίκτυο της Χουάνγκ έχει συνδεθεί με προσπάθειες προμήθειας προηγμένων τσιπ σε κινεζικές κρατικές εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, οι οποίες πραγματοποιούν εργασίες για τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό της Κίνας.

Οι πιέσεις στο Κογκρέσο και το απόρρητο υπόμνημα του Μάρκο Ρούμπιο

Ελάχιστες από τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί για την Άλις Χουάνγκ και το δίκτυό της έχουν διαβιβαστεί στο Κογκρέσο, όμως βουλευτές και γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα ζητούν ενημερώσεις.

Μια ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε αυτόν τον μήνα για κορυφαίους νομοθέτες από τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και τον διευθυντή των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, είχε αρχικά προγραμματιστεί να αφορά στο Ιράν.

Ωστόσο, τα δημοσιεύματα των New York Times για τη Nvidia οδήγησαν τους νομοθέτες να θέσουν ερωτήματα σχετικά με τον Τζένσεν Χουάνγκ και την Άλις Χουάνγκ.

Οι απαντήσεις που έλαβαν προκάλεσαν ακόμη περισσότερα ερωτήματα, αφήνοντας ορισμένους από αυτούς σε σύγχυση.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ανέβαλαν μια νέα ενημέρωση που είχε προγραμματιστεί για την περασμένη Τετάρτη και απευθυνόταν σε ανώτερα στελέχη εθνικής ασφάλειας.

Κατά την ενημέρωση αυτή, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι επρόκειτο να παρουσιάσουν λεπτομέρειες των πληροφοριών που είχαν συγκεντρωθεί για την Άλις Χουάνγκ.

Τα στοιχεία που αφορούσαν τη Χουάνγκ παρέμεναν αυστηρά περιορισμένα στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, μέχρις ότου οι Times αποκάλυψαν την ύπαρξή τους στα τέλη Οκτωβρίου.

Στο παρασκήνιο, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτελεί επίσης χρέη συμβούλου εθνικής ασφάλειας, είχε συντάξει απόρρητο υπόμνημα με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2026, στο οποίο περιέγραφε τις διασυνδέσεις της Άλις Χουάνγκ με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.