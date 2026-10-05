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Στα 34,6 εκατ. ευρώ ανήλθε το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις και εργοδότες το πρώτο οκτάμηνο του 2026 για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, με την αδήλωτη εργασία και την πλημμελή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των κυρώσεων.

Η εικόνα δείχνει σημαντική αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, όταν τα πρόστιμα είχαν διαμορφωθεί στα 15,1 εκατ. ευρώ. Η άνοδος συνδέεται κυρίως με τις δυσκολίες προσαρμογής αρκετών επιχειρήσεων στο νέο σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις η ψηφιακή κάρτα είτε να μην εφαρμόζεται σωστά είτε να μην χρησιμοποιείται καθόλου.

Συνολικά, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν περίπου 55.000 έλεγχοι, με την Επιθεώρηση Εργασίας να εντοπίζει πλήθος παραβάσεων που αφορούν τόσο τις εργασιακές σχέσεις όσο και την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας στο επίκεντρο των παραβάσεων

Από το συνολικό ποσό των προστίμων, τα 29 εκατ. ευρώ αφορούσαν παραβάσεις σχετικές με τις εργασιακές σχέσεις. Από αυτά, περίπου 9,5 εκατ. ευρώ επιβλήθηκαν για περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο των κυρώσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα πρόστιμα που σχετίζονται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τα οποία πλησίασαν τα 10 εκατ. ευρώ στο οκτάμηνο. Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται σε κλάδους με έντονη εποχικότητα, όπως ο τουρισμός και η εστίαση, όπου αρκετές επιχειρήσεις, παρότι έχουν ενταχθεί υποχρεωτικά στο μέτρο, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πλήρη εφαρμογή του.

Η ψηφιακή κάρτα αποτελεί βασικό εργαλείο για την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο της έναρξης και της λήξης της εργασίας, καθώς και για τον έλεγχο του πραγματικού ωραρίου και των υπερωριών. Η μη ορθή χρήση της δημιουργεί, σύμφωνα με την αγορά εργασίας, κινδύνους τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

Απλήρωτες αποδοχές και παραβιάσεις ωραρίου

Σημαντικό μέρος των κυρώσεων αφορά επίσης τη μη καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων, εορτών και άλλων απολαβών προς τους εργαζομένους.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 1.198 παραβάσεις για μη καταβολή μισθών και λοιπών παροχών, οι οποίες οδήγησαν σε πρόστιμα ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν:

829 παραβάσεις για μη τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με την υποβολή και την αποτύπωση του χρόνου εργασίας, με πρόστιμα 882.540 ευρώ .

για μη τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με την υποβολή και την αποτύπωση του χρόνου εργασίας, με πρόστιμα . 745 παραβάσεις για μη υποβολή ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας και μεταβολών απασχόλησης, με κυρώσεις 1,2 εκατ. ευρώ .

για μη υποβολή ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας και μεταβολών απασχόλησης, με κυρώσεις . 216 παραβάσεις για υπέρβαση του χρόνου εργασίας, με πρόστιμα περίπου 600.000 ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, πέρα από την αδήλωτη απασχόληση, σημαντικές εστίες παραβατικότητας εξακολουθούν να υπάρχουν στη σωστή δήλωση του ωραρίου και στην τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στους εργαζομένους.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι του Αυγούστου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τον Αύγουστο, έναν μήνα με αυξημένη οικονομική δραστηριότητα λόγω της τουριστικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια του μήνα πραγματοποιήθηκαν 6.334 έλεγχοι, εντοπίστηκαν 1.184 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 3,6 εκατ. ευρώ.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτέλεσε για ακόμη μία φορά τον βασικό παράγοντα των κυρώσεων. Συνολικά καταγράφηκαν 304 παραβάσεις, οι οποίες συνοδεύτηκαν από πρόστιμα ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 34,3% των συνολικών προστίμων του μήνα.

Την ίδια περίοδο, τα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία ανήλθαν σε περίπου 1 εκατ. ευρώ, ενώ για μη καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων και άλλων αποδοχών επιβλήθηκαν πρόστιμα 230.300 ευρώ.

Οι τρεις αυτές κατηγορίες παραβάσεων – ψηφιακή κάρτα, αδήλωτη εργασία και μη καταβολή αποδοχών – συγκέντρωσαν συνολικά περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 70% των προστίμων του Αυγούστου.

Το στοίχημα της συμμόρφωσης

Η αυξημένη επιβολή προστίμων αναδεικνύει το μεταβατικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αγορά εργασίας, καθώς πολλές επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και ψηφιακής παρακολούθησης.

Η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελεί το βασικό στοίχημα της επόμενης περιόδου, καθώς η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τη σωστή χρήση της από το σύνολο των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και των παραβιάσεων του ωραρίου παραμένει κρίσιμη παράμετρος για την προστασία των εργαζομένων αλλά και για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

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