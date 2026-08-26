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Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την τοποθέτηση βρεφών και προνηπίων με voucher ΕΣΠΑ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Αθήνας, με τις εγγραφές να ανοίγουν την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Οι γονείς και νόμιμοι εκπρόσωποι των παιδιών θα μπορούν να προχωρήσουν στην υπογραφή της απαραίτητης σύμβασης και στη συνέχεια να επιλέξουν τον σταθμό που τους εξυπηρετεί, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Η διαδικασία αφορά τους δικαιούχους voucher ΕΣΠΑ για τις δομές του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (ΔΒΑ) και η προσέλευση για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού.

Βασική προϋπόθεση είναι τη σύμβαση να υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού που αναφέρεται ονομαστικά στο voucher. Η επιλογή συγκεκριμένου Βρεφονηπιακού Σταθμού δεν είναι αυτόματη, αλλά πραγματοποιείται με βάση τη διαθεσιμότητα των θέσεων κατά τη διαδικασία εγγραφής.

Ποια παιδιά μπορούν να εγγραφούν

Δικαίωμα εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν δύο ηλικιακές κατηγορίες παιδιών.

Στην πρώτη περιλαμβάνονται βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών, τα οποία έχουν γεννηθεί από την 1η Απριλίου 2024 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά προνήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία ένταξης στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή, δικαίωμα εγγραφής έχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η Μαρτίου 2024.

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες γέννησης αποτελούν βασικό κριτήριο για την ένταξη των παιδιών στις αντίστοιχες κατηγορίες των δομών.

Η διαδικασία για ραντεβού και σύμβαση

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, στη Ρόδου 181 στα Σεπόλια. Η εξυπηρέτηση δεν θα γίνεται χωρίς προηγούμενο ραντεβού.

Τα ραντεβού θα προγραμματίζονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΒΑ, η οποία πρόκειται να ενεργοποιηθεί για τους δικαιούχους voucher εντός των επόμενων ημερών. Η έναρξη της υπογραφής των συμβάσεων έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 26 Αυγούστου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο πρόσωπο που θα προσέλθει για την υπογραφή. Τη σύμβαση μπορεί να υπογράψει αποκλειστικά ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού, του οποίου το όνομα αναγράφεται στο voucher, επομένως δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία άλλο πρόσωπο.

Μετά την υπογραφή, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής του Βρεφονηπιακού Σταθμού που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τους, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις στη συγκεκριμένη δομή.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, στα τηλέφωνα 210 5102481, 210 5102482, 210 5102483, 210 5102484, 210 5102485 και 210 5102496, καθώς και μέσω email στο applications@dbda.gr.

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