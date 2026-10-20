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Η Eurolife FFH συμμετείχε και φέτος στην Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, την πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών, που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως και τις 11 Οκτωβρίου. Το motto που επέλεξε η εταιρεία για τον φετινό εορτασμό ήταν το “Be Unique. Be Connected.”, ένα μήνυμα που στόχο είχε να αναδείξει τη δύναμη που βρίσκεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάνουν κάθε στέλεχος μιας ομάδας ξεχωριστό, αλλά και σε όσα μπορούν να πετύχουν όλοι μαζί όταν υπάρχει ουσιαστική και αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ των μελών της.

Με αφορμή τη φετινή διοργάνωση, η Eurolife FFH γιόρτασε την αξία της εξυπηρέτησης αλλά και τους ανθρώπους της, που μέσα από τη δουλειά τους την κάνουν πράξη κάθε μέρα. Με τη γνώση, την εμπειρία και τις ιδέες τους, είναι εκείνοι οι οποίοι συμβάλλουν καθημερινά στην ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης που η εταιρεία αναπτύσσει με τους πελάτες και τους συνεργάτες της, αναδεικνύοντας τη σημασία της ποιοτικής εξυπηρέτησης σε κάθε σημείο επαφής.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών, η Eurolife FFH ετοίμασε μια σειρά από δράσεις που στόχο είχαν να φέρουν τους εργαζόμενους πιο κοντά και να διασκεδάσουν. Ένας χώρος μέσα στην εταιρεία μετατράπηκε σε ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ, όπου πραγματοποιήθηκε ένα τουρνουά με τη συμμετοχή στελεχών από διαφορετικά τμήματα, γιατί μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι… μια καλή πάσα! Επίσης, ένας σκιτσογράφος δημιούργησε ζωντανά χιουμοριστικά σκίτσα και πορτρέτα των εργαζομένων, τα οποία αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό αναμνηστικό από τη φετινή Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Για την Eurolife FFH αξία έχει οι άνθρωποί της να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στην εξυπηρέτηση, φροντίζοντας ώστε η εμπειρία των πελατών και των συνεργατών να είναι ισοδύναμη της εμπιστοσύνης και της προτίμησής τους. Η συμμετοχή της εταιρείας στην Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελεί κάθε χρόνο μια ευκαιρία να αναγνωρίζεται η αξία της ομάδας και να δημιουργούνται στιγμές που ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων της.